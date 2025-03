25 najlepszych seriali ostatnich 25 lat według Rotten Tomatoes. Krytycy wyłonili diamenty

Przez ostatnie ćwierć wieku telewizja i platformy streamingowe, w tym głównie Netflix i Max, dostarczyły nam niezapomnianych produkcji, które na nowo zdefiniowały, czym może być serial. Wraz z rozwojem technologii i zmianą nawyków widzów, jakość seriali znacząco wzrosła, a narracje stały się bardziej złożone i angażujące. Rotten Tomatoes, jeden z najbardziej wpływowych agregatorów recenzji, stworzył zestawienie 25 najlepszych seriali ostatnich 25 lat. Lista ta uwzględnia zarówno kultowe tytuły, które zapisały się w historii telewizji, jak i nowsze produkcje, które zdobyły uznanie widzów i krytyków.

Jak powstało zestawienie? Redaktorzy serwisu przesłali ankietę do indywidualnie zatwierdzonych krytyków, prosząc ich o wybranie (bez określonej kolejności) pięciu najlepszych filmów (tutaj znajdziecie to zestawienie) i pięciu najlepszych seriali telewizyjnych wydanych w ciągu ostatnich 25 lat.

Na liście znalazły się zarówno dramaty, które poruszały najważniejsze społeczne, często też historyczne tematy, jak i seriale komediowe, które przez lata dostarczały nam rozrywki. Nie zabrakło także hitów science-fiction, thrillerów kryminalnych oraz animacji, które udowodniły, że ten gatunek nie jest zarezerwowany wyłącznie dla dzieci. W zestawieniu możemy spodziewać się takich kultowych produkcji jak „Rodzina Soprano” czy „Gra o Tron”, ale też niespodzianek w postaci mniej oczywistych tytułów, które zdobyły niezwykle wysokie oceny.

Najlepsze seriale ostatnich 25 lat według Rotten Tomatoes

Pełną listę 25 najlepszych seriali ostatnich 25 lat znajdziesz poniżej. Czy twój ulubiony tytuł znalazł się w tym zestawieniu? Ile z tych serii już obejrzałeś? Jaka produkcja znalazła się na miejscu 1? Sprawdź i przekonaj się, które produkcje zyskały największe uznanie!

25. „Czarnobyl”



Po wybuchu elektrowni jądrowej w Czarnobylu ratownicy poświęcają zdrowie i życie, by ratować Europę przed skutkami katastrofy.



24. „Watchmen”



Osadzona w alternatywnym świecie historia, w której zamaskowani strażnicy - superbohaterowie - wyjęci są spod prawa.



23. „Bogaci bankruci”



Po aresztowaniu George'a Blutha Sra za defraudacje finansowe, jego najstarszy syn Michael musi zająć się rodziną, której środki do życia zostały zamrożone.



22. „Parks and Recreation”



Leslie Knope, optymistyczna, zawsze uśmiechnięta zastępczyni kierownika Działu Parków i Rekreacji, stara się zmienić małe miasteczko w stanie Indiana na lepsze. Ma do pomocy przyjaciół, a zarazem współpracowników.



21. „Zawód: Amerykanin”



Dwoje sowieckich agentów udaje szczęśliwe małżeństwo, aby szpiegować amerykański rząd.



20. „Prezydencki poker”



Serial przedstawiający losy administracji prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zaglądamy w nim za kulisy i obserwujemy pracę Białego Domu, a przede wszystkim jego zachodniego skrzydła, w którym urzęduje Prezydent.



19. „The Office”



Kamery towarzyszą pracownikom oddziału firmy sprzedającej artykuły papierowe w czasie ich codziennych obowiązków.



18. „Wspaniała pani Maisel”



Lata 60., USA – w świecie opanowanym przez mężczyzn zdradzana żona postanawia rozpocząć karierę jako komik sceniczny.



17. „Stranger Things”



Podczas powrotu do domu znika dwunastoletni Will Byers. Zaginięcie chłopca jest początkiem dziwnych i niebezpiecznych wydarzeń trapiących prowincjonalne miasteczko.



16. „Atlanta”



Dwóch kuzynów o różnych poglądach na sztukę próbuje zaistnieć w muzycznym środowisku Atlanty.



15. „Pohamuj entuzjazm”



Perypetie amerykańskiego producenta filmowego, którego oryginalna osobowość prowadzi do wielu nieporozumień.



14. „BoJack Horseman”



BoJack Horseman, koń-aktor znany z emitowanego w latach 90. sitcomu, próbuje ratować swoją karierę w brutalnym świecie gwiazd i celebrytów.



13. „Zadzwoń do Saula”



Pechowy prawnik robi wszystko, by zaistnieć na sądowej scenie w Albuquerque.



12. „Ted Lasso”



Trener amerykańskiego futbolu Ted Lasso przenosi się do Anglii, by objąć pieczę nad drużyną piłki nożnej. Czy brak doświadczenia i nieprzychylne środowisko przeszkodzą mu w pokazaniu graczom legendarnego Stylu Teda Lasso?



11. „Fleabag”



Młoda kobieta próbuje na nowo ułożyć sobie życie w Londynie po niedawno przeżytej tragedii.



10. „Sześć stóp pod ziemią”



Rodzina Fischerów, prowadząca zakład pogrzebowy, zmaga się z doświadczeniami śmierci. Pozwala im to inaczej patrzeć na otaczającą ich rzeczywistość.



9. „Zagubieni”



Kiedy samolot lecący do Los Angeles rozbija się na bezludnej wyspie, grupa ocalałych próbuje przetrwać.



8. „Twin Peaks”



W sennym i spokojnym miasteczku zostaje odnalezione ciało uczennicy, Laury Palmer.



7. „Gra o tron”



Adaptacja sagi George'a R.R. Martina. W królestwie Westeros walka o władzę, spiski oraz zbrodnie są na porządku dziennym.



6. „Pozostawieni”



Na całym świecie w tajemniczych okolicznościach znika 2% populacji. Po trzech latach od wydarzenia mieszkańcy Mapelton dalej próbują pogodzić się z zaistniałą sytuacją i powrócić do normalnego życia.



5. „Sukcesja”



Członkowie rodziny Roy walczą między sobą o władzę i wpływy.



4. „Mad Men”



Nowy Jork, lata 60. Ceniony spec od reklamy wspina się po szczeblach kariery, lecz tajemnice dotyczące jego przeszłości zaczynają niszczyć zarówno jego życie zawodowe, jak i osobiste.



3. „Prawo ulicy”



Grupa policjantów z Baltimore wypowiada wojnę narkotykową lokalnym bossom.



2. „Rodzina Soprano”



Tony Soprano, mąż i ojciec dwójki dzieci, a zarazem ważny członek mafii z New Jersey, cierpi na tajemnicze ataki paniki. Kiedy sytuacja zaczyna go przerastać, postanawia rozpocząć terapię u psychiatry.



1. „Breaking Bad”



Gdy nauczyciel chemii dowiaduje się, że ma raka, postanawia rozpocząć produkcję metamfetaminy, by finansowo zabezpieczyć swoją rodzinę. Czytaj też:

