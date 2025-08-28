2 hity na Netflix i 2 perełki na HBO Max. Dziś jest w czym wybierać

Dziś na platformach streamingowych pojawiły się świeże propozycje, które warto sprawdzić jeszcze przed weekendem. Netflix przygotował coś zarówno dla fanów kryminalnych zagadek z humorem, jak i dla miłośników młodzieżowych dramatów z domieszką romansu. Z kolei HBO Max serwuje dwie produkcje utrzymane w klimacie mocnych emocji – jedną pełną napięcia podróż ku nowemu życiu i drugą, w której niewielka społeczność staje naprzeciw brutalnemu złoczyńcy. Oto 2 hity z Netfliksa i 2 perełki z HBO Max, które dziś trafiły na platformy.

Co dziś oglądamy? Nowości na Netflix i HBO Max

„Czwartkowy Klub Zbrodni” (Netflix)

Oparty na znanej na całym świecie bestsellerowej powieści Richarda Osmana film opowiada o czwórce pełnych wigoru emerytów — Elizabeth (Helen Mirren), Ronie (Pierce Brosnan), Ibrahimie (Ben Kingsley) i Joyce (Celia Imrie) — którzy dla rozrywki rozwiązują niewyjaśnione sprawy morderstw. Kiedy w ich otoczeniu dochodzi do zagadkowego zgonu, ich śledztwo przybiera ekscytujący obrót – okazuje się bowiem, że teraz mają do czynienia z prawdziwym przestępstwem. Wyreżyserowany przez Chrisa Columbusa film jest najnowszą produkcją w ramach partnerstwa Netflix i Amblin Entertainment.

„Moje życie z Walterami”, 2. sezon (Netflix)

Po wyjeździe z Silver Falls — po miłosnym wyznaniu Alexa i pocałunku z Cole’em — Jackie Howard spędziła lato w Nowym Jorku. Gdy Katherine przekonuje ją do powrotu do Kolorado, Jackie postanawia pogodzić się z Alexem i wyznaczyć granice w relacji z Cole’em, jednocześnie próbując odnaleźć swoje miejsce w rodzinie Walterów. Ale powrót do dawnego życia nie jest taki prosty. Alex — który bardzo się zmienił przez lato — nie jest zachwycony próbami Jackie, by odbudować ich relację, bo skupia się na treningach do ryzykownego rodeo (i czerpie przyjemność z nowej fali zainteresowania jego osobą). Tymczasem Cole podejmuje się nowej roli w szkole, ale gdy nie wypełnia ona pustki po rezygnacji z futbolu, stare nawyki znów dają o sobie znać i wywołują dramaty. Jackie zyskuje akceptację w Silver Falls, próbując jednocześnie zachować swoją tożsamość jednej z Howardów. W końcu zostaje zmuszona do podjęcia decyzji, która może zniszczyć wszystko, co udało jej się odbudować.

„Srebrna Gwiazda” (HBO Max)

Troy Leigh-Anne Johnson (Totally Killer, Let’s Scare Julie) gra młodą afroamerykańską rekonstruktorkę wojny secesyjnej, która właśnie wyszła z więzienia. Dowiaduje się, że życie jej rodziców, z którymi nie utrzymuje kontaktów, jest zagrożone i próbuje im pomóc, napadając na bank. Podczas nieudanej próby napadu bierze zakładniczkę o imieniu Franny (Grace Van Dien), która okazuje się uroczo impulsywną nastolatką w ciąży, która nie ma już nic do stracenia. Wspólnie wyruszają w pełną napięcia i elektryzującą podróż przez malownicze amerykańskie krajobrazy, ścierając się i walcząc o znalezienie wspólnego gruntu w nadziei na lepszą przyszłość.

„Blackway” (HBO Max)

Lillian (Julia Stiles) jest młodą kobiety, która niedawno wróciła do swojego rodzinnego miasta i szybko zaczęła być nękana przez mężczyznę o imieniu Blackway (Ray Liotta), byłego gliniarza, który stał się brutalnym przestępcą i działa bezkarnie w tej małej społeczności na pustkowiu. Nie chcąc opuścić miasta, Lillian prosi o pomoc miejscowego drwala Lestera (Anthony Hopkins) i jego pomocnika Nate'a (Alexander Ludwig), aby stawić czoła przestępcy.

