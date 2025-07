Brytyjski kryminał robi furorę na Max. Polacy pokochali serial

Ośmioodcinkowy thriller o rodzinie Phelan, zajmującej się handlem narkotykami – stał się najchętniej oglądanym serialem produkcji BBC w tym roku. Jego twórca Stephen Burchard powiedział w udzielonym niedawno wywiadzie, że jest „oszołomiony niesamowicie pozytywnym odbiorem serii”. – Nie mogę być bardziej wdzięczny publiczności za poświęcony czas i emocjonalne zaangażowanie – stwierdził.

Serial nazywany jest „Scouse Rodziną Soprano” (słowo „scouse” to nazwa charakterystycznego dialektu i akcentu języka angielskiego używanego w Liverpoolu) i został częściowo sfinansowany przez Liverpool Film Office, a władze regionalne już potwierdziły, że hit pobudził lokalną gospodarkę o 9 mln funtów. W związku z ogromnym zainteresowaniem serią i jej wielkim potencjałem, ogłoszono niedawno, że powstanie jej 2. sezon, co ucieszy fanów na całym świecie – ale przede wszystkim w Polsce, gdzie na platformie Max „To miasto należy do nas” jest prawdziwym hitem. Od momentu premiery produkcja nie znika z listy TOP 10 najchętniej oglądanych w naszym kraju, a widzowie chwalą ją za „doskonałe oddanie klimatu Liverpoolu”, „wciągającą intrygę” i „świetne aktorstwo”. I ten ostatni argument możecie przyjąć choćby w ciemno, bo główną rolę w serialu gra uwielbiany Sean Bean, znany z „Władcy Pierścieni”, „Czasu” czy „Gry o tron”.

O czym jest nowy brytyjski hit? Osiem wyśmienitych odcinków czeka na Max

Przez lata, wraz ze swoim przyjacielem Ronnie'em (Sean Bean), Michael z powodzeniem przemycał kokainę do miasta i poza jego granice, bezpośrednio z Kolumbii. Jednak kiedy jedna z przesyłek znika, wie, że ich królestwo jest zagrożone.

Gdy syn Ronnie'ego, Jamie (Jack McMullen), postanawia przejąć ich imperium i uznaje, że dla Michaela nie ma już miejsca przy stole. Zarówno Michael, jak i Jamie mają ambitne plany dotyczące modernizacji gangu, a ich walka o władzę stanie się brutalna. Jednak największym wyzwaniem dla Michaela będzie uratowanie kobiety, którą kocha, oraz dziecka, o którym zawsze marzył.

To opowieść o rodzinie i miłości, które zostały zniszczone i skażone przez ambicję, dumę i chciwość. To historia o władzy – o tym, co jesteśmy w stanie zrobić, aby ją zdobyć i utrzymać.

