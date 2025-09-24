Serialowa adaptacja kultowych kryminałów. Jeszcze we wrześniu

Serial „Rebus”, nagradzana adaptacja bestsellerowego cyklu Iana Rankina, już niebawem zadebiutuje na kanale Viaplay Filmy i Seriale. To propozycja dla wszystkich, którzy cenią nie tylko kryminalną intrygę, ale także opowieść o trudnych wyborach i cienkiej granicy między lojalnością a prawem.

Serial „Rebus”. Stary porządek czy nowy chaos?

Akcja serialu toczy się we współczesnym Edynburgu, gdzie inspektor John Rebus wraz z nową partnerką rozpoczyna śledztwo w sprawie brutalnego ataku w samym sercu miasta. Wkrótce okazuje się, że zdarzenie to nie jest przypadkowe, lecz wiąże się z wojną między dwoma pokoleniami gangsterów. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy na drodze Rebusa staje jego brat Michael, były żołnierz, który wplątał się w świat przestępczy, próbując zapewnić rodzinie stabilność.

Dla inspektora to początek dramatycznych dylematów między lojalnością wobec brata a służbowym obowiązkiem. Na dodatek Rebus nie zdaje sobie sprawy, że również w jego własnym zespole kryją się sekrety, a nowa współpracowniczka ma niebezpieczne powiązania z wydziałem wewnętrznym.

Trudne wybory detektywa

Rebus to nie tylko bezkompromisowy śledczy, ale i człowiek rozdarty między życiem zawodowym a prywatnym. Próbuje utrzymać więź z córką, podczas gdy jego była żona układa sobie życie z nowym, zamożnym partnerem. Sam wikła się w ryzykowny romans, który staje się kolejnym cieniem na jego reputacji. „Czy w Edynburgu są prawdziwi gangsterzy, czy to tylko mężczyźni, którym się wydaje, że nimi są?” – to pytanie staje się osią fabuły, w której każdy wybór inspektora może prowadzić do katastrofy.

Adaptacja kultowej serii książkowej

„Rebus” to pierwsza od kilkunastu lat ekranizacja bestsellerowych powieści sir Iana Rankina, autora, którego książki sprzedały się w ponad 30 milionach egzemplarzy i zostały przetłumaczone na 36 języków. Produkcja zdobyła już trzy nagrody Royal Television Society Scotland, a także nominację do prestiżowych Edgars 2025.

W tytułowej roli zobaczymy Richarda Rankina, znanego m.in. z „Outlandera” i „Upadku królestwa”. Towarzyszą mu Amy Manson, Michelle Duncan, Noof Ousellam, Stuart Bowman oraz Cassidy Little. Za scenariusz odpowiada Gregory Burke, a reżyserią zajęli się Niall MacCormick i Fiona Walton.

Jak podkreśla „The Guardian”, to „najbardziej fascynująca odsłona tej postaci”. „The Wall Street Journal” zwraca uwagę na „świetnie skonstruowaną adaptację… sześć odcinków, bez zbędnych wątków”. Wszystkie odcinki serialu „Rebus” pojawią się 29 września na Viaplay Filmy i Seriale, dostępnym m.in. za pośrednictwem Prime Video Channels, Megogo, Canal+ oraz Play.

