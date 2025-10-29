Polacy maja obsesję na punkcie tych 3 thrillerów na Netflix

Trzy tytuły robią szczególną furorę na Netflix, bijąc rekordy popularności na platformie. Wśród nich jest jeden klasyk sprzed lat z wyjątkową rolą nieodżałowanej Brittany Murphy, której partneruje Michael Douglas, mocne kino od M. Nighta Shyamalana, twórcy „Szóstego zmysłu” czy świeżutka nowość produkcji Netfliksa, którą wyreżyserowała zdobywczyni Oscara Kathryn Bigelow.

Jeżeli szukacie dobrych propozycji na wieczorny, mocny seans, te filmy będą idealne.

Najpopularniejsze teraz thrillery na Netflix. Trzy perełki w Polsce

„Nikomu ani słowa”

Ceniony, nowojorski psychiatra Dr Nathan Conrad (Michael Douglas) odkrywa z przerażeniem, że jego córeczka została w nocy porwana z apartamentu. Brutalni kidnaperzy nie chcą pieniędzy, w zamian za uwolnienie dziecka żądają, aby Nathan skłonił osiemnastoletnią Elisabeth (Brittany Murphy), od dziesięciu lat pogrążoną w katatonii pacjentkę, by wyjawiła pewien sześciocyfrowy kod. Jeśli nie dostaną tego, czego chcą – zabiją córkę Nathana. Nathan zdaje sobie sprawę, że porywacze śledzą każdy jego ruch, może więc liczyć wyłącznie na siebie. Nie ma innego wyjścia, jak w pojedynkę stawić czoła największemu koszmarowi w całym swym dotychczasowym życiu.

„Pułapka”

Cooper Abbott, strażak z Filadelfii, zabiera córkę Riley na koncert jej idolki, gwiazdy popu o pseudonimie Raven. Cooper, zdający się być supertatą, jest tak naprawdę seryjnym zabójcą, któremu po piętach depcze policja. Budynek, gdzie odbywa się koncert, staje się miejscem obławy. Bohater będzie próbował uniknąć złapania i jednocześnie zachować pozory przed córką.

„Dom pełen dynamitu”

Film nagrodzonej Oscarem reżyserki Kathryn Bigelow. Kiedy w kierunku Stanów Zjednoczonych zostaje wystrzelony pojedynczy, niezidentyfikowany pocisk, rozpoczyna się wyścig z czasem, by ustalić, kto stoi za atakiem i jak na niego odpowiedzieć.

