Najlepsze seriale dla par i małżeństw. 25+ rekomendacji

Szukacie serialu, który umili wspólne wieczory i pozwoli oderwać się od codzienności, a jednocześnie przypadnie do gustu zarówno jej, jak i jemu? Dobrze trafiliście! Przygotowaliśmy listę najlepszych seriali dla par i małżeństw – takich, które poruszają tematy bliskie każdemu związkowi: miłość, zaufanie, rodzinne perypetie, kompromisy, kryzysy i romantyczne uniesienia. Znajdziecie tu zarówno lekkie komedie idealne na relaksujący wieczór, jak i głębsze, poruszające historie, które skłaniają do refleksji i wspólnych rozmów. Dzięki temu seanse stają się czymś więcej niż tylko rozrywką – są pretekstem do poznawania siebie nawzajem jeszcze lepiej. Stwórzcie nową, małą tradycję – wieczory tylko we dwoje z dobrą historią.

Seriale, które warto oglądać we dwoje – idealne dla par

„Rozterki Fleishmana”



Głównym bohaterem jest Toby Fleishman (w tej roli Jesse Eisenberg) – czterdziestoparoletni nowojorski lekarz i świeżo upieczony rozwodnik, który po latach małżeństwa zaczyna odkrywać uroki randkowania przez aplikacje. Jego życie jednak komplikuje się, gdy jego była żona Rachel (grana przez Claire Danes) niespodziewanie znika, zostawiając mu pod opieką dwójkę dzieci.



„Fosse/Verdon”



Serial opowiada o związku osobistym i zawodowym legendarnego reżysera i choreografa Boba Fosse’a (w tej roli Sam Rockwell) oraz jego partnerki – scenicznej i życiowej – tancerki i aktorki Gwen Verdon (Michelle Williams). Choć Bob był uważany za geniusza w dziedzinie reżyserii i choreografii (Cabaret, Chicago, All That Jazz), serial pokazuje, że wiele jego sukcesów nie byłoby możliwych bez talentu, wsparcia i kreatywnego wkładu Gwen – często niedocenianej i spychanej w cień.



„Sceny z życia małżeńskiego”



Opowiada o rozpadającym się małżeństwie Miry (Jessica Chastain) i Jonathana (Oscar Isaac), ukazując emocjonalnie intensywny portret miłości, zdrady, samotności i rozczarowania w długoletnim związku. To kameralny, poruszający dramat o tym, jak trudno jest być razem – i jeszcze trudniej się rozstać.



„Dobre miejsce”



Serial opowiada historię Eleanor Shellstrop (w tej roli Kristen Bell), która po śmierci trafia do tytułowego „Dobrego Miejsca” – rzekomo raju dla wyjątkowo moralnych ludzi. Problem w tym, że... trafiła tam przez pomyłkę. Aby nie zostać zdemaskowaną, Eleanor postanawia nauczyć się, jak być „dobrą osobą”, korzystając z pomocy etyka, Chidiego (William Jackson Harper).



„Tacy jesteśmy”



W pierwszym odcinku poznajemy Rebeccę (Mandy Moore) i Jacka (Milo Ventimiglia), którzy czekają na narodziny trojaczków, Kate (Chrissy Metz) cierpiącą na otyłość, jej brata Kevina (Justin Hartley) gwiazdę sitcomu, który nie jest zadowolony ze swojej pracy, a także biznesmena Randalla (Sterling K. Brown), porzuconego w dzieciństwie przez ojca, którego teraz chce odnaleźć. Losy bohaterów szybko zaczną się ze sobą przeplatać, a oni sami zrozumieją, że łączy ich o wiele więcej.



„Firefly Lane”



Kate i Tully przyjaźniły się od dzieciństwa. Przez 30 lat razem przeżywały wzloty i upadki, sukcesy i porażki, wspólnie rozwiązywały problemy i przezwyciężały rozczarowania. A jednak rozdzieliła je zdrada. Czy uda im się uratować to, co zostało z ich przyjaźni?



„Mrs. America”



Historia ruchu, którego celem było wprowadzenie Equal Rights Amendment – poprawki do amerykańskiej konstytucji gwarantującej kobietom równe prawa. Sprzeciwiała się jej konserwatystka Phyllis Schlafly (Cate Blanchett). Opowiedziana z perspektywy kobiet tamtej ery – zarówno Schlafly, jak i feministek drugiej fali: Glorii Steinem (Rose Byrne), Betty Friedan (Tracey Ullman), Shirley Chisholm (Uzo Aduba), Belli Abzug (Margo Martindale) i Jill Ruckelshaus (Elizabeth Banks) – produkcja pokazuje kulisy wojny kulturowej, która rozegrała się w latach siedemdziesiątych i przyczyniła się do powstania organizacji zwanej Moral Majority oraz raz na zawsze zmieniła krajobraz polityczny w Stanach Zjednoczonych.



„Próba generalna”



Serial bada, jak daleko może posunąć się jeden człowiek, aby zmniejszyć niepewność codziennego życia.



„Kochane kłopoty”



Lorelai samotnie wychowuje szesnastoletnią córkę w małym miasteczku pełnym przyjaznych ludzi. Rory zostaje przyjęta do prestiżowej prywatnej szkoły, na którą nie stać jej matkę.



„Olive Kitteridge”



Tytułowa Olive Kitteridge (Frances McDormand) jest nauczycielką matematyki w szkole średniej. Charakteryzuje ją cięty humor, surowe usposobienie i twarde zasady moralne, za którymi Olive skrywa dobre serce. Jej mąż Henry (Richard Jenkins) prowadzi lokalną aptekę. Serial koncentruje się na głównej bohaterce i jej relacjach z otoczeniem - przedstawia wydarzenia na przestrzeni 25 lat życia miasteczka. Pokazana jest codzienność Olive i jej zwyczajne, pełne mniejszych i większych problemów życie. Odsłaniane są tajemnice i skrywane związki, przestępstwa i dramaty małej społeczności.



„Sto lat samotności”



W ponadczasowym miasteczku Macondo siedem pokoleń rodziny Buendía szuka miłości i zapomnienia, bezskutecznie próbując uciec od przeszłości i swojego przeznaczenia.



„Dojrzewanie”



Trzynastolatek zostaje oskarżony o morderstwo koleżanki z klasy. Jego rodzina, terapeutka i prowadzący sprawę detektyw zadają sobie pytanie o to, co naprawdę się stało.



„Wielkie kłamstewka”



Miniserial, oparty na bestsellerowej powieści Liane Moriarty pod tym samym tytułem, to przewrotny, pełen czarnego humoru dramat. Jego bohaterkami są trzy matki pierwszoklasistów – zmagają się one z karierą zawodową i macierzyństwem. Pod powierzchnią ich pozornie idealnego życia w zamożnej społeczności małego miasteczka czai się coś bardziej złowieszczego. Kiedy dochodzi do morderstwa, w ich życie wkradają się zamęt i chaos, a każdy mieszkaniec chętnie wskaże winnych.



„Mad Men”



Nowy Jork, lata 60. Ceniony spec od reklamy wspina się po szczeblach kariery, lecz tajemnice dotyczące jego przeszłości zaczynają niszczyć zarówno jego życie zawodowe, jak i osobiste.



„Współczesna rodzina”



Paradokumentalny serial komediowy opowiadający o losach wielopokoleniowej i wielokulturowej amerykańskiej rodziny. Nestorem rodziny jest Jay'a Pritchetta (Ed O'Neill znany z roli Ala Bundy’ego), jego córki Claire Dunphy (Julie Bowen) i syna Mitchella Pritchetta (Jesse Tyler Ferguson). Jay ponownie ożenił się z dużo młodszą od siebie kobieta z którą wychowuje jej dziecko z poprzedniego związku. Claire jest matką trójki dzieci w tradycyjnej rodzinie. Mitchell wraz ze swoim chłopakiem adoptowali właśnie dziewczynkę z Wietnamu.



„On, ona i dzieciaki”



Serial opowiada o codziennym życiu Michaela Kyle’a, dowcipnego ojca, który próbuje wychować trójkę dzieci według własnych, często niekonwencjonalnych zasad. Wraz z żoną Janet stara się zachować równowagę między życiem rodzinnym a osobistym, mierząc się z typowymi problemami rodziców w zabawny i pełen ciepła sposób.



„Gotowe na wszystko”



Na przedmieściach Fairview każda z gospodyń domowych coś ukrywa. Gdy jedna z nich popełni samobójstwo, na jaw zaczną wychodzić mroczne sekrety mieszkańców ulicy Wisteria Lane.



„Jak poznałem waszą matkę”



Historia pięciorga przyjaciół opowiedziana po latach z perspektywy jednego z nich – architekta Teda, który z wszelkich sił stara się znaleźć tę jedyną.



„The Crown”



Po śmierci króla Jerzego VI nową władczynią Wielkiej Brytanii zostaje jego córka Elżbieta II. Kobieta obejmuje tron w momencie, kiedy imperium chyli się ku upadkowi.



„Przyjaciele”



Losy szóstki przyjaciół, którzy mieszkają i pracują w Nowym Jorku.



„Biuro”



Kamery towarzyszą pracownikom oddziału firmy sprzedającej artykuły papierowe w czasie ich codziennych obowiązków.



„Ted Lasso”



Trener amerykańskiego futbolu Ted Lasso przenosi się do Anglii, by objąć pieczę nad drużyną piłki nożnej. Czy brak doświadczenia i nieprzychylne środowisko przeszkodzą mu w pokazaniu graczom legendarnego Stylu Teda Lasso?



„Sukcesja”



Serial HBO o władzy, polityce, pieniądzach i walce o wpływy. Produkcja przedstawia historię amerykańskiej rodziny kontrolującej jedną z największych korporacji mediowych na świecie Waystar Royco. Akcja rozgrywa się w Nowym Jorku i przybliża widzom rozterki, z którymi mierzą się członkowie rodziny w chwilach, kiedy waży się ich przyszłość.



„Ostre przedmioty”



Dziennikarka zmagająca się z trudną przeszłością wraca do swojego rodzinnego miasteczka, aby napisać artykuł o morderstwie dwóch dziewczynek, które miało tam miejsce.



„Seks w wielkim mieście”



Cztery przyjaciółki z Nowego Jorku plotkują o swoim erotycznym życiu oraz sytuacjach, jakie je na co dzień spotykają.



„Bloodline”



Opowiada o pozornie idealnej rodzinie Rayburnów z Florydy, której mroczne sekrety wychodzą na jaw po powrocie do domu niesławnego brata, Danny’ego. W miarę jak napięcia narastają, lojalność między rodzeństwem zostaje wystawiona na próbę, prowadząc do dramatycznych i tragicznych konsekwencji.



„Paradise”



Agent Secret Service Xavier Collins (Sterling K. Brown) jest szefem ochrony byłego prezydenta USA Cala Bradforda (James Marsden), czarującego polityka wywodzącego się z niezwykle zamożnej rodziny. Obaj mieszkają w zasiedlonym przez elity, spokojnym miasteczku Paradise, które przypomina utopijną wersję południowej Kalifornii. Wszyscy używają tu zaawansowanych technologicznie opasek na rękę jako portfeli i kluczy. Obowiązuje zakaz posiadania broni, obejmujący nawet stróżów prawa. Pewnego dnia Xavier znajduje ciało zamordowanego prezydenta na podłodze jego sypialni – odtąd jego celem staje się nie tylko wyjaśnienie, co się wydarzyło, ale i udowodnienie, że niesłusznie uznano go za głównego podejrzanego w śledztwie.



„Nawiedzony dom na wzgórzu”



Współczesna adaptacja klasycznej powieści Shirley Jackson pod tym samym tytułem, opowiadającej o piątce rodzeństwa, które wychowało się w najsłynniejszym nawiedzonym domu w Ameryce. Teraz wszyscy są już dorośli i muszą zmierzyć się z samobójstwem swojej najmłodszej siostry, które zmusza ich do stawienia czoła duchom z przeszłości. Niektóre z nich czają się tylko w ich głowach, a niektóre mogą naprawdę ukrywać się gdzieś w zakamarkach owianego złą sławą domu na wzgórzu.

