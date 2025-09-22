Szokujące wieści dla fanów „Rancza”. Gwiazda serialu zdradziła plany

To jeden z najpopularniejszych seriali w historii polskiej telewizji. „Ranczo” przez lata bawiło miliony widzów i wciąż jet gorącym tematem. Ilona Ostrowska, czyli serialowa Lucy, zdradziła, że fani mają na co czekać.

Będzie „Ranczo”, ale…

Ilona Ostrowska w audycji „Letnisko” na antenie radiowej Jedynki ujawniła, że fani w tym roku dostaną wyjątkowy prezent — specjalny film wspomnieniowy. „Coś takiego, jak miał serial »Przyjaciele« po zakończeniu emisji. Chodzi o taki filmik, w którym pokażemy, jak »Ranczo« powstawało, gdzie kręciliśmy, jakie temu towarzyszyły emocje” — opowiadała aktorka.

To jednak nie wszystko. Ostrowska przyznała, że w przyszłym roku planowane jest nakręcenie nowych odcinków. — „Plany są, wszyscy chcemy, ale czy to się uda — nie wiadomo” — mówiła. Ostrożnie dodała, że „w tym momencie [to] wielka niewiadoma".

TVP prowadzi rozmowy, reżyser potwierdza

Plotki o powrocie serialu krążą od dawna. TVP latem oficjalnie potwierdziła w rozmowie z branżowym portalem Wirtualnemedia.pl, że prowadzi rozmowy w tej sprawie. Z kolei reżyser Wojciech Adamczyk w rozmowie z Pudelkiem zdradził, że projekt roboczo nosi tytuł „Ranczo. Zemsta Wiedźm” i miałby liczyć 5–6 odcinków. Produkcja byłaby hołdem dla zmarłego scenarzysty Andrzeja Grembowicza. Fabuła miałaby przenieść widzów kilka lat po wydarzeniach z ostatniego sezonu i w typowym dla serialu stylu komentować współczesną rzeczywistość polityczno-społeczną.

„Ranczo” – fenomen, który trwa do dziś

„Ranczo” to serial, który wyrósł ponad zwykłą telewizyjną komedię. Akcja osadzona w Wilkowyjach – pełnych lokalnych intryg, sporów i suto zakrapianych biesiad – przyciągała przed ekrany nawet ponad 7 milionów widzów. Kultowe stały się dialogi, postaci i słynna ławeczka, przy której filozofowano o losach Polski.

Serial liczył 10 sezonów i 130 odcinków, a jego popularność nie gaśnie. Fani od lat odwiedzają Jeruzal, gdzie kręcono sceny, a aktorzy do dzisiaj witani są tam jak gwiazdy światowego formatu. Powtórki emitują TVP i TV Puls, a cały cykl trafił również na Netfliksa.

