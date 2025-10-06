Zatrzęsienie nowości na Netflix! Ten thriller podbije tydzień

W tym tygodniu Netflix szykuje naprawdę mocny zestaw premier — od mrożących krew w żyłach opowieści, przez ambitne dramaty historyczne i dokumenty o wielkich nazwiskach, aż po emocjonalne historie o dorastaniu i trudnych relacjach. Widzowie mogą spodziewać się zarówno intensywnych przeżyć, jak i subtelnych, psychologicznych historii, które długo zostają w głowie.

Największym wydarzeniem tygodnia bez wątpienia będzie nowy thriller z Keirą Knightley, w którym aktorka — znana ostatnio z serialu „Black Doves” — powraca w pełnej napięcia roli kobiety uwikłanej w zagadkę na luksusowym jachcie. Ale to nie jedyna premiera, która przyciąga uwagę: pojawią się też niepokojące historie inspirowane prawdziwymi wydarzeniami, rozdzierający dramat o ojcu, którego tajemnice burzą rodzinny spokój, a także błyskotliwy serial o młodych ludziach w niełatwych czasach, próbujących odnaleźć siebie tam, gdzie nie ma na to miejsca.

Pełną listę premier — wraz z datami i szczegółami — znajdziesz poniżej.

Nowości na Netflix: Groza, emocje i Keira Knightley w roli, której długo nie zapomnisz

„Naprawdę straszne historie”



Ceniony mistrz horroru James Wan realizuje swoje przerażające filmowe wizje w tych opartych na faktach opowieściach o zjawiskach paranormalnych.

Premiera: 7/10/2025



„Caramelo”



W tym wzruszającym komediodramacie obiecujący szef kuchni, który usłyszał szokującą diagnozę, odnajduje w życiu radość i nadzieję z pomocą cudownego i uroczego psiaka.

Premiera: 8/10/2025



„Nero”



Południowa Francja, rok 1504. Niebezpieczny i cyniczny zabójca Néro zostaje zdradzony przez swojego mistrza i wieloletniego sojusznika. Rozpoczyna wielką ucieczkę przed ścigającymi go groźnymi wrogami. Po drodze zabiera też ze sobą swoją córkę, Perlę, której do tej pory myślała, że jest sierotą. W trakcie podróży, która może przynieść zemstę i odkupienie, Néro musi wybierać, czy uratować siebie, czy córkę — oraz resztę świata.

Premiera: 8/10/2025



„Victoria Beckham”



Film od twórców nagrodzonego Emmy dokumentu „Beckham” oraz nagradzanej reżyserki filmu „Becoming. Moja historia o Michelle Obamie”.

Premiera: 9/10/2025



„Wskrzeszony”



Aby pomścić córki, które padły ofiarą oszustwa, dwie matki podejmują się desperackiego czynu: wskrzeszenia martwego szefa gangu phishingowego.

Premiera: 9/10/2025



„Rekruci”



Dramat komediowy w formie godzinnych odcinków, który w niepokorny, nieco przewrotny sposób opowiada historię dorastania. Akcja rozgrywa się w trudnym, nieprzewidywalnym świecie Korpusu Piechoty Morskiej USA lat 90. — w czasach, gdy bycie gejem w wojsku wciąż było nielegalne. Serial śledzi losy zagubionego, ukrywającego swoją orientację Camerona Cope’a (Miles Heizer) oraz jego najlepszego przyjaciela Raya McAffeya (Liam Oh), syna bohaterskiego marine, którzy dołączają do zróżnicowanej grupy rekrutów. Razem z nią przemierzają dosłowne i metaforyczne pola minowe obozu szkoleniowego, zawiązując nieoczekiwane więzi i odkrywając swoje prawdziwe „ja” w środowisku, które ma doprowadzić ich do granic wytrzymałości. Pełen błyskotliwego humoru i serca serial to opowieść o przyjaźni, odporności i szukaniu swojego miejsca w świecie — nawet wtedy, gdy ten świat wydaje się zdeterminowany, by utrzymać cię w ryzach albo zostawić w tyle.

Premiera: 9/10/2025



„Mój ojciec – Zabójca BTK”



Głowa rodziny. Skaut. Seryjny morderca. Brutalne zbrodnie Dennisa Radera, znanego jako BTK, prześladują jego córkę Kerri Rawson, która rozlicza się z nimi w tym dokumencie.

Premiera: 10/10/2025



„Kobieta z kabiny dziesiątej”



Dziennikarka, odbywająca w ramach służbowego zlecenia rejs luksusowym jachtem, widzi późną nocą, jak ktoś zostaje wyrzucony za burtę. Jednak na pokładzie nie brakuje nikogo z załogi ani pasażerów. Mimo że nikt jej nie wierzy, nadal szuka odpowiedzi, narażając własne życie.

Premiera: 10/10/2025



„Płyń do mnie”



Przejmujący dramat rodzinny na podstawie bestsellerowej powieści Alii Trabucco o niezwykle silnej więzi, jaka rodzi się między Estelą, pracującą jako pomoc domowa, a sześcioletnią dziewczynką, która jest pod jej opieką dniem i nocą. Z czasem ich relacja staje się coraz bardziej intensywna i razem tworzą sekretny, uzależniający świat, prowadzący je ku nieuchronnym konsekwencjom.

Premiera: 10/10/2025



„Miłość i fortuna”



Ten, kto zmienia zasady gry, wygrywa. Z jednej strony stoi Osman — który zaczynając od zera, dzięki odważnym i zdecydowanym ruchom stał się bogaty i odnoszący sukcesy. Z drugiej strony jest Nihal — przedstawicielka rodziny z wielopokoleniowym majątkiem i mistrzyni dyplomacji. To opowieść o starciu starego i nowego pieniądza, zderzeniu władzy i intelektu oraz o miłości, która rodzi się między dwojgiem charyzmatycznych bohaterów.

