Najlepsze brytyjskie seriale kryminalne wszech czasów. Ranking widzów

Brytyjczycy od lat uchodzą za mistrzów telewizyjnego kryminału – tworzą seriale, które nie tylko trzymają w napięciu, ale też imponują twardym klimatem, który pasuje do tego gatunku. Na przestrzeni dekad wykształcili unikalny styl: inteligentny, nastrojowy, często mroczny, ale też niezwykle różnorodny. Właśnie ta różnorodność sprawia, że brytyjskie seriale kryminalne przyciągają rzesze widzów na całym świecie – i to nie tylko fanów zagadek, detektywów i zbrodni.

Na naszej liście znalazło się ponad 80 tytułów wybranych na podstawie ocen samych widzów. To produkcje z najwyższej półki – zarówno krótkie miniseriale jak jak i wielosezonowe hity pokroju – każdy znajdzie tu coś dla siebie.

To nie tylko zestaw świetnych opowieści kryminalnych, ale także doskonały punkt wyjścia dla każdego, kto chce odkryć (lub przypomnieć sobie) to, co w brytyjskiej telewizji najlepsze: świetnie napisane scenariusze, wyraziste postaci i historie, które zostają w głowie na długo po seansie. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz przygodę z brytyjskim kryminałem, czy jesteś jego wiernym fanem – ta lista to idealne miejsce, by znaleźć kolejną wciągającą produkcję.

80+ brytyjskich seriali kryminalnych, które warto zobaczyć

„Deadwater Fell”



Kiedy pozornie idealna i szczęśliwa rodzina zostaje zamordowana przez kogoś, kogo znała i komu ufała, na powierzchni rzekomo sielankowej społeczności pojawiają się pęknięcia.



„The Good Mothers”



Oparta na faktach historia opowiada o życiu trzech kobiet, które odważyły się przeciwstawić mafii 'Ndrangheta: Denise – córka Lei Garofalo, Maria Concetta Cacciola i Giuseppina Pesce. Pomaga im prokurator Anna Colace, która zaraz po przybyciu do Kalabrii pokierowała się intuicją: aby pokonać klany 'Ndrangheta, musi skupić się na kobietach. To ryzykowna strategia, ponieważ 'Ndrangheta ma złą sławę i budzi postrach ze względu na swoją żelazną pięść i niezliczone podstępy. W serialu „The Good Mothers” podążamy za Denise, Giuseppiną i Marią Concettą w ich próbach wyzwolenia się od oprawców i współpracy z władzami.



„Driver”



Zmęczony natłokiem życiowych problemów kierowca taksówki po czterdziestce spotyka dawnego znajomego, który składa mu propozycję współpracy z przestępczym środowiskiem Manchesteru.



„Wiedeńska krew”



Max Liebermann, student Sigmunta Freuda, pomaga detektywowi Rheinhardtowi, w rozwiązaniu sprawy serii zabójstw, których dokonywano w miejscach kultury w 1900 roku w Wiedniu.



„Bez urazy”



Serial kryminalny przedstawiający codzienną pracę policji w Manchesterze.. Opowiada o grupie policjantów na pierwszej linii frontu, którzy muszą radzić sobie z przestępczością w mieście.



„Baptiste”



Emerytowany detektyw Julien Baptiste przebywa wraz z żoną na wakacjach w Amsterdamie. O pomoc w śledztwie dotyczącym zaginionej prostytutki prosi go była partnerka, obecnie komisarz amsterdamskiej policji.



„Trupia farma”



Patolog Eve Lockhart poświęca się badaniom nad procesami rozkładu ludzkiego ciała. Pewnego razu, otrzymuje propozycję współpracy przy rozwiązywaniu policyjnych śledztw.



„The Tunnel”



Gdy w tunelu pod Kanałem La Manche zostaje znalezione ciało, francuskie i angielskie siły policyjne rozpoczynają współpracę zmierzającą do schwytania zabójcy.



„Śledztwo na cztery ręce”



Wielka Brytania, lata 50. Młode małżeństwo rozwiązuje zagadki kryminalne i poszukuje zagranicznych szpiegów w Anglii.



„Prey”



Detektyw Marcus Farrow zostaje oskarżony o zamordowanie żony i syna. Ścigany przez byłych kolegów stara się udowodnić swoją niewinność.



„Powstać z popiołów”



2008 rok. Policjantka Alex Drake zostaje postrzelona i budzi się dwadzieścia siedem lat wcześniej.



„Zbrodnia w White House Farm”



Sierpień 1985 roku. Gospodarstwo na odludziu. Ktoś uśmiercił członków trzypokoleniowej rodziny Bamberów. W kręgu podejrzeń znajduje się córka, u której stwierdzono chorobę psychiczną. Jeden z detektywów nadal jednak drąży sprawę. Wypływają nowe dowody i pojawia się nowy oskarżony. Kto zatem stoi za zbrodnią na farmie?



„Kobieta w ścianie”



Po obudzeniu Lorna Brady znajduje w swoim mieszkaniu zwłoki i kompletnie nie pamięta, skąd się tam wzięły. Wraz z detektywem Colmanem Akande rusza odnaleźć odpowiedzi.



„Zabójca z Rillington Place”



Po dziewięciu latach rozłąki John Reginald i Ethel Christie zamieszkują razem. Z trudem zachowywane pozory małżeńskiego szczęścia znikają, gdy wybucha wojna, a para nowożeńców postanawia wynająć u nich pokój.



„Wyznanie”



Nadinspektor policji próbuje schwytać mordercę zaginionej kobiety, ryzykując karierę i reputację.



„Bez lęku”



Emma jako prawniczka znana z wygrywania bezndziejnych spraw postanawia udowodnić niewinność Kevina, który został skazany 14 lat wcześniej za morderstwo uczennicy.



„Kod zbrodni”



Naukowiec i detektyw łączą siły, aby schwytać podwójnego mordercę.



„Przynęta”



Policjantka pracuje pod przykrywką w roli przynęty na potencjalnego mordercę.



„Shetland”



Detektyw Jimmy Perez wraca po latach na rodzinną wyspę, gdzie rozwiązuje zagadki popełnionych tam zbrodni.



„W mroku cieni”



W 1975 mieszkańcy Yorkshire, miasta w północnej Anglii, rozpoczynają długą obławę na brutalnego seryjnego mordercę atakującego i terroryzującego młode kobiety.



„Za blisko”



Psychiatra sądowa ma dokonać oceny oskarżonej o popełnienie zbrodni kobiety, która utrzymuje, że nic nie pamięta.



„Zdążyć przed zmrokiem”



W podmiejskim lesie giną dzieci. Aby rozwiązać sprawę, pracujący nad nią detektyw musi skonfrontować się z przeszłością.



„The Loch”



Anne Redford po raz pierwszy w swej karierze policyjnej musi stawić czoła seryjnemu mordercy, gdy u stóp góry zostają znalezione zwłoki mężczyzny, a na brzegu owianego legendą jeziora ludzkie serce.



„The Darkness”



Detektyw Hulda Hermannsdóttir prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa, walcząc z własnymi demonami. Zbliżając się do emerytury, musi współpracować z nowym partnerem. Zdeterminowana, ryzykuje wszystko, by odkryć prawdę.



„Kartoteka policyjna”



W sercu Londynu anonimowe zgłoszenie wciąga dwoje błyskotliwych śledczych - młodą kobietę u progu kariery i wpływowego mężczyznę zdeterminowanego bronić swojego dobrego imienia - w walkę o naprostowanie błędnie wymierzonej przed laty sprawiedliwości.



„What Remains”



Młoda para przeprowadza się do mieszkania, gdzie znajduje ciało dziewczyny, która zaginęła dwa lata wcześniej, lecz nie zostało to zgłoszone.



„Policjant”



Noc w noc policjant Chris stawia czoła przestępczości, przemocy i uzależnieniom na ulicach Liverpoolu, jednocześnie walcząc z osobistymi demonami, które grożą jego karierze, małżeństwu i zdrowiu psychicznemu.



„Przekręt”



Serial opowiada o losach grupy oszustów i naciągaczy, kierujących się zasadą, że „nie oszukasz uczciwego człowieka”. Historia zaczyna się, gdy więzienie opuszcza niejaki Michael „Mickey Bricks”, prawdziwy artysta w swym fachu, który nie ma zamiaru porzucić swej profesji. Mając na karku policję, formuje ze swych dawnych znajomych grupę specjalizującą się we wszelkiego rodzaju przekrętach.



„London Spy”



Szansa na romans pomiędzy członkiem MI6, a młodym miłośnikiem klubów zostaje brutalnie przerwana, gdy jeden z nich zostaje znaleziony martwy.



„Ojciec Brown”



Akcja serialu toczy się w latach 50-tych w sercu przepięknej brytyjskiej wsi. W postać ojca Browna, katolickiego księdza ze szczególnym talentem do rozwiązywania zagadek kryminalnych, wciela się Mark Williams. Serial jest adaptacją powieści G. K. Chestertona.



„Giri/Haji: Powinność/Wstyd”



Pochodzący z Tokio detektyw wyrusza do Londynu na poszukiwania swojego brata, który wplątał się we współpracę z yakuzą i jest ścigany pod zarzutem morderstwa.



„Próba niewinności”



Filantropka Rachel Argyll zostaje zamordowana na terenie rodzinnej posiadłości. Za podejrzanego zostaje uznany adoptowany syn kobiety.



„Niezapomniane”



W piwnicy starego domu znaleziono zakopane kości. Policja rozpoczyna dochodzenie usiłując znaleźć sprawcę morderstwa sprzed lat.



„McMafia”



Młody biznesmen po śmierci wujka rozpoczyna współpracę ze światem przestępczym, by chronić swoją rodzinę.



„Żądza krwi”



Psycholog policyjny próbuje pomóc w rozwikłaniu seryjnych morderstw.



„Jordskott – Las zaginionych”



Inspektor policji, Eva Thornblad, wraca do wioski, w której siedem lat wcześniej zaginęła jej córka.



„Gwiazda szeryfa”



W mieście opanowanym przez przestępców były detektyw Jim Worth zmuszony jest zapewnić bezpieczeństwo swojej rodzinie



„Morderca z Whitechapel”



Stojący u progu kariery, inspektor Joseph Chandler, wraz z doświadczonym sierżantem i zapalonym badaczem historycznych zbrodni rozwiązują skomplikowane zagadki morderstw popełnionych w londyńskiej dzielnicy Whitechapel.



„Na granicy cienia”



Detektyw Jonah Gabriel próbuje rozwiązać sprawę tajemniczego morderstwa przywódcy narkotykowego gangu.



„Endevour”



Serial przedstawiający początki kariery inspektora Morse'a.



„Trzynaście lat”



Młoda dziewczyna, która przez 13 lat była przetrzymywana przez szaleńca w piwnicy, ucieka na wolność. Musi teraz przystosować się do życia na zewnątrz oraz zmierzyć się z demonami przeszłości.



„Morderca z Pembroke”



Nadinspektor odkrywa powiązanie między dwoma morderstwami i serią włamań. Policja rozpoczyna wyścig z czasem, by zdążyć nim odsiadujący wyrok złodziej wyjdzie na wolność.



„Detektyw Murdoch”



W latach 90. XIX w. detektyw Murdoch rozwiązuje najbardziej makabryczne zbrodnie za pomocą przełomowych metod kryminalistycznych.



„Kim jest Erin Carter?”



Spokojne życie pewnej Brytyjki w Barcelonie wymyka się spod kontroli, gdy napad z bronią w ręku w supermarkecie ujawnia jej sekret i brutalną przeszłość.



„River”



Detektyw zmaga się z zabójstwem partnerki oraz wytworami własnego umysłu.



„Hinterland”



Detektyw Mathias przybywa do walijskiego miasta Aberystwyth, gdzie wraz z lokalnym zespołem śledczym rozwiązuje zagadki dokonanych w okolicy zbrodni.



„Młody Wallander”



Świeżo upieczony absolwent akademii policyjnej, Kurt Wallander, jest świadkiem brutalnego morderstwa i zostaje włączony do śledztwa w jego sprawie, które nadzoruje komisarz Hemberg.



„Czas”



Więzień, którego trawi poczucie winy i oficer stojący przed niemożliwym wyborem. Trzymająca w napięciu historia o karze i zasadach.



„Gangi Londynu”



Po śmierci przywódcy wpływowego gangu w Londynie, zaczyna się walka o władzę w mieście.



„Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki”



Pięć lat po zabójstwie 17-latki w sennym angielskim miasteczku pewna uczennica nie ustaje w wysiłkach, by odkryć prawdę i znaleźć prawdziwego mordercę.



„Skandal w angielskim stylu”



Jeremy Thorpe, lider brytyjskiej Partii Liberalnej, zostaje oskarżony o udział w spisku i podżeganie do zabójstwa.



„Trust”



Inspirowany prawdziwymi wydarzeniami serial o niszczącej sile pieniędzy i jednej z najbogatszych i najbardziej nieszczęśliwych rodzin Ameryki – rodzie Gettych.



„W zamknięciu”



Skazany na śmierć Amerykanin pasjonujący się rozwiązywaniem zagadek pomaga młodej brytyjskiej dziennikarce w poszukiwaniach zaginionej przyjaciółki.



„Happy Valley”



Nieustępliwa sierżant policji, Catherine Cawood, rozwiązuje zagadki brutalnych zbrodni popełnionych w urokliwej angielskiej dolinie.



„Ślady”



Młoda asystentka laboratoryjna odkrywa powiązanie między fikcyjnym śledztwem i sprawą sprzed lat. Wraz z dwiema specjalistkami kobieta usiłuje schwytać mordercę.



„Zaginiony”



Mężczyzna, którego syn został porwany 8 lat temu, postanawia sam odszukać chłopca.



„Wallander”



Komisarz policji Kurt Wallander rozstaje się z żoną i szuka zapomnienia w pracy.



„Cormoran Strike”



Weteran wojenny zakłada w Londynie agencję detektywistyczną. Doświadczenie umożliwia mu rozwiązywanie spraw, z którymi nie radzi sobie policja.



„Top Boy”



Dawny szef gangu, który został zmuszony do ucieczki ze swojego osiedla we Wschodnim Londynie, wraca, by odzyskać utraconą pozycję.



„Line of Duty – Wydział wewnętrzny”



Detektyw Steve Arnott odmawia udziału w tuszowaniu sprawy przypadkowego postrzelenia, za co zostaje karnie przeniesiony do oddziału antykorupcyjnego.



„Ogrodnicy”



Oparty na prawdziwych wydarzeniach serial "Ogrodnicy" przedstawia niezwykłą historię miłości Susan (Olivia Colman) i Christophera Edwardsów (David Thewlis), pozornie zwykłej brytyjskiej pary. Oboje stają się głównymi podejrzanymi w sprawie o morderstwo, kiedy policja odkrywa dwa ciała zakopane w ogrodzie ich domu w Nottingham.



„Tęsknię za tobą”



Detektyw Kat Donovan niespodziewanie spotyka w Internecie dawną miłość i zostaje wplątana w mroczny spisek.



„Fortitude”



Usytuowany na skraju koła podbiegunowego Fortitude jest jednym z najbezpieczniejszych miast na Ziemi. Nigdy nie było tu brutalnych przestępstw, aż do teraz.



„Marcella”



Marcella jest świeżo po rozwodzie. Po 12 latach postanawia wrócić do pracy jako detektyw w Londynie.



„Dept. Q”



Arogancki, ale błyskotliwy policjant staje na czele nowego wydziału policji, gdzie kieruje zespołem odszczepieńców, rozwiązujących niewyjaśnione sprawy Edynburga.



„Zostań przy mnie”



Spokojne życie fotoreportera, matki i detektywa z wydziału zabójstw zakłóca straszne wydarzenie z przeszłości.



„Des”



Opowieść o seryjnym mordercy, który przez pięć lat bezkarnie zabijał w swoim mieszkaniu chłopców i młodych mężczyzn.



„Tajemnice Laketop”



Detektyw Robin Griffin prowadzi śledztwo w sprawie zaginięcia 12-letniej, ciężarnej mieszkanki niewielkiego miasteczka.



„Ciała”



Czworo detektywów. Cztery osie czasu. Jedna ofiara. Aby ocalić przyszłość Wielkiej Brytanii, muszą najpierw rozwiązać sprawę morderstwa, które zmieniło bieg historii.



„Już mnie nie oszukasz”



Gdy była żołnierka Maya zauważa swojego zamordowanego męża na kamerze elektronicznej niani, odkrywa morderczy spisek powiązany ze swoją przeszłością.



„Wąż”



Charles Sobhraj, seryjny morderca o pseudonimie Bikini Killer, atakuje zachodnich turystów odwiedzających w latach 70. ubiegłego wieku Azję Południowo-Wschodnią.



„Safe”



Po zaginięciu córki ojciec zaczyna odkrywać tajemnice bliskich sobie osób.



„Nocny recepcjonista”



Nocny recepcjonista kairskiego hotelu pomaga brytyjskiej agentce w tajnej operacji przeciwko potężnemu handlarzowi bronią.



„Bodyguard”



Weteran wojny w Afganistanie zostaje osobistym ochroniarzem brytyjskiej minister spraw wewnętrznych. Agent nie podziela jednak poglądów pani polityk.



„Luther”



Doświadczony detektyw tropi seryjnych morderców, jednocześnie zmagając się z własnymi problemami.



„Upadek”



W Belfaście grasuje seryjny morderca. Inspektor Gibson rozpracowuje jego metody działania.



„Broadchurch”



Morderstwo młodego chłopca wprowadza zamęt do małego miasteczka, co zagraża dobrze dotychczas funkcjonującej społeczności Broadchurch.



„Dojrzewanie”



Trzynastolatek zostaje oskarżony o morderstwo koleżanki z klasy. Jego rodzina, terapeutka i prowadzący sprawę detektyw zadają sobie pytanie o to, co naprawdę się stało.



„Skazany na śmierć”



Młodszy brat skazanego na śmierć więźnia z Fox River postanawia go uratować. Pozoruje napad na bank, by trafić do tego samego zakładu karnego.



„Peaky Blinders”



Należący do gangsterskiej rodziny z Birmingham Tommy Shelby usiłuje zwiększyć swoje wpływy, wykorzystując skradziony transport broni.



„Sherlock”



John Watson jest lekarzem wojskowym, który niedawno wrócił z wojny. Gdy poznaje genialnego detektywa Sherlocka Holmesa, zaczyna pomagać mu w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych. Czytaj też:

Netflix atakuje premierami! Prawie 30 nowych oryginalnych tytułów – tu lista!Czytaj też:

To genialny serial HBO Max. Z oceną 9,1/10 zachwyca krytyków