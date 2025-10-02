24 najlepsze norweskie seriale do obejrzenia teraz w Polsce

Sprawdziliśmy, jakie norweskie seriale mają w ofercie platformy streamingowe dostępne w Polsce. Najwięcej takich propozycji znajdziecie na Netflix, ale mocne pozycje mają także w swoich bibliotekach SkyShowtime czy TVP VOD. Na liście znajdziecie jedynie najwyżej oceniane produkcje, więc możecie być pewni, że te hity wciągną was na długie godziny. Dajcie się porwać historiom – często kryminalnym i thrillerom – które podbiły już gusta milionów widzów na świecie.

Najlepsze norweskie seriale dostępne na streamingach w Polsce

„Wszystko, co kochasz”



Serial opowiadający o dzisiejszej młodzieży, której nieustannie towarzyszy niepokój o przyszłość, roztrzaskane marzenia, upojne zauroczenie, śmiertelna ideologia i władza z miłości.



„Łowca i ofiara”



W małym, sennym miasteczku dochodzi do brutalnego zabójstwa wędkarza. Śledztwem zajmuje się policjantka będąca u schyłku kariery zawodowej. Odkrywanie kolejnych śladów prowadzi do dramatycznych wydarzeń.



„The Commoner”



Książę Harald walczy o prawo do ślubu z Sonją, dziewczyną spoza arystokracji, ryzykując skandal i przyszłość norweskiej monarchii – wszystko w imię miłości.



„The Fortress”



Nieodległa przyszłość. Norwiegia stała się pozornie idealnym, samowystarczalnym krajem. Jednak pracująca w norweskim sanepidzie Esther Winter musi stawić czoła niespotykanemu dotąd kryzysowi żywnościowemu.



„Gangi Oslo”



Młody policjant zostaje uwikłany we własną kryminalną przeszłość, gdy dochodzenie doprowadza go do przyjaciela z dzieciństwa - obecnie bezwzględnego przywódcy gangu.



„Przez Atlantyk”



Księżniczka Märtha i książę Olav obawiają się niemieckiej inwazji na Norwegię, lecz rząd nie wierzy, że zagrożenie jest realne, dopóki nie jest za późno. Rodzina królewska i gabinet są zmuszeni do ucieczki, gdy naziści ich otaczają.



„Fatalny rejs”



Nora Sand prowadzi dziennikarskie śledztwo w sprawie zaginionych dziewczyn.



„Wyspa miliarderów”



Bezwzględna właścicielka norweskiej hodowli ryb planuje wrogie przejęcie lokalnego rywala, aby zostać największym producentem łososia na świecie.



„Furia”



Ragna infliltruje nacjonalistyczną subkulturę powiązaną ze sprawą morderstwa. Z czasem wychodzi na jaw, że grupa jest zamieszana w międzynarodowe akty terroryzmu.



„Pernille”



Pernille zawsze stawia swoich bliskich na pierwszym miejscu. Samotnie wychowuje dwie córki i siostrzeńca oraz zajmuje się ojcem, który przechodzi kryzys. Czy znajdzie w końcu czas dla siebie?



„Wojna na pełnym morzu”



Gdy wybucha druga wojna światowa, dwaj marynarze na norweskim handlowcu muszą sprostać brutalnej rzeczywistości, by przetrwać konflikt, w który nie chcieli się mieszać.



„Noc u progu lata”



Carina ściąga rodzinę na tradycyjne święto przesilenia letniego, ale wesoły nastrój zmienia się o 180 stopni, gdy na światło dzienne wychodzą długo skrywane sekrety.



„Zaginięcie w Lørenskog”



Gdy żona miliardera znika, norweska policja próbuje ustalić prawdę. Nie pomagają jej w tym natarczywi dziennikarze i fałszywi informatorzy.



„Dziewczyna z Oslo”



Kiedy jej córka zostaje uprowadzona, norweska dyplomatka wyrusza na Bliski Wschód, licząc na to, że starzy przyjaciele i głęboko skrywany sekret pomogą ją uwolnić.



„Bitwa o ciężką wodę”



Sztokholm, 1933 rok. Niemiecki naukowiec, Werner Heisenberg (Christoph Bach), otrzymuje nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. Pięć lat później naziści werbują go do tajnego projektu zbrojeniowego, którego celem jest stworzenie bomby jądrowej. Do jej produkcji niezbędna jest ciężka woda, której fabryka mieści się w norweskim miasteczku Rjukan. W 1940 roku Niemcy zajmują Norwegię i rozpoczynają wzmożoną produkcję kluczowej substancji. Gdy alianci dowiadują się o planach Hitlera, w brytyjskim sztabie zapada decyzja o zorganizowaniu sabotażu. Grupa komandosów zostanie zrzucona w ośnieżonych szczytach gór, by przedostać się do miasta i wysadzić fabrykę w powietrze. Akcję koordynuje profesor Leif Tronstad (Espen Klouman Høiner), który po zajęciu Norwegii przez Niemców poczuł się w obowiązku ratować ojczyznę. Przebieg złożonej intrygi, w której nauka, polityka i wojna splątują się w nierozerwalnej więzi, śledzimy na przemian z perspektywy Norwegii, aliantów i Niemiec.



„Witamy na odludziu”



Utmark to ustronny zakątek na skandynawskiej Północy, w którym każdy zna każdego. Wiele rzeczy jest tutaj jednak dziwnych i nieprzewidywalnych, co sprawia, że ludzie z zewnątrz nie zawsze dobrze się tu czują. Pewnego dnia w Utmark pojawia się nowa nauczycielka o optymistycznym usposobieniu, mająca nadzieję na nowe rozdanie w swoim życiu. Szybko jednak orientuje się, że jedyną dojrzale zachowującą się osobą w miasteczku jest dwunastoletnia dziewczynka.



„La Palma”



Norweskiej rodzinie spędzającej wakacje w La Palmie grozi katastrofa, gdy młoda badaczka odkrywa niepokojące oznaki zbliżającej się erupcji wulkanu.



„Przybysze”



Kobieta z ery Wikingów, która w tajemniczych okolicznościach przeniosła się do czasów współczesnych, rozpoczyna pracę z wypalonym zawodowo detektywem.



„Norsemen”



Jest rok 790. Odkrycie przez Wikingów szlaków żeglugowych na Zachód przynosi zmiany w codziennym życiu mieszkańców pewnej małej wioski.



„Lilyhammer”



Nowojorski gangster zostaje objęty programem ochrony świadków i wraz z rodziną zamieszkuje w Norwegi.



„Facet na święta”



Zmęczona uszczypliwymi komentarzami rodziny wieczna singielka Johanne postanawia szybko znaleźć partnera, którego mogłaby zabrać do domu na święta.



„Ragnarok”



Dorastający mieszkańcy Eddy muszą przeciwstawić się drastycznym zmianom klimatycznym zwiastującym koniec świata.



„The Killing”



Detektyw Sara Lund odbywa ostatnie dni służby. Zbrodnia na dziewiętnastoletniej dziewczynie sprawia, że kobieta rozpoczyna śledztwo.



„Most nad Sundem”



Szwedzka policjantka i duński inspektor prowadzą śledztwo w sprawie zabójstwa, którego ofiarę znaleziono na moście łączącym brzegi dwóch państw. Czytaj też:

Od groma miniseriali i thrillerów. Co na topie na Netflix?Czytaj też:

To kolejna ukryta perełka Netfliksa. Duński hit ma tylko 6 odcinków