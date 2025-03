Nie przegapcie 3 nowych perełek na Netflix. Nie tylko polski thriller!

Netflix na ten tydzień zaplanował ponad 20 premier, zarówno serialowych, jak i filmowych, jednak to właśnie środa 5 marca będzie dniem, gdy Polacy najchętniej odwiedzać będą platformę.

Polska nowość już na Netflix. Sześć wciągających odcinków

Na Netflix zadebiutował właśnie serial „Tylko jedno spojrzenie” na podstawie bestsellerowej powieści Harlana Cobena. Thriller, który jest trzecią polską adaptacją twórczości pisarza, to gratka dla miłośników historii pełnych skomplikowanych, niekiedy mylących tropów, tajemnic oraz zwrotów akcji, które prowadzą do zaskakującego rozwiązania. W sześciu odcinkach serialu śledzimy konfrontację postaci z traumami z przeszłości i obserwujemy, jaki mają wpływ na teraźniejszość.

To trzymająca w napięciu historia o szczęśliwie zamężnej projektantce biżuterii, której świat rozpada się na kawałki, gdy odkrywa tajemnicze stare zdjęcie swojego męża w towarzystwie nieznajomych. Zdeterminowana, by poznać szczegóły sprawy, zagłębia się w sieć sekretów i kłamstw, które zagrażają jej bliskim i zmuszają ją do zakwestionowania wszystkiego, w co dotychczas wierzyła.

Na ekranie pojawią się również m.in. Mirosław Zbrojewicz, Marta Malikowska, Mirosław Haniszewski, Monika Krzywkowska, Andrzej Zieliński, czy Mirosław Kropielnicki.

Netflix z nowościami. Epicka saga osadzona w Palermo i kolumbijski thriller

To nie koniec świetnych nowości na Netflix w środę 5 marca. Dziś swoją premierę mają dwa seriale, które zapowiadają się bardzo obiecująco.

„Medusa” – serial, thriller

Ktoś usiłuje zabić dyrektor Bárbarę Hidalgo, a bezlitosna walka o wpływy w kolumbijskim rodzinnym imperium nie ułatwia jej odkrycia tożsamości napastnika.

„Lampart” – serial, dramat obyczajowy

Epicka opowieść oparta na jednej z najwspanialszych włoskich powieści wszech czasów, osadzona w latach 60. XIX wieku na tle Powstania w Palermo. Jej centralną postacią jest książę Salina, Don Fabrizio Corbera, który wiedzie piękne i uprzywilejowane życie. Jednak gdy dążenia do unifikacji Włoch rzucają cień na stary arystokratyczny układ, zdaje sobie on sprawę, że przyszłość jego rodziny stoi pod znakiem zapytania. Zmusza go to do zawarcia nowych sojuszy będących w sprzeczności z jego przekonaniami. Ostatecznie Don Fabrizio staje przed niemożliwym wyborem. Ma władzę, aby doprowadzić do małżeństwa między bogatą i piękną Angelicą i jego siostrzeńcem Tancredim, które zabezpieczyłoby przyszłość jego rodziny, ale złamałoby to serce jego ukochanej córki Concetty.

