Ten serial neo-noir z Colinem Farrellem w roli detektywa to perełka. Tylko 8 odcinków

„Sugar” to amerykański serial sensacyjny w stylu neo-noir, stworzony przez Marka Protosevicha dla Apple TV+. Premiera serialu odbyła się 5 kwietnia 2024 roku i już został wznowiony na kolejny sezon. Fernando Meirelles wyreżyserował pięć odcinków, a Adam Arkin trzy. W roli głównej wystąpił Colin Farrell, który jest również producentem wykonawczym serii.

Pierwszy sezon zebrał pozytywne recenzje i był nominowany do nagrody Primetime Emmy za wybitne zdjęcia do serialu kręconego jedną kamerą (półgodzinnego) podczas gali Primetime Creative Arts Emmy Awards 2024.

8 mocnych odcinków i klimat neo-noir. „Sugar” to seans obowiązkowy

Serial „Sugar” to współczesne, unikalne spojrzenie na jeden z najpopularniejszych i najważniejszych gatunków w historii literatury, filmu i telewizji: opowieść o prywatnym detektywie.

Nominowany do Oscara Colin Farrell wciela się w postać Johna Sugara, amerykańskiego prywatnego detektywa, który ściga się z czasem, aby wyjaśnić tajemnicze zaginięcie Olivii Siegel, ukochanej wnuczki legendarnego hollywoodzkiego producenta Jonathana Siegela. Podczas gdy Sugar stara się ustalić, co stało się z Olivią, odkrywa również rodzinne sekrety Siegelów; niektóre bardzo świeże, inne od dawna skrywane.

Oprócz Colina Farrella w serialu wystąpili między innymi Amy Ryan, znana z „The Office”, James Cromwell („Zielona mila”, „Tajemnice Los Angeles”), Kirby Howell-Baptiste („Cruella”, „Sandman”) czy Anna Gunn („Breaking Bad”).

Wszystkie osiem odcinków serialu „Sugar” obejrzycie na Apple TV+.

