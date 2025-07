Dwie mocne premiery na Netfliksie. Sprawdźcie, co włączyć!

Dziś na Netfliksie czekają na widzów aż dwie mocne nowości – każda w zupełnie innym klimacie, ale obie warte uwagi. Jedna z nich to fascynujące, mroczne śledztwo, które od lat nie daje spokoju ani rodzinie zaginionej, ani opinii publicznej. Druga – poruszający film biograficzny, który z historyczną dokładnością i emocjonalnym rozmachem pokazuje kulisy decyzji, od których zależał los milionów ludzi. Sprawdź, co warto dziś obejrzeć na Netflix.

Nowości od dziś na Netflix. Thriller i dramat podbijają stawkę

„Co się stało z Amy Bradley?” (miniserial dokumentalny)

23 marca 1998 r. 23-letnia Amy Bradley znika bez śladu ze statku wycieczkowego, na którym spędza wakacje z rodziną. Przeszukanie statku, który tymczasem cumuje w kolejnym porcie, nie przynosi rezultatów. W Curaçao na ląd schodzi 2400 pasażerów — czy jednym z nich mogła być Amy? Czy mogła wypaść za burtę? Jej ciała nigdy nie odnaleziono. Poszukiwania Amy nabierają tempa, gdy FBI i lokalne władze rozpoczynają śledztwo, w którym każdy może być podejrzany. Trzyczęściowy serial dokumentalny reżyserów i producentów wykonawczych Ariego Marka i Phila Lotta (Ample Entertainment) przygląda się tej nierozwiązanej od dziesięcioleci sprawie. Lata mijają, a kolejne osoby twierdzą, że widziały Amy w różnych zakątkach świata. Czy to naprawdę ona? Czy na statku doszło do tragicznego wypadku — czy raczej do zbrodni? Wszystko jest możliwe. Dla rodziny Amy liczy się jednak tylko jedno — sprowadzić córkę żywą do domu.

„Czas mroku” (biograficzny dramat)

W pierwszych dniach II wojny światowej, gdy Francja chyli się ku upadkowi, Wielka Brytania stoi przed widmem rychłego najazdu wojsk niemieckich. Gdy armia nazistów wydaje się niepowstrzymana, a na plażach Dunkierki stacjonują wojska alianckie, przyszłość Europy Wschodniej jest w rękach nowo wybranego premiera Wielkiej Brytanii – Winstona Churchilla (nominowany od Oscara Gary Oldman). Manewrując między politycznymi rywalami, musi dokonać ostatecznej decyzji: negocjować z Hitlerem i ocalić naród brytyjski przed przerażającymi skutkami wojny albo wezwać lud do walki, narażając na niespotykane dotąd niebezpieczeństwo.

