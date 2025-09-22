Mocna premiera już za kilka dni. Ucieczka z więzienia i brutalny pościg

Stacja FX serwuje widzom serial, od którego nie da się oderwać oczu. „The Hunting Party” zaczyna się od mocnego uderzenia i ani na chwilę nie zwalnia tempa.

Nowy serial „The Hunting Party”

Historia rozpoczyna się w podziemnym kompleksie w Wyoming. Wybuch w ściśle tajnym więzieniu otwiera drogę na wolność najbardziej niebezpiecznym kryminalistom w Stanach Zjednoczonych. To nie są zwykli złoczyńcy – to wyjątkowo inteligentni, brutalni i nieprzewidywalni mordercy, którzy znikają w tłumie, zostawiając po sobie krwawe ślady.

Do akcji wkracza elitarna grupa śledcza, złożona z byłych agentów, szpiegów i żołnierzy. Ich misja jest prosta: odnaleźć i schwytać zbie­gów, zanim ci ponownie uderzą. W zespole kluczową rolę odgrywa Bex Henderson, była profilerka FBI, w którą wciela się Melissa Roxburgh. Bohaterka musi nie tylko stawić czoła kolejnym zbrodniom, ale także odkryć, dlaczego więzienie w ogóle istniało i czemu jego lokalizacja była ukrywana nawet przed najwyższymi władzami.

Pościg, który wymyka się spod kontroli

„The Hunting Party” to serial, w którym napięcie rośnie z każdą minutą. Polowanie na zbiegów szybko zmienia się w walkę z czasem, a każda nowa wskazówka odsłania coraz większy spisek. Granica między łowcą a ofiarą zaciera się, a stawka staje się coraz wyższa.

Produkcja łączy elementy thrillera psychologicznego, dramatu i klasycznego procedurala, tworząc mieszankę, która trzyma w napięciu od pierwszej do ostatniej sceny. Oprócz Melissy Roxburgh w obsadzie znaleźli się także Patrick Sabongui, Josh McKenzie, Sara Garcia i Nick Wechsler. Za stworzenie serii odpowiada J.J. Bailey, scenarzysta i producent telewizyjny. Polska premiera w najbliższy czwartek, 25 września o godz. 22:00 na kanale FX.

