Burza po reklamie z Karolakiem. „Jak nisko można upaść”

Tomasz Karolak, wcielający się w zmęczonego świętego Mikołaja sięgającego po piwo, wywołał falę emocji, jakiej w zasadzie można się było spodziewać. Świąteczny spot popularnej marki alkoholu stał się jednym z najgłośniej komentowanych tematów ostatnich dni, a krytyka popłynęła nie tylko od internautów, lecz także od znanych osób ze świata kultury i show-biznesu.

Gwiazdor w reklamie piwa. „Powinien się wstydzić”

Produkcja szybko obiegła media społecznościowe i spotkała się z ostrymi ocenami. Joanna Jabłczyńska nie kryła oburzenia, nazywając reklamę wprost „prawdziwym dnem”. Agnieszka Sienkiewicz zwróciła uwagę na kontekst podobnych kampanii z przeszłości i przywołała głośną reklamę z Adamem Woronowiczem. Jak podkreśliła, „ciężko się patrzy” na tego rodzaju przekaz, szczególnie w świątecznej oprawie.

Najmocniejszy głos w tej sprawie zabrała jednak Ilona Łepkowska. Scenarzystka znana z wielu popularnych seriali opublikowała na Facebooku emocjonalny wpis, w którym nie zostawiła na kampanii suchej nitki. Już na wstępie zapowiedziała bez ogródek: „Uprzedzam, ten wpis nie będzie miły i grzeczny. I nie ma taki być”.

W dalszej części odniosła się bezpośrednio do aktora i sensu jego udziału w reklamie. „Czy naprawdę — jak mówi znane powiedzenie — pieniądze nie śmierdzą? Otóż nie. Często śmierdzą. Pieniądze, pewnie niemałe, jakie Tomasz Karolak zarobił na występie w reklamie piwa, cuchną oddechem nawalonego na ‘śledziku’ z kolegami tatusia, fetorem pijanego męża, który wyszedł kupić choinkę, a wrócił po trzech dniach w zaszczanych spodniach, wujkiem, którego trzeba ucałować przy łamaniu się opłatkiem, a wali mu z ust przetrawionym alkoholem”.

Internauci dziękują za krytykę. „Mnie nie zaskoczył”

Łepkowska nie ograniczyła się wyłącznie do krytyki aktora. W ostrych słowach oceniła wszystkich zaangażowanych w powstanie spotu. „Tomasz Karolak powinien się wstydzić. Zleceniodawcy tej reklamy — celowo nie wymieniam marki — powinni się wstydzić. Scenograf, który ustawił na planie choinkę z pustych butelek po piwie — powinien się wstydzić. Popatrzmy na tego aktora. Jak nisko można upaść. Tak, Adam Woronowicz powinien się też wstydzić!” — podsumowała.

Pod wpisem scenarzystki szybko pojawiły się dziesiątki komentarzy. Wielu internautów otwarcie poparło jej stanowisko. „Dziękuję za ten głos. Tak, pieniądze często śmierdzą”, „Mnie nie zaskoczył. Poza tym jest w niezłym towarzystwie kolegów po fachu”, „Ilono, bardzo dziękuje za ten wpis. Zgadzam się z każdym słowem” — piszą użytkownicy.

