Nadchodzą trzy nowe seriale kryminalne. Coś je wyróżnia

Nie tylko Sherlockiem, Poirotem i Maigretem świat stoi. W najbliższym czasie zobaczymy losy pierwszorzędnych serialowych detektywek, którym nie straszne są ani makabryczne zbrodnie, ani patriarchalne układy policyjne.

Detektywki w akcji. Nowe seriale kryminalne z kobietami w rolach głównych

„Ellis”

Detektywka Ellis i jej partner, sierżant Harper, przybywają na posterunki policji północnej Anglii, aby rozwiązywać skomplikowane sprawy kryminalne. Po tajemniczym „urlopie” Ellis zostaje przywrócona do pracy, by stawiać czoła lokalnym przestępcom i prowadzić dochodzenia dotyczące zaginięć oraz tajemniczych morderstw. Ze względu na swój kolor skóry i płeć bywa odrzucana i pomijana. Jednak dobrze wie, że w jej zawodzie właśnie bycie lekceważoną potrafi stanowić atut. Serial chwalony jest przez zagranicznych recenzentów m.in. za świetną główną rolę Sharon D. Clarke: „The Times” pisze o jej niesamowitym talencie i przypomina o trzech nagrodach Oliviera (czyli najwyższym odznaczeniu w brytyjskim teatrze), „Wall Street Journal” zaznacza, że dzięki aktorce główna bohaterka staje się „zarówno sympatyczna, jak i onieśmielająca”, a „Decider” wskazuje na jej „mocną, stoicką charyzmę”.

Premiera „Ellis” będzie miała miejsce w BBC First w środę, 27 września o godz. 21:00. Kolejne odcinki serialu będą emitowane co tydzień o tej samej porze.

„Niezapomniane”

Z kolei w szóstym sezonie serialu „Niezapomniane” londyńska nadinspektorka Jess James i jej podwładny, inspektor Sunny Khan, pracują nad kolejną sprawą. Muszą ustalić tożsamość oraz okoliczności śmierci mężczyzny, którego rozczłonkowane szczątki znaleziono na bagnach. W wyniku dochodzenia ustalają, że ofiarą jest właściciel lokalnego pubu. Wraz z kolejnymi postępami w śledztwie detektywi namierzają czworo podejrzanych. Wśród nich są: wykładowca prestiżowego uniwersytetu, dziennikarz populistycznego kanału informacyjnego, tłumacz, który uciekł z Afganistanu, oraz młody opiekun w spektrum autyzmu, który zdaje się być pod coraz większym wpływem internetowej kultury nienawiści. Jak to w życiu bywa, w trakcie dochodzenia śledczy zmagają się również z osobistymi kryzysami – Sunny czuje się zagubiony po rozstaniu z długoletnią partnerką, a Jess próbuje dojść do siebie po zdradzie męża.

Szósty sezon „Niezapomnianych” będzie mieć premierę w czwartek, 4 września o godz. 21:00 w BBC First, a godzinę później również w BBC Player. Kolejne odcinki będą emitowane co tydzień o tej samej porze.

„My Life Is Murder”

W drugim sezonie serialu „My Life Is Murder”, Lucy Lawless („Xena: Wojownicza księżniczka”, „Spartakus: Krew i piach”, „Parks and Recreation”, „Ash kontra martwe zło”) ponownie wciela się w rolę emerytowanej policjantki wydziału zabójstw, Alexy Crowe. Chociaż chciałaby się wreszcie oddać swojemu hobby, czyli pieczeniu chleba, dawny szef („Bernard Curry”, „Sąsiedzi”) regularnie prosi ją o wsparcie w wyjaśnianiu zagadek zagmatwanych morderstw, a wpatrzona w nią młoda policyjna analityczka Madison z wypiekami na twarzy czeka na kolejne wskazówki. Alexa jest tak sprawną i nieugiętą detektywką, że – czy tego chce, czy nie – nie może uwolnić się od rozwiązywania spraw kryminalnych i tropienia morderców. W tym sezonie Madison bardzo zbliża się do swej mentorki – do tego stopnia, że wręcz wprowadza się do jej domu. Jednak Alexa, aby naprawdę móc zacząć od nowa, musi uporać się z problemami rodzinnymi, których unikała od lat.

Pierwszy odcinek drugiego sezonu „My Life Is Murder” będzie można obejrzeć w BBC First w poniedziałek, 8 września o godz. 21:00. Premiery kolejnych odcinków będą emitowane w poniedziałki i wtorki o godz. 21:00 w BBC First.

