Ranking: 10 najlepszych seriali neo-noir wszech czasów

Gatunek neo-noir to zmodernizowana wersja klasycznego filmu noir, który osiągnął szczyt popularności w latach 60. XX wieku i został ugruntowany dzięki takim hitom jak „Przylądek strachu” z Robertem Mitchumem i Gregorym Peckiem w rolach głównych, „Taksówkarz” Martina Scorsese i „Tajemnice Los Angeles”. Ponieważ filmy neo-noir cieszyły się uznaniem widzów na całym świecie, gatunek ten nieuchronnie zyskał sobie sławę także na małym ekranie.

Na przestrzeni lat powstało wiele udanych seriali neo-noir, które stanowią wartościowy wkład w ten gatunek, ale niektóre seriale, takie jak „Miasteczko Twin Peaks”, „Zadzwoń do Saula” i „Ray Donovan”, ucieleśniają kluczowe elementy i tradycyjne motywy gatunku. Od zmarginalizowanego miniserialu „Monsieur Spade” z Clive'em Owenem w roli głównej, po chwalony przez krytyków serial kryminalny „Detektyw” – oto ranking najlepszych seriali telewizyjnych neo-noir wszech czasów.

„Monsieur Spade”



Rok 1963. Słynny emerytowany detektyw Sam Spade mieszka na południu Francji, gdzie rozwiązuje zagadkę morderstwa.



„Mr. Mercedes”



Emerytowany detektyw stara się zatrzymać psychopatycznego mordercę, który wjeżdża mercedesem w tłum ludzi.



„Sugar”



Współczesne, unikalne spojrzenie na jeden z najpopularniejszych i najważniejszych gatunków w historii literatury, filmu i telewizji: opowieść o prywatnym detektywie. Nominowany do Oscara Colin Farrell wciela się w postać Johna Sugara, amerykańskiego prywatnego detektywa, który ściga się z czasem, aby wyjaśnić tajemnicze zaginięcie Olivii Siegel, ukochanej wnuczki legendarnego hollywoodzkiego producenta Jonathana Siegela. Podczas gdy Sugar stara się ustalić, co stało się z Olivią, odkrywa również rodzinne sekrety Siegelów; niektóre bardzo świeże, inne od dawna skrywane.



„Bates Motel”



Norma Bates i syn Norman kupują dom wraz z leżącym nieopodal motelem. Od tej pory chłopak popada w coraz większe szaleństwo.



„Ray Donovan”



Ray Donovan, na co dzień zajmujący się rozwiązywaniem problemów wpływowych mieszkańców Los Angeles, niespodziewanie zostaje zmuszony skorzystać ze swoich umiejętności w bardziej rodzinnym gronie.



„Pingwin”



Po śmierci szefa mafii Oswald Cobblepot stara się wykorzystać sytuację w Gotham, by przejąć władzę nad kryminalnym półświatkiem miasta.



„Dexter”



Dexter prowadzi podwójne życie. Za dnia jest cenionym specjalistą ds. krwi w departamencie policji, a nocą zabija złoczyńców, którzy wymykają się organom sprawiedliwości.



„Zadzwoń do Saula”



Pechowy prawnik robi wszystko, by zaistnieć na sądowej scenie w Albuquerque.



„Detektyw”



Serialowa antologia, w której każda historia przedstawia zawiłe zagadki kryminalne, skorumpowaną władzę oraz psychologiczne problemy stróży prawa.



„Miasteczko Twin Peaks”



W sennym i spokojnym miasteczku zostaje odnalezione ciało uczennicy, Laury Palmer.Czytaj też:

