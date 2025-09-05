Seriale z Netfliksa i HBO Max, które masowo oglądaliśmy w pandemii. 70 perełek

W czasie pandemii, gdy większość z nas spędzała długie miesiące w domach, serwisy streamingowe stały się nie tylko źródłem rozrywki, ale też sposobem na oderwanie się od codziennych trosk. To właśnie wtedy rekordy popularności biły seriale i filmy dostępne na platformach takich jak Netflix i HBO Max. Produkcje z całego świata towarzyszyły nam w izolacji, a niektóre z nich szybko stały się globalnymi fenomenami. Oto lista tytułów, które oglądaliśmy najchętniej.

Seriale, które pomogły nam przetrwać lockdown. 70 hitów streamingów w czasie pandemii

„Agenci chaosu”



Dokument o rosyjskiej ingerencji w wybory prezydenckie w USA w 2016 roku.



„Morderstwo w Madison”



Dokument o trudnej podróży i poszukiwaniach młodego mężczyzny zdeterminowanego, by dotrzeć do szczegółów dotyczących morderstwa jego matki.



„Wrota Niebios. Sekta nad sektami”



Spojrzenie na niesławny kult „Wrota Niebios” oczami jego byłych członków i ich bliskich.



„Osądzeni przez media”



Serial przygląda się najbardziej wstrząsającym procesom sądowym, skupiając się na tym, w jaki sposób media mogły wpłynąć na wydany wyrok.



„Selena – serial”



Selena, piosenkarka nurtu tejano o meksykańsko-amerykańskich korzeniach, dorasta i zdaje sobie sprawę, że musi być gotowa na wiele wyrzeczeń w imię miłości i muzyki.



„The Duchess”



Katherine jest samotną matką, która ma na głowie swoją karierę, nastoletnią córkę i skomplikowany związek z nowym chłopakiem.



„Przysięga”



Serial dokumentalny HBO przedstawiający historię organizacji NXIVM, której założyciel i kilku członków zostało oskarżonych o handel ludźmi i wymuszenia haraczy.



„Słudzy Króla Midasa”



Milioner dostaje list z pogróżkami i musi podjąć decyzję, od której zależy czyjeś życie.



„Utracone dzieci Atlanty”



Serial przedstawia okoliczności tajemniczych zaginięć i morderstw dzieci w Atlancie pod koniec lat 70. i na początku kolejnej dekady. Produkcja rzuca nowe światło na wielowątkowe śledztwo, które zostało wznowione po 40 latach.



„Projekt niewinność”



„Projekt Niewinność” ujawnia pomyłki i nieuczciwość w serii błędnych wyroków, ukazując krzywdy wyrządzone ofiarom i oskarżonym.



„Szpital Lenox Hill”



Od porodu po operację mózgu – ten serial dokumentalny przedstawia z bliska pracę czterech ratujących życie ludzkie lekarzy z nowojorskiego szpitala Lenox Hill.



„Podróże z Zakiem Efronem”



Aktor Zac Efron podróżuje dookoła świata, poznając zdrowe i ekologiczne style życia. Towarzyszy mu Darin Olien, ekspert w dziedzinie odnowy biologicznej.



„Blood and Water”



Szesnastolatka przenosi się do liceum, gdzie uczy się dziewczyna, która może być jej porwaną 17 lat temu siostrą.



„Obsesja zbrodni”



Wciągające studium nierozwiązanej sprawy mordercy z Golden Gate, który terroryzował Kalifornię w latach 70. i 80.



„Betty”



Grupa pochodzących z bardzo różnych środowisk młodych dziewczyn z Nowego Jorku, próbuje realizować życiową pasję, którą jest, zdominowany przez mężczyzn, skateboarding.



„Farmaceuta”



Tragiczna śmierć syna sprawia, że farmaceuta z Luizjany nie cofnie się przed niczym, aby obnażyć mechanizmy, które doprowadziły do kryzysu opioidowego w USA.



„Aaron Hernandez: W głowie mordercy”



Historia Aarona Hernandeza, gwiazdora drużyny futbolowej New England Patriots, który z zimną krwią zamordował kolegę i zamienił boisko na spacerniak.



„Dolina łez”



6 października 1973 roku Środkowym Wschodem wstrząsa największa dotychczas wojna, która na zawsze zmieni ten region.



„Feel Good”



Stand-uperka Mae Martin próbuje pokonać nałóg i odnaleźć się w związku z dziewczyną, która niedawno była jeszcze hetero.



„Rozpruwacz z Yorkshire”



Świadkowie i śledczy opowiadają o morderstwach dokonanych przez Rozpruwacza z Yorkshire, które wstrząsnęły północną Anglią pod koniec lat 70. ubiegłego wieku.



„Ktoś musi umrzeć”



Na prośbę rodziców młody chłopak wraca do Meksyku, by poznać swoją narzeczoną. Ku zaskoczeniu mieszkańców miasta towarzyszy mu tajemniczy tancerz baletu.



„Porwana”



Chcąc trafić do więzienia i odnaleźć porywacza swojej córki, Antonio daje się przyłapać na przemycie kokainy.



„Słodkie Magnolie”



Wieloletnie przyjaciółki Maddie, Helen i Dana Sue z miasteczka Serenity na południu USA pomagają sobie w godzeniu związków, życia rodzinnego i pracy.



„Dobrego dnia, Verônico”



Niedoceniana policjantka szuka złodzieja okradającego kobiety poznane na portalu randkowym. Przy okazji odkrywa potworny sekret otoczony zmową milczenia.



„Patria”



Historia opowiedziana z perspektywy dwóch rodzin, które poróżnił brutalny konflikt, a tłem tych wydarzeń są działania terrorystyczne separatystycznej organizacji ETA.



„Branża”



Grupa młodych absolwentów rywalizuje o kilka etatów w znanym, międzynarodowym banku z siedzibą w Londynie.



„Bezpaństwowcy”



Drogi czworga cudzoziemców spotykają się w areszcie imigracyjnym w australijskim interiorze.



„Procesy w sprawie Gabriela Fernandeza”



Po brutalnym morderstwie chłopca rozpoczyna się proces jego opiekunów i pracowników społecznych. Rodzą się pytania o systemową ochronę dzieci narażonych na przemoc.



„Ludzie i bogowie”



Serial przedstawia wydarzenia związane z oddziałem o kryptonimie „Pazur”, działającego w czasie II wojny światowej w Warszawie, w strukturach kontrwywiadu Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej. Jego pierwowzorem był słynny oddział bojowy kontrwywiadu o kryptonimie „Wapiennik”, który powstał w 1941 r., a jednym z jego głównych zadań była likwidacja osób skazanych wyrokami sądów podziemnych. Wydarzenia, o których mowa w serialu zainspirowane zostały prawdziwymi akcjami, o których głośno było w okupowanej Warszawie.



„Perry Mason”



Los Angeles 1932 rok, adwokat Perry Mason przyjmuje sprawę swojego życia.



„Spisek przeciwko Ameryce”



Żydowska rodzina z Newark jest świadkiem politycznego sukcesu Charlesa Lindbergha.



„Tiny Pretty Things”



Gdy najlepsza uczennica elitarnej szkoły baletowej pada ofiarą ataku, jej następczyni wkracza do świata kłamstw, zdrady i zaciętej rywalizacji.



„Osiecka”



Serial przedstawia życie Agnieszki Osieckiej od wczesnej młodości, przypadającej na lata pięćdziesiąte, aż do śmierci, czyli lata dziewięćdziesiąte XX wieku.



„Rodzice”



Perypetie dwójki rodziców małych dzieci, których codzienność często daleka jest od ideału.



„Kraina Lovecrafta”



Lata 50. XX wieku. Młody Afroamerykanin przemierza Stany Zjednoczone w poszukiwaniu zaginionego ojca.



„Przeklęta”



Współczesna wersja legendy arturiańskiej. Nastolatka Nimue pomaga najemnikowi imieniem Artur znaleźć Merlina i dostarczyć mu starożytny miecz.



„Jeffrey Epstein: Obrzydliwie bogaty”



Serial dokumentalny przybliżający historie ofiar Jeffreya Epsteina i pokazujący, jak ten przestępca seksualny używał fortuny i wpływów w swojej potwornej działalności.



„White Lines”



Gdy jej brat zostaje znaleziony martwy, kobieta z Manchesteru porzuca swoje spokojne życie i rusza na Ibizę, aby odkryć prawdę o jego losie.



„Mogę cię zniszczyć”



Młoda kobieta próbuje poskładać swoje życie na nowo, po tym jak odkrywa wydarzenia pewnej nocy.



„Dzień trzeci”



Sam, mieszkaniec Londynu zmagający się z traumą, pewnego dnia znajduje w lesie tajemniczą dziewczynę i postanawia odwieźć ją do jej domu na niepokojącej wyspie Osea.



„Hollywood”



Grupa ambitnych początkujących aktorów i filmowców zrobi niemal wszystko, aby spełnić swoje marzenia o wielkiej karierze.



„Mroczne pożądanie”



Mężatka Alma wyjeżdża na weekend, który zapewnia jej cały wachlarz emocji - rozbudza namiętność, kończy się tragedią i zmusza do zadania trudnych pytań o najbliższych.



„Nieobecni”



Mila Gajda wraca do rodzinnego miasteczka na święta gdzie odkrywa, że jej najbliżsi zniknęli w tajemniczych okolicznościach.



„The Eddy”



Elliot, współwłaściciel podupadającego klubu, odkrywa, że jego wspólnik może być zaangażowany w szemrane interesy.



„Bałagan, jaki zostawisz”



Nauczycielkę zaczynającą pracę w szkole średniej prześladuje sprawa podejrzanej śmierci sprzed kilku tygodni. Kobieta zaczyna się obawiać o swoje życie.



„Barbarzyńcy”



Rzymski oficer jest rozdarty między imperium, które go wychowało, a własnym ludem. Ten wewnętrzny konflikt doprowadzi do starcia, którego historia nigdy nie zapomni.



„Król tygrysów”



Serial dokumentalny opowiadający o podziemnym świecie hodowców wielkich kotów, w którym spotkać można najbardziej ekscentrycznych ze wszystkich ekscentryków.



„Siły kosmiczne”



Serial komediowy o ludziach, którzy dostali zadanie stworzenia szóstej formacji armii USA - Sił Kosmicznych.



„Stewardesa”



Pełen czarnego humoru serialowy thriller o stewardesie, której całe życie wywraca się do góry nogami za sprawą jednej nocy.



„Ragnarok”



Dorastający mieszkańcy Eddy muszą przeciwstawić się drastycznym zmianom klimatycznym zwiastującym koniec świata.



„Outer Banks”



Na pełnej kontrastów wyspie w Karolinie Północnej John B i jego grupa przyjaciół odkrywają tajemnice i przeżywają przygody, poszukując zaginionego skarbu.



„Kierunek: Noc”



Kiedy dochodzi do katastrofalnej w skutkach eksplozji na Słońcu, pasażerowie i członkowie załogi nocnego lotu z Brukseli obierają kurs na zachód, aby szukać schronienia w mroku.



„Nawiedzony dwór w Bly”



Twórca „Nawiedzonego domu na wzgórzu” prezentuje gotycką romantyczną historię o duchach na podstawie prozy Henry'ego Jamesa.



„Snowpiercer”



Ziemia jest zamarzniętym pustkowiem, przez które pędzi gigantyczny pociąg zamieszkany przez resztki ocalałych ludzi.



„To wiem na pewno”



Serial przedstawia dwie równoległe historie życia braci bliźniaków naznaczone zdradą, poświęceniem i wybaczeniem. Losy Dominicka i Thomasa Birdsey’ów (Mark Ruffalo) pokazane są na różnych etapach ich życia. Widzowie poznają braci w czasach dla nich współczesnych, na początku lat 90. XX wieku, kiedy obaj osiągają wiek średni. Produkcja wraca też do przeszłości w scenach pokazujących ich młodość i dzieciństwo. Składający się z sześciu odcinków miniserial to rodzinna saga, która śledzi losy dwóch braci. Produkcja jest epicką opowieścią o zdradzie, poświęceniu i przebaczeniu na tle dziejów Ameryki XX wieku. Scenariusz został oparty na bestsellerowej powieści, której autorem jest Wally Lamb.



„Alice In Borderland”



Miłośnik gier komputerowych i dwójka jego przyjaciół trafiają do dziwnej wersji Tokio. Aby w niej przeżyć, muszą wziąć udział w niebezpiecznej grze.



„Nieznajoma”



Sieć tajemnic sprawia, że przykładny obywatel Adam Price rozpoczyna misję, która ma ujawnić prawdę o jego najbliższych.



„Szadź”



Historia seryjnego mordercy oraz podążającej jego tropem komisarz policji.



„Locke & Key”



Gdy ojciec trójki rodzeństwa zostaje zabity, dzieci trafiają do domu pełnego kluczy zmieniających rzeczywistość.



„Wielka”



Kobieta mieszkająca w wiejskiej Austrii w XVII wieku zmuszona jest wybierać między własnym szczęściem, a przyszłością Rosji.



„Ratched”



Młoda pielęgniarka pracująca w zakładzie psychiatrycznym zmienia nastawienie wobec pacjentów.



„Emily w Paryżu”



Emily, ambitna menadżerka z Chicago, dostaje wymarzone stanowisko w Paryżu. Zaczyna nowe życie pełne pracy, nowych znajomości i romansów.



„Outsider”



Błyskotliwy detektyw prowadzi śledztwo w sprawie makabrycznego morderstwa chłopca oraz tajemniczych okoliczności tej nietypowej sprawy.



„Od nowa”



Życie odnoszącej sukcesy terapeutki z dnia na dzień wywraca się do góry nogami.



„Bridgertonowie”



Ośmioro zżytego ze sobą rodzeństwa z rodziny Bridgertonów szuka szczęścia i miłości wśród wyższych sfer Londynu.



„Kalifat”



Planowany atak ISIS na Szwecję łączy losy grupy kobiet, w tym matki na zakręcie, natchnionej studentki i ambitnej policjantki.



„W głębi lasu”



Odnalezione ciało zostaje powiązane ze sprawą siostry warszawskiego prokuratora, która zniknęła 25 lat wcześniej.



„Unorthodox”



Młoda kobieta ucieka z Brooklynu do Berlina przed zaaranżowanym małżeństwem. Jednak przeszłość depcze jej po piętach.



„Gambit królowej”



