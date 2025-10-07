Nowozelandzki kryminał, o którym mało kto słyszał. To perełka gatunku

Serial, będący koprodukcją nowozelandzko-irlandzką, po raz pierwszy wyemitowano w 2023 roku, a sukces liczącego 6 odcinków pierwszego sezonu, przyniósł kontynuację w kolejnym w 2024 roku. Za kamerą stanęli Peter Burger, Hannah Quinn i Dathaí Keane – twórcy, którzy umiejętnie łączą surowe piękno nowozelandzkich krajobrazów z mrokiem ludzkich tajemnic. Scenariusz napisali Anna McPartlin i Michael Bennet.

Nie tylko Skandynawia potrafi w kryminały – poznaj „Co się zdarzyło w Mount Affinity?”

Głównym bohaterem „Co się zdarzyło w Mount Affinity?” (ang. „The Gone”) jest Theo Richter (w tej roli Richard Flood) – irlandzki detektyw, który tuż przed przejściem na emeryturę wyrusza na drugi koniec świata, by rozwikłać zaginięcie pary swoich rodaków w fikcyjnej miejscowości Mount Affinity. Na miejscu współpracuje z Dianą Huia (Acushla-Tara Kupe), maoryską policjantką, której intuicja i znajomość lokalnej społeczności okazują się nieocenione. Ich relacja, początkowo zawodowa i chłodna, z czasem przeradza się w zaufanie i partnerstwo, które stanowi emocjonalny rdzeń całej historii.

Serial wyróżnia się nie tylko klimatem, ale i autentycznością. Twórcy nie uciekają od pokazania kulturowych różnic, lokalnych tradycji i napięć społecznych, które stają się tłem dla kryminalnej intrygi. Nowozelandzkie plenery – gęste lasy, górskie drogi i rozległe przestrzenie – tworzą niepowtarzalną atmosferę grozy i tajemnicy.

Drugi sezon podnosi stawkę – kiedy zaginie irlandzka dziennikarka Aileen Ryan (Carolyn Bracken), Theo i Diana znów muszą połączyć siły. Każdy odcinek odsłania kolejne warstwy intrygi, a napięcie narasta aż do ostatnich minut.

Opinie widzów na temat serialu mówią same za siebie: „Świetny klimat!”, „Narastająco dobry!”, „Fajne postacie i widoki, dobrze się ogląda” – piszą na polskim Filmwebie. W Polsce obejrzysz go na platformie Canal+.

Czytaj też:

8 najlepszych seriali z Islandii. Kryminalny chłód i nordycki klimatCzytaj też:

12 seriali podobnych do „Rodu Guinnessów”, które musisz zobaczyć