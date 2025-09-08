Mnóstwo nowości na HBO Max. Ale to ten kryminał będzie #1 w Polsce

Od 8 do 14 września na platformie pojawi się aż kilkanaście świeżych tytułów, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie. Zaczynamy od dynamicznych historii. Największym magnesem dla widzów będzie już od dziś bez wątpienia kryminalny serial „Grupa zadaniowa” z Markiem Ruffalo w głównej roli. Aktor, znany z oscarowych produkcji i roli Hulka w Marvelu, tym razem wciela się w agenta FBI, który staje na czele specjalnej jednostki powołanej do zatrzymania brutalnych przestępców terroryzujących miasto. To propozycja dla fanów trzymających w napięciu historii, gdzie tempo akcji nie pozwala oderwać wzroku od ekranu.

Ale to dopiero początek. Wśród premier znajdziemy także poruszającą „Historię Souleymane’a”, opowieść o kurierze i uchodźcy, który ma zaledwie dwa dni na przygotowanie swojej obrony przed kluczową rozmową decydującą o jego przyszłości. Dokumentalny cykl „Widziani i słyszani: Historia czarnej telewizji” przybliży natomiast początki i rozwój telewizyjnych przełomów w Stanach Zjednoczonych.

Miłośnicy kina mogą liczyć na wielkie powroty – „Blade Runner 2049” z Ryanem Goslingiem i Harrisonem Fordem, oscarowy „Czas mroku” z fenomenalnym Garym Oldmanem czy klasyczne kino gatunkowe w podwójnej dawce – „Grindhouse: Death Proof” Quentina Tarantino i „Planet Terror” Roberta Rodrigueza. Na lżejszą nutę czeka komedia romantyczna „To skomplikowane” z Meryl Streep, a fanów nostalgii ucieszą „Wojownicze żółwie ninja”. Tydzień zamknie hiszpański film „Żarty i papierosy”, zabierający nas do Barcelony lat 60.

HBO Max w tym tygodniu stawia na różnorodność. Od oscarowych widowisk i dokumentów opartych na faktach, przez komedię romantyczną i kino kultowe, aż po pełne akcji produkcje. To idealny moment, by przygotować własną listę seansów i odkryć coś, co wciągnie was od pierwszych minut. Sprawdźcie pełną rozpiskę premier!

Od klasyków kina po dokumenty – pełna lista nowości HBO Max na ten tydzień

„Grupa zadaniowa” – od 8 września



Agent FBI staje na czele specjalnej grupy zadaniowej, której celem jest powstrzymanie serii brutalnych napadów.



„Historia Souleymane'a” – od 8 września



Souleymane, kurier i uchodźca w Paryżu, ma 2 dni na przygotowanie historii do kluczowej rozmowy, która zdecyduje o jego legalnym pobycie.



„Widziani i słyszani: Historia czarnej telewizji” – od 10 września



Historia telewizji opowiedziana oczami pionierów, którzy pisali, tworzyli i grali w przełomowych serialach.



„Blade Runner 2049” – od 11 września



Harrison Ford oraz Ryan Gosling w widowiskowym filmie akcji będącym kontynuacją Łowcy androidów Ridleya Scotta. Deszcz nagród – w tym dwa Oscary.



„To skomplikowane” – od 11 września



Meryl Streep jako rozwódka po pięćdziesiątce, która niespodziewanie wdaje się w romans z byłym mężem i jednocześnie flirtuje z szarmanckim architektem.



„Złodziej tożsamości. Historia prawdziwa” – od 12 września



Historia zhańbionego dziennikarza, który zostaje wciągnięty w grę w kotka i myszkę z oskarżonym o morderstwo mężczyzną.



„Krótka historia rodziny” – od 12 września



Po zakończeniu polityki jednego dziecka los chińskiej rodziny splata się z tajemniczym nowym przyjacielem ich jedynego syna.



„Czas mroku” – od 13 września



Film biograficzny przedstawiający jedną z najważniejszych postaci XX wieku, Winstona Churchilla, który zjednoczył swój naród przeciwko Hitlerowi.



„Grindhouse: Death Proof” – od 13 września



Tajemniczy kaskader przemierza drogi USA, a dwie grupy kobiet stają się celem jego niepokojącej obsesji.



„Grindhouse: Planet Terror” – od 13 września



Podczas nocnego dyżuru lekarze William i Dakota Block muszą zmierzyć się z falą pacjentów z tajemniczymi ranami i dziwnym zachowaniem.



„Wojownicze Żółwie Ninja” – od 13 września



Leonardo, Donatello, Raphael i Michelangelo oddalili się od siebie od czasu ostatniej przygody, ale muszą połączyć siły, by stawić czoła potworom.



„Żarty i papierosy” – od 14 września



Barcelona, lata 60. Eugenio zakochuje się w Conchicie i uczy się grać na gitarze, by występować z nią w duecie „Els dos”.Czytaj też:

8 najlepiej ocenianych przez widzów thrillerów na HBO MaxCzytaj też:

Seriale z Netfliksa i HBO Max, które masowo oglądaliśmy w pandemii. 70 perełek