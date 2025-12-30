Reklama z Karolakiem pod lupą KRRiT. „Nie ma zgody na obrazę wartości”

Świąteczna kampania reklamowa piwa, w której pojawia się postać św. Mikołaja, wywołała gwałtowną reakcję regulatora. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wezwała do natychmiastowego wstrzymania emisji spotu, uznając, że przekaz może naruszać ustawę o radiofonii i telewizji. Do KRRiT wpłynęło ponad 20 skarg, a sprawa ma zostać szczegółowo skontrolowana. Choć regulator nie wskazał wprost, o którą reklamę chodzi, w ostatnich tygodniach szeroko krytykowana była kampania piwa z udziałem Tomasza Karolaka. Aktor wciela się w niej w św. Mikołaja, a spot emitowany był w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie.

Święta, reklama i granice dobrego smaku. KRRiT wkracza do akcji

KRRiT poinformowała o możliwym naruszeniu art. 18 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji. Przepis ten stanowi, że audycje i inne przekazy nie mogą propagować działań sprzecznych z prawem, polską racją stanu ani postaw sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym. Szczególną ochroną objęte są treści, które mogłyby dyskryminować m.in. ze względu na religię.

Regulator zwrócił uwagę, że w skargach widzowie wskazywali na zderzenie tradycyjnych wartości, symboliki świąt i postaci św. Mikołaja z przekazem reklamowym alkoholu. Według Rady św. Mikołaj jest jednoznacznie kojarzony z dziećmi oraz Bożym Narodzeniem, co w tym kontekście ma kluczowe znaczenie.

Kontrola reklamy i „wyższy interes społeczny”

KRRiT zapowiedziała formalną kontrolę reklamy. Jak przekazano, decyzję w tej sprawie podjęła przewodnicząca Rady. — „Nie ma zgody KRRiT na obrazę wartości, zaś dobro społeczne podlega ochronie. Niewątpliwie pokazanie postaci św. Mikołaja w negatywnym kontekście narusza przytoczoną ustawową normę. Jest to epatowanie brakiem szacunku, dobrego wychowania, ale i zakłócanie atmosfery Świąt” — wskazała dr Agnieszka Glapiak, przewodnicząca KRRiT. Rada podkreśliła jednocześnie, że podejmowane działania wynikają z „wyższego interesu społecznego”. W komunikacie znalazło się wezwanie do natychmiastowego wstrzymania emisji spotu do czasu wyjaśnienia sprawy i zakończenia kontroli przekazu reklamowego.

Skala reakcji regulatora jest znacząca. Wezwanie KRRiT trafiło do Telewizji Polskiej, 68 koncesjonowanych kanałów telewizyjnych oraz 50 innych stacji działających na polskim rynku. Taki zakres adresatów pokazuje, że Rada oczekuje szerokiej i szybkiej reakcji całej branży medialnej.

Krytyka ze strony polityków i ludzi kultury

Sprawa reklamy piwa Łomża była komentowana jeszcze przed decyzją KRRiT. Na początku grudnia jeden browarów rozpoczął kampanię, której twarzą został Tomasz Karolak. W spocie aktor jako św. Mikołaj umieszcza pod choinką butelki piwa.

Złożenie skargi do KRRiT zapowiedziała m.in. była kandydatka Lewicy na prezydenta Magdalena Biejat. — „Nawet nie będę próbowała oszacować, ilu osobom przy okazji oglądania tej reklamy odtworzyły się traumy z dzieciństwa, z rodzinnych świąt, kiedy taki wujek albo inny członek rodziny rujnował im święta” — stwierdziła na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Ostro wypowiedziała się również Ilona Łepkowska, określana jako „królowa seriali”. W mediach społecznościowych pisała: „Czy naprawdę — jak mówi znane powiedzenie — pieniądze nie śmierdzą? Otóż nie. Często śmierdzą. Pieniądze, pewnie niemałe, jakie Tomasz Karolak zarobił na występie w reklamie piwa, cuchną oddechem nawalonego na ‘śledziku’ z kolegami tatusia, fetorem pijanego męża, który wyszedł kupić choinkę, a wrócił po trzech dniach w zaszczanych spodniach, wujkiem, którego trzeba ucałować przy łamaniu się opłatkiem, a wali mu z ust przetrawionym alkoholem”.

