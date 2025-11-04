Patyra nie odpuszcza Kaczorowskiej. Kolejne złośliwości w TV Republika

Afera między Agnieszką Kaczorowską a Rafałem Patyrą nie cichnie. Dziennikarz Telewizji Republika po raz kolejny pozwolił sobie na uszczypliwości wobec tancerki. Tym razem w kontekście jej rozwodu z Maciejem Pelą.

Stara sprawa, nowa odsłona „żarcików” w TV Republika

Przypomnijmy: wszystko zaczęło się w sierpniu 2025 roku, kiedy w programie „Wstajemy” Rafał Patyra porównał Agnieszkę Kaczorowską do „seryjnego mordercy, jeśli chodzi o serca męskie i przy okazji małżeństwa też”. Jego wypowiedź wywołała falę oburzenia i doprowadziła do reakcji samej aktorki, która zdecydowała się na podjęcie kroków prawnych zarówno wobec Patyry, jak i Telewizji Republika.

Od tamtej pory prezenter jednak nie ustaje, wymierzając kolejne medialne ciosy, a temat Kaczorowskiej wciąż powraca na antenę stacji. Kiedy w programie komentowano głośny rozwód Nicole Kidman i Keitha Urbana po 19 latach małżeństwa, nawet prowadząca rzuciła z uśmiechem: „Aż się dziwię, że dzisiaj o Agnieszce Kaczorowskiej nie ma nic”.

Rafał Patyra: Ja też miałem związek emocjonalny z Agnieszką Kaczorowską

4 listopada w porannym programie Telewizji Republika ponownie odniesiono się do prywatnego życia aktorki. Natalia Rzeźniczak, która na antenie stacji relacjonuje doniesienia z polskiego show-biznesu, przypomniała o rozwodzie tancerki z Maciejem Pelą i o pierwszej rozprawie, która odbyła się dzień wcześniej, 3 listopada.

W pewnym momencie głos zabrał Rafał Patyra. Z ironicznym uśmiechem rzucił: „Ja też miałem związek emocjonalny z Agnieszką Kaczorowską”. Współprowadząca Ilona Januszewska błyskawicznie odpowiedziała: „Sądowy”. Jej riposta wywołała śmiech w studiu.

Na tym jednak żarty się nie skończyły. Natalia Rzeźniczak dodała: „Kobiety lubią napięcie – czy to pozytywne, czy negatywne”. Patyra podchwycił ten komentarz i skwitował z entuzjazmem: „Czyli z tej rozmowy można wywnioskować, że Kaczorowska mnie lubi”.

