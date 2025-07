Nie wiesz, co oglądać w weekend? Te nowości na Netflix i Max ratują sytuację

Jeśli planujesz weekend z pilotem w ręce (albo bez końca przewijasz, nie mogąc się zdecydować), mam coś dla ciebie. Na Max i Netflix wpadło sporo nowości — od wielkich premier, przez mroczne kryminały, aż po lekkie wakacyjne hity. Przypominamy wam o najciekawszych tytułach, które naprawdę warto sprawdzić. Wybierz z tej listy, co obejrzysz w ten weekend — mamy dla ciebie trzy nowe propozycje z Max i aż osiem od Netfliksa.

Weekend na streamingach: 11 nowości z Max i Netflix, które warto zobaczyć

„The Outrun” (Max)



Po burzliwym epizodzie w Londynie, Rona wraca na rodzinne Orkady w Szkocji, by zmierzyć się z przeszłością i odnaleźć spokój.



„Wiking” (Max)



Książę Wikingów rusza, by pomścić zamordowanego ojca.



„Powrót na pogranicze” (Max)



Trzy amerykańskie rodziny próbują przetrwać bez nowoczesnych udogodnień, takich jak technologia, bieżąca woda czy elektryczność.



„Lepiej późno niż samotnie” (Netflix)



W tym przełomowym programie randkowym „wieczni single” — dorośli, którzy nigdy nie byli w związku — dostają profesjonalne wsparcie, aby w końcu mogli znaleźć miłość.



„W mroku słońca” (Netflix)



Młoda matka uciekająca przed przeszłością otrzymuje niespodziewaną szansę na nowy początek, gdy podejmuje pracę zbieraczki na prestiżowej farmie kwiatów w Prowansji. Jednak tajemnicza śmierć właściciela firmy rzuca na nią cień podejrzeń — staje się główną podejrzaną. W miarę jak narastają oskarżenia, odkrywa szokującą prawdę. To ona jest niespodziewaną spadkobierczynią majątku zmarłego, co ujawnia jej głęboko skrywane powiązania z tą zamożną rodziną.



„Łowcy gringo” (Netflix)



Ten zainspirowany działalnością prawdziwej elitarnej jednostki policji meksykańskiej, która łapie zbiegłych do Meksyku amerykańskich przestępców, serial pokazuje, jak wygląda rzeczywistość służb specjalnych — z licznymi sprawami do rozwiązania, ciągłym napięciem, zwrotami akcji oraz wyzwaniami i intrygami, przed którymi codziennie stają policjanci z tego wydziału.



„Ziam” (Netflix)



W spustoszonym świecie, gdzie każda sekunda to walka o przetrwanie, Singh, legenda ringu, postanawia zakończyć karierę i wrócić do rodzinnego miasta, żeby spędzić spokojne lata u boku Rin, lekarki i miłości swojego życia. Los ma jednak inne plany. Szpital Rin zostaje opanowany przez… hordy krwiożerczych zombie. Kierowany instynktem wojownika, Singh rzuca się w wir walki, by ochronić ukochaną i Buddy’ego, młodego chłopca przypadkiem spotkanego pośród chaosu. Gdy sytuacja wymyka się spod kontroli, bokser musi znaleźć w sobie odwagę, wytrzymałość i ducha walki, które dadzą jego ciosom siłę wystarczającą, żeby przedrzeć się przez morze nieumarłych.



„Na całego” (Netflix)



Jessica (Megan Stalter) jest nowojorską pracoholiczką po trzydziestce, która nie może się pozbierać po zerwaniu z — jak sądziła — partnerem „na całe życie”. Stopniowo izoluje wszystkich bliskich. Każda ulica w Nowym Jorku przywołuje przykre wspomnienia, postanawia więc przeprowadzić się do Londynu, gdzie planuje żyć w samotności jak jedna z sióstr Bronte. Jednak gdy spotyka Feliksa (Will Sharpe) — chodzącą listę ostrzeżeń — odkrywa, że tego, co ich łączy, nie da się zignorować, nawet jeśli stwarza to całe mnóstwo problemów. Teraz muszą zadać sobie pytanie — czy Amerykanie i Brytyjczycy rzeczywiście mówią tym samym językiem?



„Za murem” (Netflix)



Wokół bloku mieszkalnego w ciągu nocy wyrósł tajemniczy mur. Aby ujść z życiem, Tim i Olivia muszą współpracować ze swoimi nieufnymi sąsiadami.



„Madea i ślub na Bahamach” (Netflix)



Brian i jego była żona Debrah są zszokowani, gdy dowiadują się, że ich córka Tiffany zaręczyła się z raperem, którego poznała na jachcie — a ślub jest za dwa tygodnie. Madea i jej ekipa udają się na Bahamy, po drodze siejąc chaos i świetnie się bawiąc.



„Partnerzy mimo woli” (Netflix)



Ramon (Jandino Asporaat) to pracowity śledczy, któremu bardzo zależy na bezpieczeństwie jego osiedla w Rotterdamie. Pewnego dnia do jego zespołu tymczasowo włączony zostaje Jack (Werner Kolf), lekkomyślny były detektyw, dla którego ten przydział to kara za popełniony błąd. Podczas wymuszonej współpracy ci bardzo różni mężczyźni odkrywają w końcu, że łączy ich więcej, niż im się wydawało, w tym utrata bliskiej osoby w wyniku morderstwa. Ramon i Jack stają się doskonałymi partnerami, którzy gotowi są zrobić wiele, aby wsadzić zbrodniarzy za kraty. Przy okazji odkrywają zaskakujące tajemnice i coraz mocniej zbliżają się do prawdy.Czytaj też:

