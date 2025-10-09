QUIZ. Powrót do PRL: Rozpoznasz te seriale i filmy po kadrze?

Pamiętasz czasy „Czterech pancernych”, „Alternatywy 4” albo „Rejsu”? Telewizja tamtych lat miała swój niepowtarzalny klimat — od kultowych seriali rodzinnych, przez komedie, po legendarne filmy, które do dziś cytujemy z uśmiechem.

Sprawdź, jak dobrze znasz seriale i filmy PRL! W naszym quizie zobaczysz kadry z najpopularniejszych produkcji tamtych lat. Twoje zadanie? Rozpoznać tytuł i poczuć odrobinę nostalgii. Kliknij i przekonaj się, czy jesteś prawdziwym znawcą klasyki polskiego ekranu!

