Skończyłeś „Dept. Q”? Te seriale pomogą ci przetrwać detektywistyczną pustkę

Serial „Dept. Q” opowiada o detektywie, który po strzelaninie, w której zginął młody policjant, a jego partner został sparaliżowany, zostaje zesłany do piwnicy i jest jedynym członkiem wydziału Q, nowo utworzonej jednostki zajmującej się nierozwiązanymi sprawami. Tak powraca sprawa prominentnej urzędniczki, która zaginęła 4 lata wcześniej i Carl znów zaczyna się czuć, jak w swoim żywiole.

„Dept. Q” miał premierę na Netflix 29 maja i zadebiutował na trzecim miejscu w pierwszym tygodniu z 6 milionami wyświetleń i 49,3 milionami godzin oglądania. W kolejnym tygodniu szkocki dramat kryminalny cieszył się wzrostem oglądalności, plasując się na 2. miejscu z 8,9 milionami wyświetleń i 73,4 milionami godzin oglądania. Wzbił się na 1. miejsce najchętniej oglądanych serii w pięciu krajach świata. Serial uzyskał również świetne recenzje od widzów i krytyków – także w Polsce. Na Filmwebie ma ocenę 7,5/10 od tych pierwszych i 7/10 od drugich. Ludzie piszą, że „tak powinna wyglądać rozrywka” i „wciągnął ich od pierwszej minuty” oraz chwalą głównego bohatera, jak i postaci drugoplanowe.

Seriale, które warto obejrzeć po „Dept. Q”. Inne brytyjskie perełki i nie tylko

Mroczny klimat, skomplikowane śledztwa, niedopasowany duet i tajemnice, które nie dają spokoju – jeśli właśnie za to polubiłeś ten serial, mamy coś dla ciebie. Wybraliśmy kilka tytułów, które trzymają w napięciu, wciągają od pierwszego odcinka i dostarczają tej samej surowej, detektywistycznej satysfakcji. Idealne na wieczór z dobrą zagadką. Sprawdź listę i ciesz się kolejnymi świetnymi tytułami.

„Niezapomniane”



Cassie Stuart, bystra detektyw Scotland Yardu wraz ze swym partnerem, detektywem Sunilem Khanem próbują rozwikłać sprawę morderstwa bezdomnego młodzieńca Jimmy’ego Sullivana. Prowadzony przez niego pamiętnik wskazuje na czterech potencjalnych sprawców. Wśród nich jest: duchowny Robert Greaves - oddany mąż i ojciec, Sir Phillip Cross - prominentny przedsiębiorca, który zdaje się być nietykalny, Lizzie Wilton - kobieta, która wraz ze swym mężem Rayem angażuje się w działalność charytatywną oraz poruszający się na wózku Eric Slater, który opiekuje się swoją żoną Claire, dotkniętą wczesnym stadium demencji. Każda z tych osób ma coś do ukrycia. W miarę, jak wychodzą na jaw ich kłamstwa, najbliższe im osoby zaczynają się zastanawiać, do czego jeszcze mogliby być zdolni.



„Kulawe konie”



Ten zabawny serial szpiegowski opowiada o dysfunkcyjnej grupie agentów MI5 i ich odrażającym szefie, słynącym ze złej sławy Jacksonie Lambie. Wspólnie próbują bronić Anglii przed wrogimi siłami, poruszając się w świecie szpiegowskich sztuczek.



„Kasztanowy ludzik”



Akcja serialu rozgrywa się na spokojnych przedmieściach Kopenhagi, gdzie pewnego wietrznego październikowego poranka policja dokonuje przerażającego odkrycia - na placu zabaw znalezione zostaje pozbawione jednej dłoni ciało brutalnie zamordowanej młodej kobiety. Obok zwłok leży niewielki kasztanowy ludzik. Do sprawy przydzieleni zostają ambitna młoda detektyw Naia Thulin (Danica Ćurčić) oraz jej nowy partner Mark Hess (Mikkel Boe Følsgaard). Śledczy wkrótce odkrywają, że kasztanowy ludzik łączy zabójstwo z inną sprawą - zaginioną rok wcześniej i uznaną za zmarłą córką polityk Rosy Hartung (Iben Dorner).



„Marcella”



Osadzony w realiach współczesnego Londynu serial znanego na całym świecie scenarzysty i pisarza Hansa Rosenfeldta („Most nad Sundem”). Marcella (Anna Friel) to zbliżająca się do czterdziestki pani detektyw, która po 12-letniej przerwie w pracy wraca w końcu do policyjnego wydziału zabójstw. Marcella niegdyś porzuciła obiecującą karierę i poświęciła się życiu rodzinnemu. Dziś jej codzienność to konieczność godzenia się z rozpadem niegdyś udanego małżeństwa i brakiem kontaktu z dziećmi, które przebywają w szkole z internatem. Właśnie w takich okolicznościach Marcella wraca do pracy, a jej poczucie własnego ja jest mocno zachwiane.

W wydziale niemal natychmiast otrzymuje starą sprawę, nad którą pracowała jeszcze w 2003 r. W mieście grasuje seryjny morderca, a sposób jego działania jest identyczny jak sprawcy nierozwiązanych zbrodni sprzed ponad dekady.



„Morderstwa w Åre”



Zawieszona w pracy i porzucona przez partnera sztokholmska policjantka Hanna Ahlander przeprowadza się do wakacyjnego domu swojej siostry w Åre. Kiedy w mroźną noc świętej Łucji znika młoda kobieta, Hanna postanawia wszcząć śledztwo w tej sprawie. Lokalny policjant Daniel Lindskog, zmagający się z problemami rodzinnymi i niedoborem personelu, niechętnie zgadza się na pomoc Hanny. Jednak najważniejsze pytanie brzmi - czy mogą sobie nawzajem zaufać?



„Młody Wallander”



Nowa wersja opowieści o losach słynnego detektywa Kurta Wallandera, bohatera bestsellerowych powieści Henninga Mankella, który próbuje zaprowadzić porządek w coraz bardziej brutalnym środowisku współczesnej Szwecji. Gdy nie udaje mu się ocalić młodej ofiary makabrycznego ataku, Wallander musi nauczyć się żyć z poczuciem winy, aby rozwiązać sprawę.



„Mindhunter”



Agenci FBI Holden Ford i Bill Tench niestrudzenie próbują przeniknąć mroczne zakamarki umysłów przestępców, którzy dopuścili się przerażających zbrodni. Wspólnie z psycholog Wendy Carr wykorzystują przełomowe techniki analizy behawioralnej, aby dopaść seryjnych zabójców.



„Czarny ptak”



Jimmy Keene, który właśnie rozpoczyna dziesięcioletnią odsiadkę, otrzymuje niezwykłą ofertę - jeśli zdoła zdobyć informacje od podejrzanego o zabójstwo Larry'ego Halla, będzie wolny. Wypełnienie tej misji staje się dla Jimmy'ego życiowym celem.



„Collateral”



Prowadząc śledztwo w sprawie morderstwa dostawcy pizzy, policjantka z Londynu odkrywa siatkę, którą tworzą dilerzy narkotyków, przemytnicy i szpiedzy.



„Upadek”



Realistyczny serial łączący w sobie elementy psychologicznego thrillera z wątkami kryminalnymi opowiadający historię ambitnej pani inspektor Stelli Gibson (Gillian Anderson), która jest gotowa poświecić wszystko, aby schwytać każdego złoczyńcę. Gdy pewnego dnia londyński wydział wysyła utalentowaną policjantkę do stolicy Irlandii Północnej, aby na miejscu schwytała okrutnego seryjnego mordercę Paula Spectora (Jamie Dornan), rozpoczyna się subtelna gra pomiędzy dwójką bohaterów stojących po przeciwległych stronach.



„Ocaleni”



Życie Kierana Elliotta zmieniło się na zawsze, gdy w jego rodzinnym miasteczku Evelyn Bay utonęły dwie osoby, a młoda dziewczyna zaginęła bez śladu. Piętnaście lat później Kieran wraca w rodzinne strony, tym razem już z rodziną, a razem z nim wracają wyrzuty sumienia, które nigdy go nie opuściły. Wkrótce miasteczkiem znów wstrząsa tragedia, bo na plaży zostaje znalezione ciało młodej kobiety. Śledztwo w sprawie jej śmierci zaczyna odsłaniać skrywane od lat tajemnice, prawdę o zaginionej dziewczynie... oraz mordercy, który wciąż jest na wolności.



„Happy Valley”



Catherine Cawood (Sarah Lancashire) jest sierżantem policji w malowniczym miasteczku pełnym alkoholików, narkomanów i nastolatek w ciąży. Jej życie wywraca się do góry nogami, kiedy na wolność wychodzi Tommy Lee Royce (James Norton) — mężczyzna, którego Catherine obwinia o śmierć swojej córki. Policjantka jest głęboko przekonana, że Tommy jest niebezpieczny i wkrótce może skrzywdzić kolejną osobę.



„Rezerwat”



Kiedy Ruby, młoda filipińska au pair, znika na jednym z najzamożniejszych osiedli północnej Kopenhagi, jej sąsiadka, Cecilie, jest pewna, że coś się stało. Jej własna au pair, Angel, zaczyna analizować plotki krążące wśród okolicznych opiekunek, a do tego pojawia się coraz więcej przesłanek wskazujących na przestępstwo. Sprawa zaginionej cudzoziemki nie jest jednak na szczycie listy priorytetów policji, dlatego świeżo upieczona śledcza Aicha bardzo potrzebuje wsparcia. Na swoje szczęście może liczyć na pomoc Cecilie i Angel. Stopniowo odkrywają, jaką władzą i przywilejami cieszą się miejscowi bogacze. Cecilie, która próbuje rozwikłać tajemnicę zaginięcia Ruby, zostaje wystawiona na wielką próbę, kiedy okazuje się, że tropy prowadzą do... jej własnej rodziny. Musi teraz mocno przyjrzeć się kwestiom, na które dotąd nie zwracała uwagi oraz z zupełnie nowej perspektywy spojrzeć na swoją rodzinę i otoczenie, w którym wychowuje dzieci.



„Cross”



Cross to serial kryminalny, który śledzi losy Alexa Crossa – psychologa sądowego i doświadczonego detektywa z wydziału zabójstw z Waszyngtonu. Staje on naprzeciw brutalnego seryjnego mordercy, który zostawia za sobą ślady ofiar w całym mieście. Gdy Alex i jego partner, John Sampson (w tej roli Isaiah Mustafa), podążają tropem zabójcy, z przeszłości detektywa powraca tajemniczy wróg, który zagraża jego rodzinie, karierze i całemu życiu, które stara się utrzymać w ryzach po tragicznych wydarzeniach.



„Przełom”



Kiedy sprawa podwójnego morderstwa w Linköping w Szwecji z 2004 roku została ostatecznie rozwiązana po 16 latach, to genealog odpowiadał za przełom. Po raz pierwszy w Europie mordercę znaleziono dzięki badaniom genealogicznym. „Przełom” to fikcyjna opowieść o nieoczekiwanym bohaterze, nieprawdopodobnej współpracy i polowaniu na zabójcę, ale to także opowieść o tym, jak niewyjaśniona zbrodnia wpływa na społeczeństwo i co dzieje się z ludźmi pozostawionymi bez odpowiedzi na pytania „kto?” i „dlaczego?”.Czytaj też:

