8 najlepiej ocenianych przez widzów thrillerów na HBO Max

W zestawieniu znalazły się zarówno wciągające kryminały, jak i psychologiczne dramaty, pełne napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Każdy z nich oferuje coś wyjątkowego – od mrocznych śledztw i skomplikowanych intryg, po emocjonujące pościgi i tajemnicze zagadki, które wciągają od pierwszej sceny. Jeśli szukasz filmów, które trzymają w napięciu i zostawiają widza z pytaniami długo po napisach końcowych, te osiem thrillerów jest idealnym wyborem. W związku z tym, że plaforma często aktualizuje swoją bibliotekę, warto się pospieszyć, jeżeli chcesz nadrobić wszystkie te pozycje.

Najwyżej oceniane thrillery na HBO Max. Teraz warto je nadrobić

„Obywatel X”



Lekarz sądowy, badając ciała kolejnych ofiar, przejmuje nieudolnie prowadzone śledztwo. Pokonując opory władzy, która kwestionuje tezę o istnieniu seryjnego mordercy, robi wszystko, by doprowadzić do ujęcia sprawcy.



„Maria łaski pełna”



Maria Alvarez mieszka razem z mamą, siostrą , babcią i nowonarodzonym siostrzeńcem w jednym z małych miasteczek na połnoc od Bogoty. Pracuje na oddalonej kilka kilometrów od jej rodzinnej miejscwości plantacji kwiatów. Jej praca jest niebywale nudna. Wkrótce ktoś odmieni jej życie. Poznany Franklin proponuje jej układ. Ma przemycić do Stanów Zjednoczonych uprzednio połknięte woreczki z heroiną. Jednak czy jej się to uda?



„Ukryte”



Georges Laurent (Daniel Auteuil) jest prezenterem telewizyjnego programu, w którym dyskutuje o nowych książkach. Pewnego dnia otrzymuje kasetę, na której nagrano kilkugodzinną obserwację jego domu. Materiały na kolejnych taśmach stają się coraz bardziej intymne, towarzyszą im także niepokojące rysunki, przypominające Georgesowi sceny z dzieciństwa. Wszystko wskazuje na to, że nadawca zna go od dawna. Mężczyzna czuje, że nad jego bliskimi zawisło wielkie niebezpieczeństwo, ale, ponieważ nikt bezpośrednio im nie groził, policja odmawia pomocy.



„Anonimus”



Akcja rozgrywa się w politycznym kłębowisku węży, jakim była elżbietańska Anglia i spekuluje na temat, który od wieków ciekawi akademików i najbardziej błyskotliwe umysły... kim był autor sztuk, podpisujący się jako William Shakespeare. "Anonimus" przedstawia jedyną możliwą odpowiedź, skupiając się na okresie, kiedy tajemnicze polityczne intrygi, zakazane romanse na królewskim dworze i knowania chciwych i rządnych władzy arystokratów wychodzą na jaw w najbardziej niezwykłym miejscu: na londyńskiej scenie.



„Anatomia upadku”



Sandra, niemiecka pisarka, mieszka wraz z mężem Samuelem i ich niedowidzącym synem w chatce w Alpach na odludziu. Ciało Samuela zostaje znalezione na śniegu nieopodal ich domu. Spadł naprawiając dach. Toczące się śledztwo ma wyjaśnić okoliczności zdarzenia, niepewności narastają, a Sandra zostaje oskarżona. Rozpoczyna się proces, który jest destrukcyjny dla relacji matki i syna. Subtelnie, ale i z ogromną mocą oddziaływania na widzów, reżyserka odsłania przed nami opowieść o złożonej, niejednoznacznej osobowości Sandry - pisarki, matki, kobiety, żony - i o jej burzliwym związku z Samuelem.



„Plan doskonały”



Doświadczony przestępca Dalton napada na bank. Jego doskonale opracowany plan komplikuje się, gdy do akcji wkracza policyjny negocjator i Madeleine White działająca na zlecenie wpływowych osób.



„Nowy Początek”



Wybitna lingwistka Louise Banks (Amy Adams) zostaje wezwana przez siły obronne kraju, by spróbować porozumieć się z wysłannikami innej cywilizacji po tym, jak gigantyczny obiekt zawisł nieruchomo tuż nad Ziemią. Nikt tak naprawdę nie wie, czy obcy przybyli na Ziemię w celach pokojowych czy może są zwiastunem inwazji. W zespole badawczym wspomagają ją pułkownik Weber (Forest Whitaker) i wybitny fizyk Ian Donnelly (Jeremy Renner). Pełna napięcia metaforyczna opowieść o płynności czasu, tajemnicy, zdarzeniach, których ludzki umysł nie potrafi objąć intelektualnie.



„Wściekłe psy”



Po nieudanym napadzie na sklep jubilerski kilku jego uczestników spotyka się w opuszczonym magazynie, by ustalić, kto zdradził policji ich plan. Wściekłe psy to nie znający się wzajemnie, najemni gangsterzy o "kolorowych" pseudonimach. Ich zleceniodawcami są Joe Cabot i jego syn Eddie. Prowadzone przez nich wewnętrzne śledztwo polega na rzucaniu wymyślnych przekleństw, wzajemnym oskarżaniu i torturowaniu porwanego policjanta.

