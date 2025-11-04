Wieczorynki PRL-u. Rozpoznasz kadry? QUIZ
Udostępnijdodaj Skomentuj
Seriale

Wieczorynki PRL-u. Rozpoznasz kadry? QUIZ

Dodano: 
„Zaczarowany ołówek”
„Zaczarowany ołówek” Źródło: Se-Ma-For
Zadanie jest proste. Rozpoznaj kadr z wieczorynki i wybierz dobrą odpowiedź. Zdobędziesz 10/10 punktów? Sprawdź się!

Czas na podróż do dzieciństwa! Wieczorynki PRL-u to klasyka, którą oglądali wszyscy — mali i duzi. Rozpoznasz te bajki po jednym kadrze? Sprawdź, czy pamięć cię nie zawiedzie!

Wieczorynki PRL-u. Rozpoznasz kadry?

Odpowiedz na 1 pytanie z 10 To kadr z: To kadr z:
  • Miś Kudłatek
  • Miś Uszatek

Czytaj też:
Widzowie nie mogą uwierzyć w finał tego miniserialu. „Jestem w totalnym szoku”Czytaj też:
Najlepsze brytyjskie seriale 2025 roku. Wyróżniamy 30 tytułów

Źródło: WPROST.pl