12 seriali podobnych do „Rodu Guinnessów”, które musisz zobaczyć

Na Netflix niemal codziennie pojawiają się nowe seriale, jednak niewiele z nich wzbudza aż tak duże zainteresowane jak „Ród Guinnessów”. Serial stworzony przez Stevena Knighta, płodnego scenarzystę i reżysera oraz autora „Peaky Blinders”, opowiada epicką historię, inspirowana jedną z najsłynniejszych i najbardziej wpływowych europejskich dynastii — rodziną Guinnessów. Akcja rozgrywa się w XIX-wiecznym Dublinie i Nowym Jorku, tuż po śmierci sir Benjamina Guinnessa, człowieka, który wyniósł browar Guinnessa na wyżyny sukcesu. Jego testament wywołuje lawinę wydarzeń, które na zawsze odmienią losy czworga dorosłych dzieci — Arthura, Edwarda, Anne i Bena — a także mieszkańców Dublina związanych z legendą Guinnessa.

„Ród Guinnessów” przyciągnął na Netfliksa tłumy i po premierze 25 września, wciąż króluje w czołówce najpopularniejszych seriali na platformie – także w Polsce. Jeżeli spodobał ci się klimat tej produkcji i szukasz podobnych epickich opowieści, ta lista jest dla ciebie.

Seriale podobne do „Rodu Guinnessów”. Szukasz podobnego klimatu? Tutaj go znajdziesz

„Yellowstone”



John Dutton musi stawić czoła przeszłości, rodzinie oraz politykom, aby obronić swoje rancho przed bezwzględnymi deweloperami. Na jego drodze stoją również rdzenni mieszkańcy rezerwatu i inni wrogowie, którzy chcą kontrolować jego ziemię.



„Strefa Gangsterów”



Władza jest na wyciągnięcie ręki, gdy dwie zwaśnione rodziny kryminalne ścierają się w walce, która grozi obaleniem imperiów i zrujnowaniem życia.



„Sukcesja”



Nowy serial HBO o władzy, polityce, pieniądzach i walce o wpływy. Produkcja przedstawia historię amerykańskiej rodziny kontrolującej jedną z największych korporacji mediowych na świecie Waystar Royco. Akcja rozgrywa się w Nowym Jorku i przybliża widzom rozterki, z którymi mierzą się członkowie rodziny w chwilach, kiedy waży się ich przyszłość.



„The Crown”



Po śmierci króla Jerzego VI nową władczynią Wielkiej Brytanii zostaje jego córka Elżbieta II. Kobieta obejmuje tron w momencie, kiedy imperium chyli się ku upadkowi.



„Medyceusze: Władcy Florencji”



Florencja, XV wiek. Po śmierci Giovanniego Medyceusza (Dustin Hoffman) na czele potężnego rodu staje jego syn Kosma (Richard Madden). Młody władca Florencji jest zainteresowany rozwojem sztuki i podróżami, trwoniąc na te zachcianki większość majątku rodzinnego. Mimo oporów szlachty florenckiej Kosma będzie rządził Florencją przez 30 lat, zyskując sobie miano jednego z prekursorów epoki odrodzenia.



„Peaky Blinders”



Należący do gangsterskiej rodziny z Birmingham Tommy Shelby usiłuje zwiększyć swoje wpływy, wykorzystując skradziony transport broni.



„Zagłada domu Usherów”



Aby zabezpieczyć swoją fortunę i przyszłość, dwójka rodzeństwa buduje dynastię, która rozpada się, gdy jej spadkobiercy zaczynają ginąć w tajemniczych okolicznościach.



„Bloodline”



Rodzeństwo Rayburn odkrywa sekrety związane ze swoją przeszłością, gdy ich brat powraca do domu.



„Dżentelmeni”



Kiedy arystokrata Eddie dziedziczy rodzinną posiadłość, odkrywa, że ​​jest ona siedzibą narkotykowego imperium, a jego właściciele nigdzie się nie wybierają.



„House of Cards”



Francis Underwood jest bezwzględnym politykiem próbującym się zemścić na prezydencie, który pominął go przy obsadzeniu stanowiska sekretarza stanu.



„Sześć stóp pod ziemią”



Rodzina Fischerów, prowadząca zakład pogrzebowy, zmaga się z doświadczeniami śmierci. Pozwala im to inaczej patrzeć na otaczającą ich rzeczywistość.



„Zakazane imperium”



Historia polityka, który zarabia wielkie pieniądze z handlu alkoholem w czasie prohibicji oraz rządzi Atlantic City.Czytaj też:

