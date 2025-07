Polacy wybrali: Najlepsze filmy na Netflix z oceną powyżej 8/10

W bibliotece Netfliksa wciąż można znaleźć filmy, które mimo upływu lat nie tracą na wartości. Poniższa lista to wybór tytułów, które obecnie są dostępne na platformie i które uzyskały od widzów ocenę co najmniej 8/10 na polskim Filmwebie. To w większości klasyka kina – zarówno hollywoodzka, jak i światowa – ceniona za ponadczasową jakość, fabułę i realizację.

Jeśli szukasz sprawdzonych filmów, które zapisały się w historii kina, ta lista będzie dobrym punktem wyjścia. Sprawdź, czego jeszcze nie oglądałeś lub co warto odświeżyć. Oto najlepsze z filmów, jakie teraz dostępne są na Netflix.

Widzowie wybrali swoje ulubione filmy. Te znajdziesz teraz na Netflix

„Przekręt”



Historia złożona z kilku gangsterskich opowieści, które splatają się wokół kradzieży drogocennego diamentu.



„Ruchomy zamek Hauru”



Sophie, zmieniona przez czarownicę w staruszkę, trafia do dziwnego zamku należącego do czarodzieja Hauru. Spotkany w nim demon składa jej pewną propozycję.



„Interstellar”



Byt ludzkości na Ziemi dobiega końca wskutek zmian klimatycznych. Grupa naukowców odkrywa tunel czasoprzestrzenny, który umożliwia poszukiwanie nowego domu.



„Pewnego razu na Dzikim Zachodzie”



Mężczyzna zwany Harmonijką pomaga wdowie Jill w pokonaniu groźnego przestępcy, Franka.



„Senna”



Oparta na faktach historia o brazylijskiej legendzie Formuły 1, który przez wielu fanów wyścigów samochodowych uważany jest za najlepszego kierowcę wszech czasów.



„Księżniczka Mononoke”



Książę małej wioski zostaje przeklęty przez demona. Wyrusza w podróż, by poprosić legendarnego boga zwierząt o zdjęcie uroku.



„Bękarty wojny”



W okupowanej przez nazistów Francji oddział złożony z Amerykanów żydowskiego pochodzenia planuje zamach na Hitlera.



„W pogoni za szczęściem”



Film oparty na faktach. Chris, samotny ojciec pozbawiony domu, stara się mimo przeciwności losu o posadę w biurze maklerskim.



„Służące”



Lata 60. XX wieku. Początkująca dziennikarka spisuje historie czarnoskórych służących wywołując skandal wśród wyższych sfer.



„Chłopiec w pasiastej piżamie”



Ośmioletni syn niemieckiego oficera SS zaprzyjaźnia się z żydowskim chłopcem przebywającym w obozie.



„Zapach kobiety”



Niewidomy emerytowany pułkownik Frank Slade staje się najlepszym nauczycielem życia dla nieśmiałego studenta.



„Spirited Away: W krainie Bogów”



Mała Chihiro wyrusza w pełną niebezpieczeństw podróż, aby ocalić swoich rodziców.



„Szeregowiec Ryan”



W poszukiwaniu zaginionego szeregowca wysłany zostaje doborowy oddział żołnierzy.



„Gorączka”



Zawodowy przestępca Neil McCauley organizuje zbrojny napad na opancerzoną furgonetkę. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Vincent Hanna.



„Braveheart. Waleczne serce”



Żona Williama Wallace'a zostaje zamordowana przez angielskich żołnierzy. Zrozpaczony Szkot mści się na oprawcach i prowadzi rodaków do walki o odzyskanie wolności.



„Whiplash”



Młody i ambitny perkusista za wszelką cenę pragnie dołączyć do czołówki najwybitniejszych artystów muzyki jazzowej.



„Gladiator”



Generał Maximus - prawa ręka cesarza, szczęśliwy mąż i ojciec - w jednej chwili traci wszystko. Jako niewolnik-gladiator musi walczyć na arenie o przeżycie.



„Cud w celi nr 7”



Niepełnosprawny intelektualnie mężczyzna, któremu odebrano córkę, trafia do więzienia i musi udowodnić, że został niesłusznie oskarżony o zabicie dziecka dowódcy.



„Człowiek z blizną”



Rok 1980. Pochodzący z Kuby przestępca, Tony Montana, tworzy w Miami narkotykowe imperium.



„Joker”



Strudzony życiem komik popada w obłęd i staje się psychopatycznym mordercą.



„Django”



Łowca nagród Schultz i czarnoskóry niewolnik Django wyruszają w podróż, aby odbić żonę tego drugiego z rąk bezlitosnego Calvina Candie'ego.



„Piękny umysł”



Geniusz matematyczny John Nash za wszelką cenę pragnie opracować teorię, dzięki której zostanie cenionym naukowcem. Przeszkodą staje się jego stopniowo rozwijająca choroba.



„Siedem”



Dwóch policjantów stara się złapać seryjnego mordercę wybierającego swoje ofiary według specjalnego klucza - siedmiu grzechów głównych.



„Pulp Fiction”



Przemoc i odkupienie w opowieści o dwóch płatnych mordercach pracujących na zlecenie mafii, żonie gangstera, bokserze i parze okradającej ludzi w restauracji.



„Forrest Gump”



Historia życia Forresta, chłopca o niskim ilorazie inteligencji z niedowładem kończyn, który staje się miliarderem i bohaterem wojny w Wietnamie.



„Ojciec chrzestny”



Opowieść o nowojorskiej rodzinie mafijnej. Starzejący się Don Corleone pragnie przekazać władzę swojemu synowi.



„Skazani na Shawshank”



Adaptacja opowiadania Stephena Kinga. Niesłusznie skazany na dożywocie bankier, stara się przetrwać w brutalnym, więziennym świecie.Czytaj też:

