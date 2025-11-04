Wieczorynki PRL-u. Rozpoznasz kadry? QUIZ

Czas na podróż do dzieciństwa! Wieczorynki PRL-u to klasyka, którą oglądali wszyscy — mali i duzi. Rozpoznasz te bajki po jednym kadrze? Sprawdź, czy pamięć cię nie zawiedzie!

