Te seriale Max przeszły ci koło nosa. Czas to nadrobić – 20+ tytułów

W natłoku nowości, premier i hitów promowanych na każdej stronie głównej łatwo coś przegapić – nawet jeśli to serial naprawdę wart uwagi. Max to kopalnia świetnych produkcji, ale nie wszystkie z nich miały szansę przebić się do masowej świadomości. Niektóre pojawiły się po cichu, inne zostały przyćmione przez większe tytuły, a jeszcze inne po prostu nie miały głośnej kampanii reklamowej. A szkoda – bo wśród nich są prawdziwe perełki.

Ten artykuł to druga szansa dla seriali, które mogły ci umknąć. Dajemy im głos – i miejsce na liście. Przeszukaliśmy katalog Max i wybraliśmy ponad 20 tytułów, które zdecydowanie zasługują na nadrobienie. Znajdziesz tu zarówno krótkie miniserie, jak i dłuższe, wielosezonowe produkcje, które mogą zająć ci kilka dobrych wieczorów. Będzie trochę thrillera, sporo dramatu, odrobina czarnego humoru i więcej niż jedna historia, która zostaje w głowie na długo po napisach końcowych.

Jeśli szukasz czegoś świeżego, dobrego i trochę mniej oczywistego – jesteś w dobrym miejscu. Oto ponad 20 seriali dostępnych teraz na Max, które warto włączyć.

„Szabla”



Jest rok 2003. Po zamachu na premiera Serbii Đinđića kraj pogrąża się w chaosie. Zostaje ogłoszony stan wyjątkowy. Młoda reporterka Danica próbuje odkryć prawdę i szybko odkrywa mroczny świat skorumpowanego aparatu państwowego.



„Terapia”



Dr Paul Weston jest terapeutą w średnim wieku. Problemy, wątpliwości i kryzysy pacjentów przeplatają się z jego własnymi.



„Zmokłe psy”



Oryginalna opowieść o miłości matki do córki, prawdziwych przyjaźniach oraz o potencjale blokowanym przez biedę i uprzedzenia.



„Rewanż”



Zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami thriller psychologiczny o historycznej konfrontacji między Garrym Kasparowem, największym szachistą wszech czasów, a superkomputerem IBM, Deep Blue. Ta potyczka człowieka z maszyną na zawsze zmieni postrzeganie sztucznej inteligencji.



„Ścieżki na daleką północ”



To adaptacja niezwykłej książki laureata Nagrody Bookera Richarda Flanagana. To nie tylko ponadczasowa historia miłosna, ale także dogłębne studium postaci głównego bohatera, niezwykły opis obu stron wojennego konfliktu, a także szczery portret małżeństwa o wieloletnim stażu.



„Ramy”



Serial opowiadający o młodym Amerykaninie o egipskich korzeniach, który wyrusza w duchową podróż oraz o wyzwaniach, jakie wiążą się z życiem w muzułmańskiej społeczności.



„Ziemia niczyja”



Antoine szuka w Syrii swojej siostry, która jest uważana za zmarłą. Odkrywając tajemnice kawałek po kawałku, chłopak łączy siły z jednostką zagorzałych kurdyjskich bojowniczek, które są największym koszmarem ISIS i podróżuje z nimi po terytorium okupowanym przez wroga. Ścieżki Antoine'a przecinają się z poszukiwaczami przygód, anarchistami, szpiegami, ale też niewinnymi ofiarami wojny.



„Ogród z brązu”



Fabian (Joaquín Furriel) oraz Lila (Romina Paula) Danubio są kochającym się małżeństwem, które mieszka razem ze swoją czteroletnią córeczką w Buenos Aires. Pewnego dnia dziewczynka znika bez śladu w metrze. Rodzice są zrozpaczeni. Nie wiedzą, co robić. Nie rozumieją, co się stało. Brak jest świadków zdarzenia, motywów sprawy. Policja zdaje się być bezradna. Małżeństwo nie poddaje się jednak. Desperacko szuka pomocy i walczy o odzyskanie córki.



„Trzy na jednego”



Nietypowa amerykańska rodzina żyje wokół wspólnego podwórka i basenu. Kobiety ustalają między sobą grafik, w którym z domów ich wspólny mąż spędzi kolejną noc. Ale nie wszystkim istniejący układ odpowiada, bo niektóre są bardziej zazdrosne od innych...



„Patria”



Historia opowiedziana z perspektywy dwóch rodzin, które poróżnił brutalny konflikt, a tłem tych wydarzeń są działania terrorystyczne separatystycznej organizacji ETA.



„Szpieg wśród przyjaciół”



Prawdziwa historia Nicholasa Elliotta i Kim Philby, dwóch brytyjskich szpiegów i przyjaciół. Zdrada i ucieczka Philby'ego do Rosji po ujawnieniu go jako sowieckiego podwójnego agenta spowodowała ogromny kryzys w brytyjskim i amerykańskim wywiadzie.



„Pozłacany wiek”



Amerykański wiek pozłacany był okresem ogromnych przemian gospodarczych i idących za nimi konfliktów, tworzących się między tymi, którzy woleli stare, sprawdzone podejściem a zwolennikami zupełnie nowych. To był też czas wielkich fortun.



„Gentleman Jack”



Historia charyzmatycznej właścicielki ziemskiej, która zasłynęła swoim pamiętnikiem dokumentującym jej homoseksualny związek, liczne podróże i próby odnowienia rodzinnego domu.



„Miasto na wzgórzu”



Boston, początek lat 90. XX wieku. W mieście szerzy się przestępczość, a gangsterzy działają z cichym przyzwoleniem policji, dla której korupcja i rasizm są normą. Nadchodzą jednak zmiany, których inicjatorem jest zastępca prokuratora okręgowego Decourcy Ward (Aldis Hodge). Ward pochodzi z Brooklynu i zawiązuje niecodzienny sojusz ze skorumpowanym, ale bardzo szanowanym agentem FBI, Jackiem Rohrem (Kevin Bacon). Wspólnie zaczynają prowadzić śledztwo w sprawie rodziny z Charlestown, która napada na samochody pancerne. Gdy sprawa zaczyna zataczać coraz szersze kręgi, cień oskarżenia pada na wielu funkcjonariuszy z Bostonu.



„Spisek przeciwko Ameryce”



Produkcja przedstawia alternatywną historię Ameryki podczas II wojny światowej, opowiedzianą z punktu widzenia robotniczej rodziny żydowskiej z New Jersey. Jej członkowie obserwują, jak rozwija się kariera polityczna Charlesa Lindbergha, bohaterskiego lotnika i ksenofobicznego populisty, który zostaje wybrany nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Pod jego wpływem naród zwraca się w stronę faszyzmu.



„Skandal w angielskim stylu”



Koniec lat 60. ubiegłego wieku. Jeremy Thorpe (Hugh Grant) – lider Partii Liberalnej i najmłodszy od stu lat przywódca brytyjskiej partii politycznej – skrywa mroczną tajemnicę, którą za wszelką cenę stara się ukryć. Dopóki Norman Scott (Ben Whishaw), jego były i bardzo niedyskretny kochanek żyje, jego błyskotliwa kariera polityczna jest zagrożona. Thorpe widzi tylko jedno wyjście z tej sytuacji - Scott musi zostać raz na zawsze uciszony.



„Angielka”



Drogi Eliego Whippa, emerytowanego zwiadowcy i członka plemienia Pawnee, krzyżują się z Cornelią Locke, Angielką pragnącą zemścić się na człowieku, który jej zdaniem odpowiedzialny jest za śmierć jej dziecka.



„Zamęt”



Losy młodego mężczyzny, który powraca do rodzinnego Memphis z wojny w Wietnamie i próbuje odnaleźć się w normalnym życiu. Odrzucony przez bliskich, rozpoczyna współpracę z gangsterami.



„W potrzebie”



The Guy - zwyczajny chłopak, który ma niezwyczajną pracę - jest dealerem marihuany. Uważa swoje zajęcie za misję. Jeździ po całym Brooklynie dostarczając trawy tym którzy jej najbardziej potrzebują. Na swojej drodze spotyka przedziwne osoby, które łączy neurotyczne podejście do życia i chęć, by - przynajmniej na chwilę - zapomnieć o całym świecie.



„Cormoran Strike”



Serial prezentuje historię prywatnego detektywa Cormorana Strike’a (Tom Burke), który wrócił ze służby wojskowej w Afganistanie i założył w Londynie jednoosobową firmę detektywistyczną. Zraniony zarówno psychicznie, jak i fizycznie mężczyzna ma niezawodną intuicję i instynkt, a także cenne doświadczenie wojskowego śledczego, które okazują kluczowe przy próbie rozwiązania trzech złożonych spraw, z którymi nie radzi sobie policja.



„Pustynia”



Pewnego dnia niespodziewanie i w niewyjaśnionych okolicznościach znika czternastoletnia córka Hany. Kobieta nie spocznie, póki nie odnajdzie dziewczyny oraz osób odpowiedzialnych za jej zniknięcie.



„Próba generalna”



Serial bada, jak daleko może posunąć się jeden człowiek, aby zmniejszyć niepewność codziennego życia.Czytaj też:

