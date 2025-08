Najlepsze seriale Netfliksa oparte na książkach. Co warto dodać do swojej listy?

Adaptacje filmowe potrafią być znakomite, ale to właśnie pełnoprawny serial telewizyjny często najlepiej oddaje złożoność i głębię książkowego pierwowzoru. Seriale inspirowane literaturą obejmują szeroką gamę gatunków – od dramatów prawniczych, jak Prawnik z Lincolna, przez thrillery pokroju Ty, fantastykę, na przykład Wiedźmina, aż po romantyczne kostiumowe opowieści, takie jak Bridgertonowie – by wspomnieć tylko kilka z nich. Choć tego typu adaptacje oglądane są na całym świecie, potrafią również na nowo rozbudzić zainteresowanie oryginalnymi książkami, które często wracają na listy bestsellerów – nieraz wiele lat po premierze.

Zebraliśmy dla Was listę seriali Netfliksa opartych na książkach – zarówno klasycznych, jak i współczesnych, beletrystycznych i popularnonaukowych, radosnych i mrocznych, zabawnych i wzruszających. Dodaj je do swojej kolejki i być może odkryj swoją nową ulubioną produkcję.

Najlepsze seriale Netfliksa, oparte na bestsellerowych książkach

„Problem trzech ciał”



Brzemienna w skutkach decyzja podjęta w Chinach przez młodą kobietę w latach 60. XX wieku rozchodzi się echem w czasie i przestrzeni, a jej konsekwencje sięgają czasów współczesnych. Gdy prawa natury w niewytłumaczalny sposób chwieją się w posadach, zżyta grupa wybitnych naukowców łączy siły ze stosującym nietypowe metody detektywem, aby stawić czoła największemu zagrożeniu w historii ludzkości.



„Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki”



Po rozwiązaniu sprawy Andie Bell w życiu Pip zaszły znaczące zmiany – niekoniecznie na lepsze. Dziewczyna zabiera się za uporządkowanie spraw i postanawia trzymać się z daleka od kolejnych śledztw. Gdy jednak tuż przed rozpoczęciem procesu Maxa Hastingsa kluczowy świadek Jamie Reynolds znika bez śladu, Pip musi jak najszybciej go odnaleźć. Podążając nowym, niespodziewanym tropem, Pip zaczyna wątpić w ideę sprawiedliwości i coraz mniej przypomina „grzeczną dziewczynkę”, którą kiedyś była.



„Bridgertonowie”



Ósemka zżytego ze sobą rodzeństwa z rodziny Bridgertonów szuka szczęścia i miłości wśród wyższych sfer Londynu. Na podstawie bestsellerowych powieści Julii Quinn.



„Nawiedzony dom na wzgórzu”



Współczesna adaptacja klasycznej powieści Shirley Jackson pod tym samym tytułem, opowiadającej o piątce rodzeństwa, które wychowało się w najsłynniejszym nawiedzonym domu w Ameryce. Teraz wszyscy są już dorośli i muszą zmierzyć się z samobójstwem swojej najmłodszej siostry, które zmusza ich do stawienia czoła duchom z przeszłości. Niektóre z nich czają się tylko w ich głowach, a niektóre mogą naprawdę ukrywać się gdzieś w zakamarkach owianego złą sławą domu na wzgórzu.



„Lampart”



Epicka opowieść oparta na jednej z najwspanialszych włoskich powieści wszech czasów, osadzona w latach 60. XIX wieku na tle Powstania w Palermo. Jej centralną postacią jest książę Salina, Don Fabrizio Corbera, który wiedzie piękne i uprzywilejowane życie. Jednak gdy dążenia do unifikacji Włoch rzucają cień na stary arystokratyczny układ, zdaje sobie on sprawę, że przyszłość jego rodziny stoi pod znakiem zapytania. Zmusza go to do zawarcia nowych sojuszy będących w sprzeczności z jego przekonaniami.



„Prawnik z Lincolna”



Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo), obrazoburczy idealista, prowadzi kancelarię prawniczą z tylnego siedzenia swojego lincolna, zajmując się sprawami dużego i małego kalibru w Los Angeles. Trzeci sezon serialu na podstawie bestsellerowych powieści Michaela Connelly’ego o „Prawniku z lincolna” jest adaptacją piątej książki z serii zatytułowanej „The Gods of Guilt”.



„Lupin”



Ukrywający się Assane musi nauczyć się żyć z dala od żony i syna. Nie mogąc znieść bólu, który wyrządziły im jego czyny, Assane postanawia wrócić do Paryża, aby złożyć im szaloną propozycję wyjechania z Francji i rozpoczęcia życia na nowo w innym kraju. Jednak widmo przeszłości nigdy go nie opuszcza, a jego plany wywracają się do góry nogami z powodu nieoczekiwanego powrotu.



„Nocny agent”



Thriller akcji o złożonej fabule ze świetnie nakreślonymi bohaterami oparty na powieści Matthew Quirka. Opowiada historię niskiego rangą agenta FBI pełniącego dyżur w piwnicy Białego Domu przy telefonie, który nigdy nie dzwoni… aż pewnej nocy wreszcie się to staje, w wyniku czego wpada w wir śmiertelnie niebezpiecznego spisku prowadzącego do samego Gabinetu Owalnego.



„Sto lat samotności”



Po ślubie wbrew woli rodziców kuzynostwo José Arcadio Buendía i Úrsula Iguarán musi opuścić rodzinną wieś i wyruszyć w długą drogę w poszukiwaniu nowego domu. Wędrówka w towarzystwie przyjaciół i poszukiwaczy przygód kończy się po dotarciu na brzeg rzeki o dnie wyłożonym fantastycznymi białymi otoczakami, gdzie zakochani postanawiają założyć utopijną osadę, której nadają nazwę Macondo. Kilka pokoleń rodu Buendia tworzy historię legendarnego miasteczka, rozdzieranego szaleństwem, niespełnioną miłością, krwawą i bezsensowną wojną oraz strachem przed klątwą, która pozbawiła ich nadziei, skazując na sto lat samotności.



„Para idealna”



Amelia Sacks ma wkrótce dołączyć do jednej z najbogatszych rodzin w Nantucket. Jej nieprzychylna przyszła teściowa, słynna powieściopisarka Greer Garrison Winbury, nie szczędzi wydatków na planowaniu ślubu, który zapowiada się na najbardziej spektakularny w całym sezonie — gdy na plaży pojawiają się zwłoki. Na światło dzienne wychodzą kolejne tajemnice oraz rozpoczyna się dochodzenie, które sprawia wrażenie wyrwanego ze stron jednej z książek Greer. Nagle wszyscy są podejrzani.



„Gambit królowej”



Oparty na powieści Waltera Tevisa miniserial to opowieść o dojrzewaniu i o tym, jaka jest prawdziwa cena geniuszu. Młoda Beth Harmon (Anya Taylor-Joy), która pod koniec lat 50. ubiegłego wieku trafia do prowadzonego w stanie Kentucky sierocińca, odkrywa w sobie niezwykły talent do szachów, jednocześnie uzależniając się od przepisywanych dzieciom leków na uspokojenie. Dziewczyna, dręczona przez własne demony i napędzana wybuchowym koktajlem ze środków odurzających podkręconym jej własnymi obsesjami, zmienia się w wyjątkowo uzdolnioną i czarującą outsiderkę, która postanawia szturmem podbić konserwatywny i zdominowany przez mężczyzn świat zawodowych szachów. Reżyserem serialu i autorem jego scenariusza jest dwukrotnie nominowany do Oscara Scott Frank. Za produkcję wykonawczą odpowiadają Scott Frank, William Horberg i Allan Scott, który jest również współtwórcą serialu. W „Gambicie królowej” grają Anya Taylor-Joy, Marielle Heller, Thomas Brodie-Sangster, Moses Ingram, Harry Melling, Bill Camp oraz Marcin Dorociński.



„Ripley”



Tom Ripley, oszust z trudem wiążący koniec z końcem w Nowym Jorku we wczesnych latach 60. XX wieku, zostaje wynajęty przez pewnego bogacza, by nakłonić jego syna lekkoducha do powrotu z Włoch. Tom decyduje się udać do Italii, co rozpocznie w jego życiu skomplikowaną ścieżkę oszustw, szalbierstw i morderstw. Miniserial dramatyczny na podstawie bestsellerów o Tomie Ripleyu autorstwa Patricii Highsmith.



„Wiedźmin”



Epicka opowieść na podstawie kultowej sagi fantasy Andrzeja Sapkowskiego. Geralt z Rivii, samotny zabójca potworów, usiłuje odnaleźć się w świecie, w którym ludzie bywają gorsi niż bestie, na które poluje. Przeznaczenie splata jego losy z potężną czarodziejką i skrywającą groźną tajemnicę młodą księżniczką. Razem muszą stawić czoła licznym zagrożeniom na pogrążającym się w chaosie Kontynencie.



„Ty”



Serial oparty na bestsellerowej powieści Caroline Kepnes pod tym samym tytułem. Zastanawialiście się kiedyś, co można zrobić z miłości? Bystry księgarz, który traci głowę dla początkującej pisarki, udowadnia, że wszystko. Wykorzystując Internet i media społecznościowe, zbiera masę prywatnych informacji na jej temat, by tylko się do niej zbliżyć. Zauroczenie szybko zmienia się w obsesję, a mężczyzna z rozmysłem i potajemnie usuwa każdą przeszkodę i osobę, stojącą na drodze do ukochanej.Czytaj też:

Netflix atakuje premierami! Prawie 30 nowych oryginalnych tytułów – tu lista!Czytaj też:

Zatrzęsienie nowości w tym tygodniu na Netflix. Te dwa thrillery was pochłoną