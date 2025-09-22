Idealne na poniedziałek. Ranking 16 szalonych seriali o pracy

Któż z nas nie zna bólu niekończących się zebrań, roszczeniowych klientów, pustych korpo-frazesów w stylu „asapów” i „dowiezionych targetów”. Na szczęście seriale udowadniają, że nawet najtrudniejsza czy najnudniejsza praca może stać się tłem dla świetnej zabawy.

15 seriali o pracy, które pokochali widzowie

Każdemu z nas to się kiedyś zdarzyło — musieliśmy uczestniczyć w spotkaniach, które można było załatwić za pomocą prostej wiadomości na Slacku, radzić sobie z marudnymi klientami, albo walczyć z wypaleniem, czując, jak nasza dusza i rozum powoli opuszczają ciało. Na szczęście, producentom seriali często udaje się to zamienić w komedię i dramat, które cieszą tak samo, jak przelew na konto w dniu wypłaty.

CNN wraz z portalem Rotten Tomatoes przygotowało zestawienie najlepszych produkcji o pracy lub rozgrywających się w miejscu pracy z ostatnich 25 lat, które najlepiej pokazują, że miejsce pracy może być równie pasjonujące co kino akcji. Od seriali opowiadających o pracy pod ogromną presją, jak w przypadku lekarzy, policjantów, czy strażaków, po sitcomy o kolegach, którzy sprawiają, że poniedziałki stają się znośne.

Najczęściej powtarzającą scenerią tych produkcji są komisariaty policji i szpitale. Nie da się ukryć, że tam zawsze się coś dzieje. Równie chętnie zaglądamy do biur, od ogromnych, przeszklonych przestrzeni światowych korporacji, po gabinety z łuszczącą się farba na ścianach. W rankingu znalazły się też pozycje wyjątkowe — zaglądające za kulisy świata mody, produkcji telewizyjnych, a nawet wybiegające w dość przerażającą przyszłość. Oto 16 wyjątkowych seriali telewizyjnych z ostatnich 25 lat, które dowodzą, że miejsce pracy jest idealnym tłem dla wciągających historii.

Ranking 16 szalonych seriali o pracy

„Brzydula Betty”



Serial opowiada historię ambitnej Betty Suarez, która próbuje się przebić w bezwzględnym świecie mody. Cztery sezony serialu pokazały jej przemianę z niepewnej dziewczyny w pewną siebie kobietę, dla której redakcja magazynu „Mode” stała się czymś więcej niż pracą – rodziną.



„Mythic Quest”



Satyryczne spojrzenie na branżę gier wideo. Twórcy nie bali się pokazać męskich ego i absurdów pracy w środowisku zdominowanym przez facetów. Serial, choć pełen humoru, podejmuje też ważne społene tematy.



„Brooklyn 9-9”



Komedia osadzona w nowojorskim komisariacie. Serial wyróżnia relacja Jake’a z kapitanem Holtem – szorstka przyjaźń, która z czasem przerodziła się w niezwykłą więź opartą na wzajemnym szacunku.



„Sukcesja”



Serial zabiera widzów do świata bezwzględnych rozgrywek w wielkim koncernie medialnym. Rodzinne konflikty, zdrady i walka o władzę pokazane są tu z brutalną szczerością, a każdy odcinek to emocjonalny rollercoaster.



„Rozdzielenie”



Serial wprowadza widzów w mroczny świat korporacji Lumon Industries, gdzie pracownikom chirurgicznie rozdziela się życie zawodowe od prywatnego. To przerażająca metafora utraty tożsamości w pracy.



„Mad Men”



Kultowy serial nie tylko dla branży. Nostalgiczna podróż do lat 60. i świata agencji reklamowych. Don Draper i jego współpracownicy żyją w cieniu kontrkultury, wojen i przemian społecznych. Serial pokazuje, że spotkania biznesowe mogą być pełne dramatyzmu i... szalonego humoru.



"Figurantka"



Serial bezlitośnie punktuje niekompetencję władzy i obnaża chaos panujący w świecie polityki. Selina Meyer stała się symbolem toksycznego przywództwa.



„The Bear”



„The Bear” miał być serialem o dobrym jedzeniu i gotowaniu, a zamienił się w opowieść o traumie i wytrwałości. Historia Carmy’ego Berzatto pokazuje, jak kuchnia może stać się miejscem walki o siebie i o rodzinę.



„Ted Lasso”



Prawdziwy balsam dla duszy na trudne czasy. Serial o trenerze futbolu amerykańskiego w Anglii podbił serca milionów widzów szczerością, humorem i przekazem o sile zespołu. To produkcja, która wzrusza i bawi jednocześnie.



„Biały lotos”



„Biały Lotos” przenosi akcję do luksusowego kurortu. Uprzywilejowani goście bawią się kosztem personelu, a pracownicy muszą robić dobrą minę do złej gry. To satyra na społeczne nierówności w egzotycznej scenerii.



„Chirurdzy”



„Chirurdzy” od prawie dwóch dekad królują na ekranach. Choć obsada zmieniała się wielokrotnie, jedno pozostało niezmienne – emocje związane z pracą lekarzy pod okiem dr Meredith Grey. To serial, który przeszedł do historii telewizji.



„The Office”



Absolutny klasyk, który stał się niemalże kanonem dla wszystkich komedii o pracy. Format mockumentu i ekscentryczni bohaterowie sprawili, że każdy widz mógł odnaleźć w nich własne biurowe doświadczenia. Dziewięć sezonów pełnych absurdów ugruntowało status serialu jako kultowego.



„The Office Pl”



„The Office PL” przenosi akcję do Siedlec i firmy produkującej wodę „Kropliczanka”. Na czele stoi Michał, prezes bez autorefleksji, który żyje chyba wyłącznie dla atencji. W tle toczą się biznesowe rozgrywki, ale prawdziwą siłą serialu są codzienne perypetie pracowników.



„The Morning Show”



Serial zagląda za kulisy porannych programów informacyjnych. Tu każda decyzja to walka o władzę, a dramaty bohaterów rozgrywają się na oczach całego świata. Serial pokazuje, że praca w telewizji to nie tylko sława w blasku reflektorów, ale i brutalna gra o wpływy.



„Misja: Podstawówka”



Produkcja w krzywym zwierciadle pokazuje realia amerykańskiej edukacji publicznej. Czy jednak tylko amerykańskiej? To nie jest zwykła komedia.Bawi jak klasyczny sitcom, ale jednocześnie przypomina, że nauczyciele muszą mierzyć się z masą trudności. Szkolny personel, choć zmaga się z własnymi problemami, odkłada je na bok, by kształcić kolejne pokolenia, a wszystko podane w lekki, przezabawny sposób, który tylko podkreśla, jak znaczenie pedagogów.



„The Pitt”



„The Pitt” uchodzi za najwierniejszy dramat medyczny w telewizji. Historia dr. Robby’ego, który w ciągu jednego dnia musi zmierzyć się z najgorszymi demonami, to obraz intensywnej pracy w szpitalnym SOR-ze, pokazany z chirurgiczną precyzją.Czytaj też:

Top 15 thrillerów politycznych. Nie tylko na Netflix i HBOCzytaj też:

Top 15 komedii romantycznych. Nie tylko na Netflix i HBO