Polski hit wraca na Netflix. Brutalna walka o władzę i nowe twarze w obsadzie

Netflix właśnie podał oficjalną datę premiery kontynuacji legendarnej „Furiozy” z Mateuszem Damięckim w roli głównej. Jest też mocny zwiastun, po którym widać, że „dwójka” nie bierze jeńców!

Golden przejmuje miasto

Głównym bohaterem sequela jest Golden, w którego wciela się Mateusz Damięcki. Ambitny kibol przejmuje kontrolę nad ekipą i krok po kroku zdobywa kryminalną władzę nad całym miastem. „Jednak to dla niego za mało. Zaczyna snuć dalsze plany ekspansji, lecz jego brutalne rządy zwracają uwagę organów ścigania i rywalizujących frakcji chuligańskich. Ta rywalizacja zagraża rozbiciem jego imperium” – czytamy w zapowiedzi.

W obsadzie obok Damięckiego zobaczymy także Mateusza Banasiuka, Weronikę Książkiewicz, Wojciecha Zielińskiego, Łukasza Simlata, Szymona Bobrowskiego i Konrada Eleryka. Pojawią się też nowe twarze, m.in. Pola Gonciarz, Cezary Łukasiewicz i Sebastian Stankiewicz. Za kamerą ponownie stanął Cyprian T. Olencki, który jest również autorem scenariusza.

Sukces pierwszej części „Furiozy”

Pierwsza „Furioza” trafiła do kin w październiku 2021 roku i przyciągnęła około pół miliona widzów. Film, w którym główne role grali Mateusz Banasiuk jako Dawid, Weronika Książkiewicz jako Dzika i Wojciech Zieliński w roli jego brata, został bardzo dobrze przyjęty. Historia byłego chuligana, zmuszonego do współpracy z policją, szybko zdobyła popularność także w streamingu – od kwietnia 2022 roku produkcja była dostępna na Netfliksie.

Na fali sukcesu powstał też czteroodcinkowy serial, emitowany przez Canal+ Polska, a później także przez Telewizję Polską. Już w czerwcu ubiegłego roku ogłoszono, że sequel powstanie i znów trafi prosto do Netfliksa.

Zwiastun podgrzewa atmosferę

W nowym zwiastunie widać, że stawka rośnie, a Golden nie zamierza się zatrzymywać. Po przejęciu miasta jego ambicje sięgają dalej – nawet poza granice kraju. Problem w tym, że coraz brutalniejsze działania bohatera przyciągają uwagę nie tylko policji, ale też wrogich grup chuligańskich, które zrobią wszystko, by go powstrzymać. Premiera już 15 października i wszystko wskazuje na to, że „Druga Furioza” ponownie rozpali polskich widzów.

