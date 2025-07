Netflix usuwa dwa świetne seriale! Czas mamy tylko do końca lipca

Jeśli jeszcze nie mieliście okazji obejrzeć tych dwóch wyjątkowych seriali, to lepiej się pośpieszcie. Netflix usuwa z oferty aż dwa znakomite tytuły, które zdobyły serca widzów i krytyków na całym świecie. Oba seriale są dostępne tylko do końca lipca, więc to ostatni moment, by nadrobić lub przypomnieć sobie te telewizyjne perełki. Poniżej przypominamy, dlaczego warto je zobaczyć, zanim bezpowrotnie znikną z serwisu.

Zostało niewiele czasu! Netflix usuwa dwa kultowe tytuły

„Niepewne”

Serial komediowo-obyczajowy stworzony przez Issę Rae, oparty na jej internetowym projekcie „Awkward Black Girl”. Serial skupia się na życiu Issy Dee – młodej, czarnoskórej kobiety mieszkającej w Los Angeles, która próbuje odnaleźć siebie w życiu osobistym i zawodowym. Towarzyszymy jej w codziennych zmaganiach z miłością, przyjaźnią, karierą i tożsamością kulturową, a każda decyzja niesie ze sobą nowe wyzwania i refleksje. „Niepewne” wyróżnia się świeżym spojrzeniem na doświadczenia współczesnych afroamerykańskich kobiet, autentycznym humorem i szczerymi emocjami. Serial porusza ważne tematy, takie jak nierówności społeczne, oczekiwania wobec kobiet czy presja sukcesu, ale robi to w sposób lekki, inteligentny i bliski widzowi. Dzięki charyzmatycznym postaciom, naturalnym dialogom i doskonałej ścieżce dźwiękowej „Niepewne” stało się jednym z najważniejszych głosów nowego pokolenia w amerykańskiej telewizji.

„Mad Men”

Amerykański serial dramatyczny osadzony w realiach lat 60. XX wieku, stworzony przez Matthew Weinera. Opowiada o życiu pracowników nowojorskiej agencji reklamowej Sterling Cooper, a głównym bohaterem jest Don Draper – utalentowany, ale tajemniczy dyrektor kreatywny, który skrywa bolesną przeszłość i prowadzi podwójne życie. Serial ukazuje nie tylko kulisy branży reklamowej w czasach jej dynamicznego rozwoju, ale także głębokie przemiany społeczne, jakie zachodziły w Ameryce tamtej epoki – od zmian obyczajowych, przez walkę o prawa kobiet, aż po kryzys tożsamości klasy średniej. „Mad Men” słynie z dbałości o detale historyczne, świetnie napisanych dialogów i złożonych portretów psychologicznych postaci. To opowieść o ambicjach, iluzjach i konsekwencjach życiowych wyborów, a także o tym, jak rzeczywistość bywa kreowana – zarówno w reklamie, jak i w życiu prywatnym.

Czytaj też:

Kultowy polski serial powraca! I to na popularną platformęCzytaj też:

Świetny szwedzki serial trafi do sieci. Polacy dobrze znają jedną z gwiazd