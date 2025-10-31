Pamiętajcie o tych tytułach! Thrillery po 6 odcinków i komedie od mistrzów

Długie listopadowe wieczory zbliżają się wielkimi krokami. Chociaż wszyscy życzymy sobie dobrej pogody, w te pochmurne i zimne dni relaks na kanapie z dobrym filmem czy serialem, to plan prawie idealny. Właśnie na takie wieczory SkyShowtime przygotował pokaźną listę nowości, które już wkrótce będzie można oglądać w serwisie.

Pojawi się sporo mocnych propozycji. Zobaczymy 6-odcinkowy thriller prosto ze Szwecji i kolejny, będący produkcją oryginalną serwisu prosto z Hiszpanii. Pojawi się też sporo komediowych nowości – jeden skandynawski, drugi, prosto z USA, wyczekiwany, o którym było bardzo głośno, ponieważ jego twórcą jest Greg Daniels, odpowiedzialny za sukces amerykańskiego "The Office". W tym mockumencie ekipa filmowa, która uwieczniła oddział Dunder Mifflin w Scranton w „The Office”, szuka nowego tematu.

O czym jeszcze warto pamiętać? Zerknijcie na rozpiskę premier.

Listopad pełen thrillerów na SkyShowtime. Wszystkie to miniseriale, a dwa są ze Szwecji!

„Koniec lata”



Lato w Szwecji, koniec lat 90. Nastoletnia Vera odmawia zajmowania się młodszym bratem Billym, a ten znika w niewytłumaczalny sposób. Dwie dekady później młody mężczyzna, dziwnie przypominający kogoś z przeszłości, sprowadza Verę z powrotem do rodzinnego domu, gdzie zmuszona jest rozwikłać tajemnicę losu Billy’ego. Prawda może na zawsze zburzyć świat, jaki znała.

Serial został wyprodukowany na podstawie nagradzanych powieści kryminalnych byłego policjanta Andersa de la Motte.

Premiera: 1 listopada



„Amsterdam Narcos”



Od lat 70. aż po początek XXI wieku Amsterdam przeszedł drogę od liberalnej przystani kontrkultury do narkotykowej stolicy Europy, a Niderlandy zyskały w tym czasie etykietę narkopaństwa. Początkowa tolerancja handlu haszyszem przez holenderski rząd nieoczekiwanie otworzyła drzwi przestępczości zorganizowanej, a przemytnicy wykorzystali porty i liberalne podejście społeczeństwa, aby zbudować jeden z najbardziej dochodowych rynków narkotykowych na świecie.

Premiera: 9 listopada



„Road to Arcadia”



Nowy serial oryginalny SkyShowtime opowiada historię Pabla – mężczyzny, który na pierwszy rzut oka ma wszystko: spokojne życie, ukochanego syna i poważanie lokalnej społeczności. Na co dzień jest trenerem młodzieżowej drużyny zapaśniczej w spokojnym miasteczku Arcadia na Wyspach Kanaryjskich, a szacunek mieszkańców zyskał dzięki swojej łagodności i opanowaniu. Nikt jednak nie zna prawdy o jego przeszłości. Pablo uciekł z brutalnego świata w Meksyku, aby chronić swojego syna Bruna. Ojcostwo odmieniło jego życie, ale ucieczka miała swoją cenę: zostawił żonę, która nigdy mu tego nie wybaczyła. Teraz kobieta wraca i jest gotowa zburzyć jego nowo zbudowane życie.

Premiera: 10 listopada



„Where the Sun Always Shines”



Stworzona przez uznanego reżysera, scenarzystę i aktora Felixa Herngrena produkcja oryginalna SkyShowtime. Opowiada o Tomie (Per Lasson) i Petrze (Lisa Linnertorp), odnoszącej sukcesy parze, która zbudowała duży sklep Ica Maxi w Linköping i sprzedała go za rekordową sumę. Dzięki temu mogli rozpocząć luksusowe życie z synami na Majorce. Planowali niekończące się wakacje, jednak niespodziewanie wszystko się komplikuje. Na wyspę przeprowadzają się brat Toma – Timmy (Erik „Jerka” Johansson) wraz z żoną Mają (Rakel Wärmländer) i dziećmi – wtedy zaczyna się prawdziwy chaos.

Premiera: 10 listopada





„The Paper”



Nowy serial komediowy Grega Danielsa („The Office”) i Michaela Komana („Złoty dotyk Nathana”). W tym mockumencie ekipa filmowa, która uwieczniła oddział Dunder Mifflin w Scranton w „The Office”, szuka nowego tematu. Trafia na historyczną gazetę ze Środkowego Zachodu oraz na ambitnego wydawcę próbującego tchnąć w nią nowe życie. Na czele znakomitej obsady stoją Domhnall Gleeson („Czas na miłość”, „Ex Machina”) oraz Sabrina Impacciatore („Biały Lotos”).

Premiera: 14 listopada



„Landman: Negocjator”, 2. sezon



Serial stworzony przez Taylora Sheridana i Christiana Wallace’a to produkcja z gwiazdorską obsadą, w której znaleźli się m.in. zdobywca Oscara Billy Bob Thornton, nominowani do tej nagrody Demi Moore, Andy Garcia oraz Sam Elliott.

Serial osadzony w nowo powstałych miasteczkach zachodniego Teksasu to współczesna opowieść o poszukiwaniu szczęścia i fortuny w świecie platform wiertniczych. Fabuła została oparta na znanym podcaście „Boomtown”, stworzonym przez Imperative Entertainment i Texas Monthly. Historia opowiadana jest z dwóch perspektyw – pracowników naftowych i bezwzględnych miliarderów, którzy spowodowali zmiany wpływające na klimat, gospodarkę oraz geopolitykę.

Premiera: 21 listopada



„Krychowiak: krok od szczytu”



Dokument odsłania kulisy życia byłego reprezentanta Polski w piłce nożnej, Grzegorza Krychowiaka, który w tym tygodniu oficjalnie ogłosił zakończenie kariery sportowej. W ostatnich miesiącach Grzegorz wyruszył w podróż przez różne etapy swojego życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego, i niemal na każdym kroku towarzyszyła mu przy tym kamera. W dokumencie szczerze i z humorem opowiada nie tylko o przeszłości, ale także o przyszłości, na które spojrzał z dystansu, podejmując się wyzwania zdobycia Mount Everestu.

Premiera: 27 listopadaCzytaj też:

