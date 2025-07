Zatrzęsienie nowości w tym tygodniu na Netflix. Te dwa thrillery was pochłoną

Ten tydzień na Netflix przynosi dreszczyk emocji. Fani thrillerów będą w siódmym niebie, bo wśród premier znajdziemy zarówno nowy, klimatyczny serial, jak i pełnometrażowy film fabularny z tego gatunku. Polacy zdają się pochłaniać każdą nową produkcję z tej półki na Netflix, więc jasne jest, że ten tydzień pod względem seansów powinien nas zadowolić. A jeśli dodamy do tego prawdziwe historie morderców, brutalne porachunki, toksyczne relacje i nielegalne życie na krawędzi – to mamy przepis na maraton, który zaczyna się od jednego odcinka i kończy bladym świtem. Ale to nie wszystko. Oprócz mrocznych emocji czekają też spektakularne koncerty, polskie zagadki kryminalne i nowa dawka fantastyki. Ten tydzień to miks, który trudno przewinąć. Sprawdź pełną listę nowości i wybierz coś dla siebie.

Nowości tygodnia na Netflix: Thrillery, których nie chcecie przegapić

„WWE: To wprost niewiarygodne!”



Po raz pierwszy w historii zaglądamy do studia scenarzystów WWE i za kulisy ringu z ulubionymi gwiazdami WWE Superstars. Poza areną walk sytuacja jest równie napięta jak w świetle reflektorów.

Premiera: 29/07/2025



„Totalna katastrofa: Szturm na Strefę 51”



Poznajcie historię największego shitposta na świecie. Kiedy 20-letni Matty Roberts tworzy na Facebooku wydarzenie zapraszające ludzi do szturmu na tajny obiekt Sił Powietrznych Area 51 na pustyni w Nevadzie, post szybko staje się viralem, a setki, a później już tysiące osób deklarują, że dołączą do wydarzenia, którego hasło brzmi „Wszystkich nas nie zatrzymają”. Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych, funkcjonariusze FBI i Federalna Administracja Lotnictwa odradza wszystkim nielegalne próby uzyskania dostępu do bazy, a wojsko ostrzega, że wykorzysta wszystkie środki – także te śmiercionośne – by bronić kraju. Mem nadal rozprzestrzenia się w innych mediach społecznościowych i wkrótce do wydarzenia dołączają miliony osób… Niektórzy żartują: „Czy jeśli będziemy biegać jak Naruto, prześcigniemy pociski?”, ale czy szalona impreza na pustyni rzeczywiście może się przerodzić w śmiertelną konfrontację? Ta historia z imponującą obsadą złożoną z władców memów, dowódców wojskowych, łowców UFO, seksownych kosmitów i youtuberów pokazuje, że nie ma już granicy między internetem a prawdziwym światem.

Premiera: 29/07/2025



„Doktor Dolittle”



Po stracie żony, siedem lat wcześniej, ekscentryczny doktor John Dolittle (Robert Downey Jr.), słynny naukowiec i lekarz weterynarii w wiktoriańskiej Anglii, wiedzie pustelniczy tryb życia, w otoczeniu menażerii swych egzotycznych zwierząt. Kiedy jednak młoda królowa zapada na śmiertelną chorobę, nieustraszony doktor wyrusza w pełną przygód podróż na mityczną wyspę, gdzie spodziewa się znaleźć lekarstwo dla królowej. Wykorzysta w tym swą odwagę i niepodrabialne poczucie humoru, odkryje wiele niezwykłych stworzeń i spotka się ponownie ze starymi wrogami. W wyprawie towarzyszyć mu będzie młoda, pewna siebie uczennica (Harry Collett) oraz wesoła ferajna przyjaciół-zwierząt, w tym lękliwa gorylica, entuzjastycznie nastawiona do świata kaczka (o, cóż, ptasim móżdżku), niezwykły duet składający się z cynicznego strusia i optymistycznego słonia oraz prawdziwa twardzielka – papuga, najbardziej zaufana przyjaciółka Dolittle’a.

Premiera: 29/07/2025



„Zatajone grzechy” (serial, thriller)



Kobieta w toksycznym związku znajduje ukojenie i zemstę - nawiązując romans z młodszym mężczyzną. Lecz z czasem sytuacja zmienia się w niebezpieczną grę o przetrwanie.

Premiera: 30/07/2025



„Rozmowy z mordercą: Taśmy Syna Sama”



Jedna z największych obław w historii Nowego Jorku staje się osią emocjonującego 3-odcinkowego serialu dokumentalnego „Rozmowy z mordercą: Taśmy Syna Sama”. To opowieść o desperackiej walce nowojorskiej policji próbującej schwytać zabójcę posługującego się bronią kalibru .44 — i zarazem podróż w głąb mrocznego umysłu Davida Berkowitza. Niedawno odnalezione nagrania ujawniają, co kierowało nim podczas przerażającej serii zbrodni pod koniec lat 70. Dokument zawierający relacje policjantów, dziennikarzy i ocalałych pokazuje też, jak życie nowojorczyków zdominował strach — podsycany tajemniczymi listami, histerycznymi nagłówkami prasowymi i złą sławą mordercy, który wydawał się czaić za każdym rogiem, choć jednocześnie nikt nie potrafił go znaleźć. Serial wyreżyserował nagrodzony Emmy i nominowany do Oscara Joe Berlinger. Jest to najnowsza część serii „Rozmowy z mordercą”, która opowiada o najgłośniejszych zbrodniach w amerykańskiej historii.

Premiera: 30/07/2025



„Krucjata”, sezon 2.



Komisarz Jan Góra (pseudomin Mandżaro) usiłuje rozwikłać zagadkę serii zabójstw i porwań ludzi z pierwszych stron gazet. Wkrótce okazuje się, że kolejne odsłony doskonale zaplanowanej akcji "terrorystów" coraz bardziej koncentrują się wokół samego Mandżaro, a "swoim" nie można już ufać.

Premiera: 30/07/2025



„Szklane serce”



Serial o Akane Saijo (Yu Miyazaki), studentce i ambitnej perkusistce, która nagle zostaje wyrzucona ze swojego zespołu. Wkrótce w jej życiu zachodzi kolejna wielka zmiana, kiedy genialny muzyk Naoki Fujitani (Takeru Satoh) odkrywa jej talent i zaprasza ją do swojej nowej grupy. Ta produkcja wyznacza zupełnie nowe standardy w japońskich serialach – zachwyca filmowym rozmachem i scenami występów muzycznych z udziałem dziesiątek tysięcy statystów. Przygotuj się na ogrom wrażeń, pasji, muzyki i dramatów.

Premiera: 31/07/2025



„Wybór matki”



Aby uratować córkę, ochroniarka konwojów z gotówką zgadza się zostać „kretem” podczas napadu. Gdy jednak zostaje zdradzona, udowadnia, że jest groźniejsza niż wszyscy jej nowi wrogowie razem wzięci.

Premiera: 31/07/2025



„Leanne”



Życie Leanne (Leanne Morgan) wywraca się do góry nogami, gdy jej mąż po 33 latach niespodziewanie odchodzi do innej kobiety. Jednak wspierana przez rodzinę, w tym niezawodną siostrę Carol (Kristen Johnston), Leanne dzielnie próbuje zapanować nad chaosem oraz uczy się odnajdywać siłę, śmiech i nadzieję w najmniej spodziewanych miejscach. Ten pełen ciepła serial komediowy udowadnia, że nigdy nie jest za późno, aby zacząć życie na nowo.

Premiera: 31/07/2025



„Uczciwe życie” (film, thriller)



Simon ma nadzieję, że wraz z przyjazdem do Lund zacznie naprawdę żyć, ale studia prawnicze szybko go rozczarowują. Podczas ostrego protestu poznaje młodą anarchistkę imieniem Max i zupełnie traci dla niej głowę. Dziewczyna wprowadza go do oszałamiającego świata pełnego ekscesów, kłamstw i ogromnego ryzyka. Gdy Simon dostrzega, że mleko się rozlało, jest już za późno na ucieczkę. „An Honest Life” to thriller o zdradzie, klasowości i nęcącym uroku życia poza prawem.

Premiera: 31/07/2025Czytaj też:

3 perełki od dziś na Netflix. Ale to ten film przyciągnie PolakówCzytaj też:

Podobała ci się „Dzikość”? Lista seriali podobnych do nowego hitu Netfliksa