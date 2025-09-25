Kultowy serial lat 90. powraca. Jest data premiery

Pamela Anderson już się nabiegała po plaży. Teraz czas na młode pokolenie i nowe gwiazdy. Co to oznacza? „Słoneczny patrol” wraca! Fox ogłosił datę premiery kultowego serialu.

„Baywatch” – reboot już w 2026 roku

Nowy „Baywatch” zadebiutuje jesienią 2026 roku. Pierwszy sezon liczyć będzie 12 odcinków i ma być emitowany w sezonie telewizyjnym 2026/2027. Produkcją zajmują się Fox Entertainment oraz Fremantle, czyli właściciele praw do oryginału. Showrunnerem został Matt Nix, znany z serialu „Tożsamość szpiega”. W ekipie producentów wykonawczych znaleźli się także twórcy klasycznej wersji – Michael Berk, Greg Bonann i Doug Schwartz, a także Dante Di Loreto.

Na razie nie zdradzono szczegółów dotyczących obsady ani fabuły. Wiadomo jednak, że nowa odsłona ma przenieść klimat kultowego serialu w zupełnie współczesne realia. – „Podczas swojej pierwszej emisji Baywatch zdefiniował całą epokę życia na plaży i wyniósł ratowników wodnych do rangi ikon. Teraz, wraz z naszymi partnerami z Fremantle, ten telewizyjny gigant powraca we współczesnej odsłonie. Fox i Fremantle, a także Matt Nix oraz współtwórca oryginału Greg Bonann, przeniosą kalifornijskie marzenie do zupełnie nowego pokolenia fanów, oferując świeże historie, wschodzące gwiazdy i cały rozmach, który uczynił franczyzę Baywatch globalną sensacją” – podkreślił Michael Thorn, prezes Fox Television Network.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy i na jakiej platformie serial pojawi się w Polsce.

„Słoneczny patrol” – kultowe sceny i wielkie gwiazdy

„Baywatch”, ktory w Polsce emitowany był pod tytułem „Słoneczny patrol”, zadebiutował w 1989 roku i szybko stał się globalnym fenomenem. Serial opowiadał o grupie ratowników strzegących bezpieczeństwa plażowiczów w Kalifornii, a w późniejszych sezonach także na Hawajach. To właśnie z tej produkcji pochodzą legendarne sceny w zwolnionym tempie biegnących po plaży ratowniczek, w które wcielały się m.in. Pamela Anderson i Erika Eleniak. Ogromną gwiazdą był również David Hasselhoff, a w hawajskiej edycji swoje pierwsze kroki stawiał Jason Momoa.

W 2017 roku marka doczekała się kinowej wersji – w filmie „Baywatch. Słoneczny patrol” wystąpili m.in. Dwayne Johnson, Zac Efron i Alexandra Daddario. Produkcja nie powtórzyła jednak sukcesu serialu. Teraz Fox liczy, że telewizyjny reboot znów porwie miliony widzów na całym świecie.

