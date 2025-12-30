Katastroficzny hit nadchodzi. Kiedy i gdzie premiera?

Nowy zwiastun „Greenland 2” pokazuje film, który stawia na widowiskowość, emocje i intensywność doznań. To produkcja skrojona pod wielki ekran, którą jak przekonują twórcy, nie tylko się ogląda, ale wręcz fizycznie odczuwa.

Apokalipsa na niespotykaną skalę

Druga odsłona „Greenland” idzie kilka kroków dalej niż poprzedniczka. Monumentalne ujęcia miast na krawędzi zagłady, realistycznie oddane kataklizmy oraz sceny masowej ewakuacji tworzą obraz świata w stanie całkowitego rozpadu. Efekty CGI nie są tu jedynie technologicznym popisem, lecz integralną częścią opowieści, wzmacniając poczucie realnego zagrożenia i walki o przetrwanie. Rozmach produkcji widoczny jest w każdym kadrze. Dynamiczne sceny akcji realizowane z hollywoodzką precyzją spokojnie konkurują z największymi blockbusterami, a skala zniszczeń nadaje filmowi ciężar i intensywność, jakiej oczekują fani kina katastroficznego.

Na tle apokaliptycznych obrazów wyraźnie wybrzmiewa aktorstwo. Gerard Butler ponownie wciela się w Johna Garrity’ego, łącząc fizyczną intensywność z emocjonalną wiarygodnością. Jego ekranowa relacja z żoną, graną przez Morenę Baccarin, oraz synem, w którego wciela się Roman Griffin, nadaje historii osobisty, ludzki wymiar. To właśnie te więzi budują napięcie równie skutecznie jak obrazy zagłady świata.

Świat po końcu świata. O czym opowiada „Greenland 2”

Akcja filmu rozgrywa się po katastrofie, która niemal zniszczyła planetę i doprowadziła do zagłady większości jej mieszkańców. John Garrity wraz z żoną i synem próbuje rozpocząć nowe życie w spustoszonym świecie. Po opuszczeniu bezpiecznego bunkra na Grenlandii rodzina wyrusza przez zrujnowaną Europę w poszukiwaniu terenów nadających się do zamieszkania.

Według krążących informacji na południu dawnej Francji powietrze i woda mają być na tyle czyste, że istnieje szansa na przeżycie. Droga do tego miejsca prowadzi jednak przez wyludnione miasta i skażone pustynie, które kiedyś były ludzkimi siedliskami. Największym zagrożeniem okazują się inni ocaleni, gotowi na wszystko, by przetrwać. Każdy dzień tej wędrówki może być ostatni, a każdy nowo poznany sojusznik może szybko stać się śmiertelnym wrogiem.

Sprawdzona ekipa i kinowa premiera

Za reżyserię odpowiada Ric Roman Waugh, twórca pierwszego „Greenland” oraz filmów „Świat w ogniu”. Obok Gerarda Butlera i Moreny Baccarin w obsadzie znalazła się także Amber Rose Revah, znana m.in. z „Pozdrowień z Paryża”, „Syna Bożego” oraz seriali „Sandman” i „The Punisher”.

„Greenland 2” zapowiadany jest jako kino katastroficzne nowej generacji, w którym emocje, technologia i aktorska prawda spotykają się w jednym widowisku. Film trafi do kin 16 stycznia 2026 roku.

