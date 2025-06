6 dobrych seriali na streamingach, których nie oglądałeś

Wśród setek premier na platformach streamingowych łatwo coś przegapić — szczególnie wtedy, gdy nie mówimy o głośnych tytułach z pierwszych stron serwisów. Dlatego przygotowaliśmy listę produkcji, które mogły umknąć twojej uwadze, a zdecydowanie zasługują na czas przed ekranem. Znajdziesz tu m.in. mocny serial sensacyjny inspirowany prawdziwą działalnością CIA, wciągający kryminał z nietypowym duetem śledczych, dramat osadzony w elitarnej społeczności, pełnokrwisty romans i walkę o władzę w świecie telewizji lat 80., gangsterską sagę z gwiazdorską obsadą oraz brutalną, epicką opowieść o narodzinach Ameryki. Różne gatunki, znani twórcy, świetne role – ale jedno je łączy: prawdopodobnie jeszcze ich nie widziałeś i czas to nadrobić.

6 seriali, które mogły ci umknąć – a są naprawdę dobre

„Special Ops: Lioness”



Za produkcją stoi nominowany do Oscara Taylor Sheridan (twórca m.in. „Yellowstone”), a w obsadzie znaleźli się Zoe Saldaña, Nicole Kidman, Laysla De Oliveira, a także Morgan Freeman. Serial jest oparty na prawdziwym programie CIA i śledzi losy Cruz Manuelos (De Oliveira), szorstkiej, ale pełnej pasji młodej żołnierki marines, która została zwerbowana do zespołu Lioness Engagement Team, aby pomóc zniszczyć organizację terrorystyczną od wewnątrz. Saldaña wciela się w Joe, szefową stacji programu Lioness, której zadaniem jest szkolenie, zarządzanie i kierowanie tajnymi agentkami.



„Genialna Morgan”



Serial autorstwa Drew Goddarda („Dobre miejsce”, „Marsjanin”) z Kaitlin Olson w roli głównej, opowiada o obdarzonej wyjątkowym umysłem samotnej matce, której niekonwencjonalny talent do rozwikływania zbrodni prowadzi do niezwykłej i bezkonkurencyjnej współpracy z doświadczonym detektywem o dość podręcznikowym podejściu.



„Paradise”



Akcja serialu „Paradise” rozgrywa się w spokojnej społeczności zamieszkałej przez jedne z najbardziej wpływowych osób na świecie. Jednak ten spokój pryska, gdy dochodzi do szokującego morderstwa, po którym rozpoczyna się wysokiej rangi śledztwo. W obsadzie serialu znaleźli się Sterling K. Brown, James Marsden czy Julianne Nicholson.



„Rywale”



Akcja serialu rozgrywa się w świecie żądnych władzy elit społecznych i pokazuje widzom bezwzględne środowisko niezależnej telewizji w 1986 roku. W oparciu o słynną powieść Jilly Cooper, seria opowiada historię byłego olimpijczyka i niepoprawnego lekkoducha Ruperta Campbella-Blacka i jego bezustannego konfliktu z dyrektorem Corinium Television, Tonym Baddinghamem. Gdy obaj ubiegają się o telewizyjną koncesję, lojalności są wystawiane na próbę, a prezenter Declan O’Hara zostaje wplątany w ich działania. Plany przejęcia zostają zakłócone przez nabierający rozpędu romans między kobieciarzem Rupertem, a córką Declana, Taggie O’Harą, tworząc miłosny trójkąt z prawą ręką Tony’ego, genialną amerykańską producentką Cameron Cook. Czy w pełnym intryg świecie telewizji, w którym każdy dba tylko o siebie, prawdziwa miłość może naprawdę rozkwitnąć?

W serialu „Rywale” występują między innymi Alex Hassell („The Tragedy of Macbeth”, „The Boys”) jako Rupert Campbell-Black, David Tennant („Doktor Who”, „The Thursday Murder Club”) jako Lord Tony Baddingham, Aidan Turner („Poldark”, „The Suspect”) jako Declan O’Hara oraz Bella Maclean jako Taggie O’Hara.



„Strefa gangsterów”



Fabuła serialu skupia się na postaci granej przez Pierce'a Brosnana, głowy jednej z rodzin przestępczych, który walczy o władzę i pozycję dla swojego imperium. Za scenariusz serialu MobLand odpowiada Ronan Bennett („Dzień Szakala”), a reżyserem jest Guy Ritchie. W obsadzie pojawili się także między innymi Tom Hardy („Motocykliści”), Paddy Considine („Ród Smoka”) czy Joanne Froggatt („Downton Abbey”).



„Świt Ameryki”



Oto Ameryka… w 1857 roku. Przedziwna kraina pełna cierpienia, w której niewinność i spokój przegrywają ze strachem i nienawiścią. Pokój to domena mniejszości, podobnie jak przyzwoitość — nie wspominając już o współczuciu. Na tej nieludzkiej ziemi nie ma gdzie się schronić i każdy ma tylko jeden cel: przeżyć. „Świt Ameryki” to fabularyzowany obraz i dogłębna analiza brutalnego zderzenia kultur, religii i społeczności kobiet i mężczyzn walczących i ginących za prawo do tej ziemi.Czytaj też:

