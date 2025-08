Netflix zasypuje nowościami. Wraca uwielbiany polski serial!

Ten tydzień na Netflix zapowiada się naprawdę obiecująco – zarówno dla fanów seriali, jak i kinomanów. Na platformę powraca jeden z najchętniej oglądanych seriali w historii Netfliksa – tytuł, który od lat budzi ogromne emocje i z każdym sezonem przyciąga rzesze widzów. To również dobra wiadomość dla miłośników rodzimych produkcji – na liście nowości znalazł się jeden z najbardziej popularnych polskich tytułów, który zyskał uznanie nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami.

Oprócz serialowych emocji, czeka nas kilka klasyków filmowych, które warto sobie przypomnieć lub nadrobić, oraz zupełnie nowy, intrygujący dokument, który może zaskoczyć nawet najbardziej wymagających widzów. Sprawdźcie pełną listę nowości i wybierzcie coś dla siebie!

Nowości na Netflix w tym tygodniu. Co warto obejrzeć?

„Wednesday”, sezon 2., część 1. – premiera: 06/08/2025



Wednesday Addams (Jenna Ortega) powraca, aby znowu przemierzać gotyckie korytarze Akademii Nevermore, gdzie czekają na nią nowi wrogowie i nowe problemy. W tym sezonie Wednesday ma na głowie rodzinę, przyjaciół i dawnych przeciwników, co oznacza kolejny rok zachwycająco mrocznego i szalonego chaosu. Wednesday, uzbrojona w swój charakterystyczny, ostry jak brzytwa dowcip i beznamiętny urok, zostaje również wciągnięta w nową mrożącą krew w żyłach nadprzyrodzoną tajemnicę. Twórcy/showrunnerzy Alfred Gough i Miles Millar powracają z mrożącym krew w żyłach drugim sezonem serialu u boku producenta wykonawczego i reżysera Tima Burtona.



„Skradzione diamenty: Skok stulecia” – premiera: 08/08/2025



O poranku 17 lutego 2003 r. policjanci ze słynnej grupy ds. diamentów zostali wezwani w związku z nocnym napadem na położony w samym centrum Antwerpii skarbiec, który uchodził za niemożliwy do sforsowania. Szacowana wartość skradzionych diamentów to od 100 do 500 milionów dolarów. Łupu nigdy nie odzyskano. Za kradzież odpowiadał przebiegły gang włoskich złodziei klejnotów z tzw. „szkoły turyńskiej”’. Teraz, po ponad 20 latach, świat wreszcie się dowie, jak to wszystko się odbyło.



„Stowarzyszenie umarłych poetów” – już dostępny



Do szkoły dla chłopców przybywa nowy nauczyciel angielskiego - charyzmatyczny John Keating (Robin Williams). Jego niekonwencjonalne metody prowadzenia zajęć wnoszą pewien powiew świeżości do skostniałych murów i... umysłów. Umiejętnie i mądrze Keating nakłania swoich uczniów do poddawania się własnym pasjom i po prostu cieszenia się z każdego nowego dnia, który może przecież przynieść coś niezwykłego.



„Bob Marley: One Love” – premiera: 06/08/2025



Pochodzący z niezamożnej rodziny Bob dorasta w slamsach na przedmieściach Jamajki. Podczas gdy w kraju trwa wojna domowa, a przemoc się nasila, Bob Marley (Kingsley Ben-Adir) planuje dać bezpłatny koncert, chcąc zjednoczyć podzielony naród.



„Krew z krwi”, sezon 3. – premiera: 06/08/2025



To kontynuacja historii, dobrze znanej widzom z dwóch wcześniejszych sezonów. Carmen po siedmiu latach spędzonych w więzieniu, wreszcie odzyskuje wolność, snując marzenia o spokojnym życiu u boku Jana. Po ciężkich przejściach czeka ją ciepłe przywitanie ze strony rodziny i przyjaciółki Sandry. Powrót pełen radosnych chwil daje nadzieję, że mafijne porachunki to tylko historia, z którą Carmen nie ma już nic wspólnego. Przeszłość jednak lubi wracać. Carmen kolejny raz zostaje wplątana w mroczny świat przestępczy, tym razem za sprawą ryzykownych działań jej syna Franka. Z kolei na rynku narkotykowym w Trójmieście urzęduje nie tylko największy wróg Carmen – Bronek, lecz pojawia się też nowy gracz, któremu Carmen musi stawić czoła bez żadnych skrupułów. Ponadto policja tropi ślad nowych narkotyków na rynku i do śledztwa dołącza prokurator Zygmunt Tarczyński z Warszawy, który ze szczególnym zainteresowaniem zwraca uwagę na działania Carmen i Franka.



„Tygrysy murawy” – premiera: 07/08/2025



Phil Weston postanawia trenować drużynę swojego syna i zdobyć z nią mistrzostwo. Jego największym rywalem jest ojciec, Buck, który nie zaznał jeszcze porażki.



„Wyrolowani” – premiera: 09/08/2025



Wheeler (Seann William Scott) i Danny (Paul Rudd) pracują jako sprzedawcy napoju energetycznego i objeżdżają amerykańskie szkoły Minotaurem - ciężarówką z ogromnym napojem energetycznym na bagażniku - zachwalając ten specyfik uczniom. Kiedy auto ląduje rozbite na szkolnym pomniku, Wheeler i Danny mają do wyboru: więzienie lub 150 godzin opieki nad dwójką niesfornych dzieciaków. Po jednym dniu spędzonym z chłopcami, więzienie nie wydaje się takim złym rozwiązaniem…



„Champions” – premiera: 10/08/2025



Marcus Marakovich, temperamentny trener koszykówki, trafia pod sąd za jazdę po pijaku. Zostaje skazany na prace społeczne – musi zaopiekować się drużyną złożoną z osób niepełnosprawnych intelektualnie. Z czasem Marcus odkrywa, ze jego podopieczni mają więcej potencjału, niż przypuszczał.



„Młodzi Tytani: Akcja!” – premiera: 10/08/2025



Młodzi Tytani odnoszą wrażenie, że wszyscy najsłynniejsi superbohaterowie doczekali się filmów o sobie. Wszyscy rzecz jasna… poza nimi. Będący liderem grupy Robin pragnie to zmienić i wyjść z cienia. Pełni entuzjazmu i zwariowanych pomysłów Młodzi Tytani wyruszają do Tinsel Town w przekonaniu, że uda im się spełnić marzenia i przekonać do współpracy popularnego reżysera. Na ich drodze staje jednak czarny charakter, którego celem jest przejęcie kontroli nad światem. Co z tego wyniknie? Czytaj też:

