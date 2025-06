8 perełek na Netflix, 7 hitów na Max. Co oglądać w weekend?

Z Netfliksa proponujemy wam aż osiem nowości, które warto sprawdzić. Przede wszystkim właśnie dziś debiutuje finałowy sezon jednej z najbardziej popularnych na świecie serii, na który czekały miliony fanów. Ale mamy też coś zupełnie świeżego – serial, który przypomni wam stare, dobre sezony „Szkoły dla elity” czy dwa dobre kryminały/thrillery – jeden nowiutki, drugi, który zadebiutował jeszcze pod koniec maja, ale wciąż utrzymuje się w ścisłej czołówce najpopularniejszych serii w Polsce. Jest także kilka klasyków kina z takimi gwiazdami jak Renee Zellweger, Morgan Freeman czy Ben Affleck. A dla fanów nieco lżejszych klimatów z niespodziewanym twistem, wciąż polecamy hit z Tiną Fey, Stevem Carellem czy Colmanem Domingo, który jest zabawnym i wzruszającym listem miłosnych do wieloletnich małżeństw i starych przyjaźni. Produkcja oparta jest na filmie z 1981 roku pod tym samym tytułem.

A na Max wróciła dziś polska perełka, którą kochają widzowie z nowym sezonem i nowymi perypetiami ulubionej bohaterki wielu. Kolejnym mocnym serialem jest hit od twórcy „Downton Abbey”, który pochłania widzów kolejną odsłoną i znajduje się w topce zestawienia najchętniej oglądanych w Polsce. Są też mocne filmy, a dwa z nich wyreżyserowali doceniani twórcy – jeden, który stworzył „Sukcesję”, drugi, który odpowiada za „Parasite”. Znajdzie się też coś dla najmłodszych oraz fanów gangsterskich opowieści.

Sprawdźcie wszystko, co teraz jest nowe i na topie i cieszcie się w weekend kapitalnymi seansami.

Netflix kontra Max – który serwis wygrywa w ten weekend? Rozpiska tego, co warto obejrzeć

„Nabrzeże” (Netflix)



Przez dziesięciolecia rodzina Buckleyów wiodła prym w Havenport w Karolinie Północnej, kontrolując wszystko – od przemysłu rybnego po restauracje. Jednak ich imperium zaczyna chwiać się w posadach, gdy patriarcha rodu Harlan Buckley (Holt McCallany) dochodzi do siebie po dwóch zawałach serca, a jego żona Belle (Maria Bello) i syn Cane (Jake Weary) rzucają się na głęboką wodę, aby utrzymać rodzinny biznes na powierzchni. Gdy wpływają na wzburzone wody, Harlan znów wkracza do akcji, by przejąć dowodzenie. Zmagająca się z własnymi demonami córka Buckleyów, Bree (Melissa Benoist) – narkomanka w trakcie odwyku, której odebrano prawa do opieki nad synem – wplątuje się w skomplikowany związek, który może na zawsze zagrozić przyszłości rodziny. Ten pełen zwrotów akcji dramat to historia o dynamice rodzinnej i o tym, do czego potrafią posunąć się ludzie, gdy stawką jest ich dziedzictwo.



„Squid Game” – finałowy sezon (Netflix)



Trzeci i ostatni sezon „Squid Game” opowiada historię Gi-huna (Lee Jung-jae), który stracił w grze najlepszego przyjaciela i pogrążył się w rozpaczy. Wszystkiemu winny jest Lider (Lee Byung-hun), który ukrywał swoją prawdziwą tożsamość, aby zinfiltrować grę. Gi-hun uparcie dąży do zakończenia gry. Tymczasem Lider robi kolejny ruch, a wybory ocalałych graczy prowadzą do poważniejszych konsekwencji w każdej rundzie. Świat z niecierpliwością czeka na wielki finał. Jego scenariusz napisał reżyser Hwang Dong-hyuk, który obiecał widzom zakończenie na miarę tej epickiej historii. Czy jest jeszcze nadzieja dla ludzkości w tej najokrutniejszej z rzeczywistości? Fani na całym świecie odliczają dni do ujawnienia ostatecznej odpowiedzi.



„Olympo” (Netflix)



W Pirineos High Performance Center trenują najlepsi sportowcy w kraju, tacy jak Amaia, kapitan narodowej drużyny pływania synchronicznego, która stawia sobie niewyobrażalnie wysokie wymagania. W jej przypadku błędy nie wchodzą w grę. Jednak gdy jej koleżanka z drużyny i najlepsza przyjaciółka Núria po raz pierwszy okazuje się lepsza, Amaia zdaje sobie sprawę, że niektórzy sportowcy w niewytłumaczalny sposób poprawiają swoje wyniki... Po latach forsowania swoich ciał do granic możliwości i wyrzeczeń w imię sportu stają przed dylematem - gdzie leży granica poświęcenia?



„Liczne śmierci Nory Dalmasso” (Netflix)



Wyobraź sobie, że twoja matka zostaje zamordowana, a o zbrodnię oskarżają ciebie. Co możesz zrobić? Jak śledczy prowadzą dochodzenie, gdy obserwuje ich cały kraj? Jak dziennikarze oddzielają fakty od morza pikantnych plotek? I czy ktokolwiek naprawdę znał ofiarę? Od brutalnego morderstwa Nory Dalmasso minęło prawie 20 lat. To historia jednej z najgłośniejszych spraw w Argentynie opowiedziana na nowo. Dzięki wyłącznemu dostępowi do rodziny, prywatnego archiwum ofiary oraz rozmowom z jej przyjaciółmi, prawnikami, śledczymi i dziennikarzami serial przygląda się sprawie z ludzkiej, bardzo intymnej perspektywy. Próbuje odkryć prawdę o Norze Dalmasso i spojrzeć na jej zabójstwo, które wstrząsnęło całym krajem, z innej strony.



„Przypadek 39” (Netflix)



Laureatka Nagrody Akademii Renée Zellweger wciela się w rolę pracownicy opieki społecznej, której przydzielono niezwykły i niepokojący przypadek Lillith Sullivan… dziewczynki o dziwnej i tajemniczej przeszłości. W miarę gdy Emily (Zellweger) coraz bardziej angażuje się w pomoc Lillith, jej własne życie zamienia się w śmiertelnie niebezpieczny koszmar. W filmie znakomitą kreację tworzy także Bradley Cooper. „Przypadek 39” to przerażający i pełen zaskakujących wydarzeń thriller, który trzyma w napięciu do samego końca.



„Dept. Q” (Netflix)



Detektyw Carl Morck jest genialnym gliną, ale okropnym kolegą. Jego cięte riposty nie przysporzyły mu przyjaciół w policji w Edynburgu. Po strzelaninie, w której zginął młody policjant, a jego partner został sparaliżowany, zostaje zesłany do piwnicy i jest jedynym członkiem wydziału Q, nowo utworzonej jednostki zajmującej się nierozwiązanymi sprawami. Wydział jest chwytem PR-owym, mającym na celu odwrócenie uwagi opinii publicznej od niepowodzeń niedofinansowanej, upadającej policji, która chętnie pozbyłaby się Morcka ze swoich szeregów. Jednak zupełnie niechcący Carl zaczyna tworzyć ekipę odrzuconych, którzy nie mają nic do stracenia. Dlatego gdy powraca stara sprawa prominentnego urzędnika, który zaginął dawno temu, Carl znów czuje się w swoim żywiole - wkłada kij w mrowisko i nie zadowala się zdawkowymi odpowiedziami.



„Cztery pory roku” (Netflix)



Szóstka starych znajomych wyjeżdża na w zamyśle relaksujący weekend, po czym grupą wstrząsa wiadomość, że jedna z trzech par chce się rozejść. Psuje to nastrój całej ekipie, którą tworzą Kate (Tina Fey) i Jack (Will Forte), Nick (Steve Carell) i Anne (Kerri Kenney) oraz Danny (Colman Domingo) i Claude (Marco Calvani). Przez jeden rok towarzyszymy przyjaciołom podczas czterech wakacyjnych wyjazdów i oglądamy, jak smutne plany jednej z par zmieniają dynamikę grupy, wybudzają dawne problemy i generują nowe.



„Suma wszystkich strachów” (Netflix)



Po nagłej śmierci prezydenta Rosji i zastąpieniu go postacią o zagadkowej przeszłości, odżywa strach Amerykanów przed „zimną wojną”. Napięcie pomiędzy Wschodem i Zachodem narasta do granic histerii po odkryciu przez CIA, że grupa rosyjskich naukowców pracuje nad bronią masowej zagłady. Jack Ryan, zachęcany do działania przez dyrektora CIA Williama Cabota (Morgan Freeman), podąża niebezpiecznym tropem i wkrótce odkrywa przerażającą prawdę: podczas najbliższych rozgrywek futbolowych terroryści zamierzają zdetonować nuklearny ładunek i w ten sposób sprowokować wybuch wojny pomiędzy supermocarstwami!



„Pati” (Max)



Tym razem zobaczymy, jak potoczyło się życie Pati po odsiadce w więzieniu. Bohaterka próbuje ułożyć sobie życie na nowo, ale świat poza kratami nie jest dla niej ani łaskawszy, ani prostszy. Pati nieustannie zmaga się z przeszłością, niezabliźnionymi ranami i próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości, która nie oferuje łatwych dróg ani nie daje drugich szans.



„Pozłacany wiek” (Max)



Amerykański wiek pozłacany był okresem ogromnych przemian gospodarczych i idących za nimi konfliktów, tworzących się między tymi, którzy woleli stare, sprawdzone podejściem a zwolennikami zupełnie nowych. To był też czas wielkich fortun.



„Sekretarka” (Max)



Lee Holloway (Maggie Gyllenhaal) ma kilka obaw składając podanie o posadę sekretarki w biurze adwokackim Edwarda Greya (James Spader). Po pierwsze dopiero co opuściła szpital dla psychicznie chorych. Po drugie, wystarczył jeden dzień z jej dysfunkcyjną rodzinką, by wrócić do starych, autodestrukcyjnych nawyków. Poza tym, Lee jeszcze nigdy nie miała żadnej pracy. Mimo to, dziwaczny prawnik zatrudnia ją. Na początku praca w biurze pana Greya wydaje się zupełnie normalna, ale wkrótce pomiędzy pisaniem na maszynie i zaparzaniem kawy, Lee i pan Grey pozwalają sobie na bardziej osobiste stosunki, przekraczając granice, które przyprawiłyby o zawrót głowy każdego dyrektora personalnego. Kiedy o biurowej miłości dowiaduje się rodzina Lee i jej „chłopak z doskoku”, Peter (Jeremy Davies) wybucha skandal. Rodzinka próbuje przywrócić Lee do „normalnego” życia, dziewczyna, pewna swych uczuć tym razem buntuje się. Ona odkryła czym dla niej jest miłość.



„The Alto Knights” (Max)



Vito Genovese i Frank Costello to wpływowi bossowie włosko-amerykańskiej mafii, uwikłani w brutalną rywalizację o władzę. Gdy Genovese zleca zabójstwo swojego rywala, wszystko wskazuje na nieuchronny koniec Costella. Ten jednak cudem uchodzi z życiem. Ranny i wstrząśnięty, podejmuje decyzję, która zmieni jego los - postanawia odejść z przestępczego świata.



„Mountainhead” (Max)



Film twórcy „Sukcesji” opowiada o grupie zaprzyjaźnionych miliarderów, którzy spotykają się ze sobą w trakcie trwającego międzynarodowego kryzysu. Łącznie ich majątki są warte 371 miliardów dolarów. Ich poczucie winy wynosi zero.



„Mickey 17” (Max)



Nagrodzony Oscarem autor scenariusza i reżyser filmu "Parasite", Bong Joon Ho, przedstawia swój następny przełomowy film pod tytułem Mickey 17. Niezapowiadający się na bohatera Mickey Barnes (Robert Pattinson) nieoczekiwanie podejmuje się wyjątkowej pracy. Jego pracodawca żąda bowiem ostatecznego poświęcenia. Mickey musi umrzeć, żeby zarobić.



„Minecraft. Film” (Max)



Witamy w świecie Minecrafta, gdzie kreatywność nie tylko pomaga tworzyć, lecz jest niezbędna do przetrwania! Czworo nieudaczników - Garrett "Śmieciarz" Garrison (Jason Momoa), Henry (Sebastian Hansen), Natalie (Emma Myers) i Dawn (Danielle Brooks) - zmaga się z codziennymi problemami, kiedy nagle tajemniczy portal wciąga ich do Nadziemia - dziwacznej krainy pełnej sześcianów, w której najważniejsza jest wyobraźnia. Aby wrócić do domu, będą musieli zapanować nad tym światem i ochronić go przed złymi stworzeniami, takimi jak pigliny i zombie. W tym celu wyruszają na magiczną wyprawę z nieoczekiwanym towarzyszem - doświadczonym graczem Stevem (Jack Black). Ta przygoda zmusi całą piątkę do wykazania się odwagą i odkrycia w sobie cech, dzięki którym każde z nich jest na swój sposób kreatywne. Są to te same cechy, które pomagają żyć w prawdziwym świecie.Czytaj też:

