QUIZ. Powrót do PRL: Rozpoznasz te seriale i filmy po kadrze?
Udostępnijdodaj Skomentuj
Filmy

QUIZ. Powrót do PRL: Rozpoznasz te seriale i filmy po kadrze?

Dodano: 
„Seksmisja”
„Seksmisja” Źródło: Archiwum Filmu / Forum
Kultowe kadry, niezapomniane dialogi i klimat, którego dziś już nie ma. Sprawdź, jak dobrze pamiętasz seriale i filmy PRL!

Pamiętasz czasy „Czterech pancernych”, „Alternatywy 4” albo „Rejsu”? Telewizja tamtych lat miała swój niepowtarzalny klimat — od kultowych seriali rodzinnych, przez komedie, po legendarne filmy, które do dziś cytujemy z uśmiechem.

Sprawdź, jak dobrze znasz seriale i filmy PRL! W naszym quizie zobaczysz kadry z najpopularniejszych produkcji tamtych lat. Twoje zadanie? Rozpoznać tytuł i poczuć odrobinę nostalgii. Kliknij i przekonaj się, czy jesteś prawdziwym znawcą klasyki polskiego ekranu!

Quiz z seriali i filmów PRL! Rozpoznaj kadry i poczuj nostalgię

Odpowiedz na 1 pytanie z 20 To kadr z: To kadr z:
  • Wielki Szu
  • Seksmisja

Czytaj też:
Quiz z kultowych tekstów z polskich filmów. Tylko dla koneserów klasyki!Czytaj też:
QUIZ. Rozpoznaj kadry z wieczorynek. To powinno być banalne!

Źródło: WPROST.pl