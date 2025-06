Mocne nowości w lipcu na Netflix! Cały miesiąc będzie co oglądać

Lipiec w Netfliksie to czas wielkich powrotów i produkcji, które potrafią zaskoczyć. Adam Sandler po blisko trzech dekadach wraca jako „Happy Gilmore” w kontynuacji kultowej komedii – „Farciarz Gilmore 2”. To ukłon w stronę wiernych widzów i nostalgiczna uczta dla miłośników lat 90. Do akcji powraca również Andy, czyli Charlize Theron, w widowiskowym „The Old Guard 2” – pełnej adrenaliny opowieści o nieśmiertelności, lojalności i zemście, która zadowoli fanów wielkoformatowego kina akcji.

W zupełnie innym tonie utrzymany jest 2. sezon serialu „Sandman”. Po spektakularnym sukcesie pierwszej odsłony ponownie zabiera nas do świata snów, mitologii i moralnych rozterek. Widzowie ceniący lżejsze, ale refleksyjne opowieści o samotności i bliskości będą mogli sięgnąć po „Na całego” – romantyczną historię o tym, że ucieczka na inny kontynent nie zawsze oznacza ucieczkę od siebie. Twórczynią filmu jest Lena Dunham, a za produkcję odpowiadają osoby stojące za sukcesem „To właśnie miłość” i „Notting Hill”. Dzikość to surowy, klimatyczny thriller, w którym śledztwo prowadzone w głuszy parku narodowego konfrontuje bohatera z jego własną przeszłością. Z kolei niemiecki film „Za murem” przedstawia klaustrofobiczną i aktualną wizję nagłej izolacji oraz przymusowej wspólnoty sąsiedzkiej. A fani sportowych emocji mogą liczyć na trzeci sezon dokumentu „Tour de France: W sercu peletonu”, który zagląda za kulisy najbardziej wymagającego wyścigu kolarskiego świata.

Rozpiska nowości Netfliksa na lipiec. Te tytuły warto mieć na radarze

„Sandman”, sezon 2. (serial)



Sen – po pamiętnym spotkaniu z rodziną – musi podejmować jedną niewyobrażalnie trudną decyzję za drugą, próbując ocalić siebie, swoje królestwo i cały świat przed konsekwencjami swoich uczynków. Aby naprawić popełnione błędy, Sen musi skonfrontować się z odwiecznymi wrogami i przyjaciółmi, bogami, potworami i śmiertelnikami. Droga do przebaczenia pełna jest jednak przeszkód i podstępnych zakrętów, a za pełnię rozgrzeszenia może mu przyjść zapłacić najwyższą cenę.

Premiera Części 1, 3 lipca; Premiera Części 2, 24 lipca



„Na całego” (serial)



Jessica (Megan Stalter) jest nowojorską pracoholiczką po trzydziestce, która nie może się pozbierać po zerwaniu z — jak sądziła — partnerem „na całe życie”. Stopniowo izoluje wszystkich bliskich. Każda ulica w Nowym Jorku przywołuje przykre wspomnienia, postanawia więc przeprowadzić się do Londynu, gdzie planuje żyć w samotności jak jedna z sióstr Bronte. Jednak gdy spotyka Feliksa (Will Sharpe) — chodzącą listę ostrzeżeń — odkrywa, że tego, co ich łączy, nie da się zignorować, nawet jeśli stwarza to całe mnóstwo problemów. Teraz muszą zadać sobie pytanie — czy Amerykanie i Brytyjczycy rzeczywiście mówią tym samym językiem?

Premiera 10 lipca



„Gramy w ciemno” (program)



W tym wyjątkowym konkursie talentów utalentowani piosenkarze próbują zebrać idealne zespoły, kierując się głównie pozytywnymi wibracjami. Wybierają członków grup, zapraszając do swoich „kabin” artystów, których nigdy wcześniej nie widzieli. Kierują się muzyczną kompatybilnością, zgodnością charakterów, odczuciami i osiągnięciami. Co się stanie, gdy zespoły w końcu się spotkają, a do gry włączą się wygląd, choreografia i styl? Jedno jest pewne. Widzów czekają niezapomniane wrażenia, fantastyczne występy i przejmujące dramaty z udziałem uczestników konkursu, którzy mają tylko jeden cel — zostać nowym fenomenem sceny muzycznej.

Premiera 9 lipca



„Zatajone grzechy” (serial)



Kobieta uwięziona w małżeństwie z kontrolującym mężczyzną znajduje pociechę w sekretnym romansie z kimś młodszym. Przygoda zmienia się jednak w groźną grę o przeżycie.

Premiera 30 lipca



„Dzikość” (serial)



Thriller kryminalny ze świetnie nakreślonymi postaciami o losach Kyle’a Turnera (w tej roli Bana), agenta Służby Parków Narodowych, który stara się egzekwować prawo wśród bezkresu przyrody. Śledztwo w sprawie brutalnej śmierci sprawia, że musi stawić czoła mrocznym sekretom parku i swojej przeszłości.

Premiera 17 lipca



„Farciarz Gilmore 2” (film)



Film opowiada o powrocie Happy'ego na pole golfowe, tym razem z nowymi wyzwaniami, takimi jak rywalizacja z innymi graczami i konfrontacja z własną przeszłością.

Premiera 25 lipca



„Za murem” (film)



Wokół bloku mieszkalnego w ciągu nocy wyrósł tajemniczy mur. Aby ujść z życiem, Tim i Olivia muszą współpracować ze swoimi nieufnymi sąsiadami.

Premiera 10 lipca



„Partnerzy mimo woli” (film)



Ramon (Jandino Asporaat) to pracowity śledczy, któremu bardzo zależy na bezpieczeństwie jego osiedla w Rotterdamie. Pewnego dnia do jego zespołu tymczasowo włączony zostaje Jack (Werner Kolf), lekkomyślny były detektyw, dla którego ten przydział to kara za popełniony błąd. Podczas wymuszonej współpracy ci bardzo różni mężczyźni odkrywają w końcu, że łączy ich więcej, niż im się wydawało, w tym utrata bliskiej osoby w wyniku morderstwa. Ramon i Jack stają się doskonałymi partnerami, którzy gotowi są zrobić wiele, aby wsadzić zbrodniarzy za kraty. Przy okazji odkrywają zaskakujące tajemnice i coraz mocniej zbliżają się do prawdy.

Premiera 11 lipca



„The Old Guard 2” (film)



Andy wraz z drużyną nieśmiertelnych wojowników znów odnajdują w sobie zapał do walki, ścierając się z potężnym nowym wrogiem zagrażającym ich misji ochrony ludzkości.

Premiera 2 lipca



„Atak na Londyn: Polowanie na zamachowców z 7 lipca” (dokument)



Historia jednego z najbardziej druzgocących ataków terrorystycznych na brytyjskiej ziemi — oraz trzech tygodni paniki, paranoi i polowań, które na zawsze zmieniły Wielką Brytanię — opowiedziana przez uczestników tych wydarzeń. 7 lipca 2005 r. czterech brytyjskich terrorystów-samobójców zdetonowało bomby w londyńskim systemie transportu publicznego, zabijając 52 osoby i raniąc ponad 700. Nieudany drugi atak przeprowadzony dwa tygodnie później zapoczątkował największą obławę w historii Wielkiej Brytanii i doprowadził do śmiertelnego postrzelenia przez policję niewinnego człowieka. Gdy kraj usiłował zrozumieć te wstrząsające wydarzenia, władze ścigały się z czasem, aby zapobiec kolejnym atakom.

Dzięki wywiadom, niepublikowanym wcześniej archiwom i poruszającym relacjom z pierwszej ręki – ocalałych, rodzin ofiar, osób znających zamachowców, śledczych, głównego eksperta ds. materiałów wybuchowych, premiera, szefa MI5, rodziny Jeana Charlesa de Menezesa, funkcjonariuszy policji, przypadkowych bohaterów, a także dziennikarzy i aktywistów próbujących odkryć prawdę o trzech gorączkowych tygodniach – ten wciągający serial przenosi nas z powrotem do centrum tamtych wydarzeń, śledząc, minuta po minucie, skutki ataków i pościg za sprawcami. Jak i dlaczego do tego doszło?

Z okazji 20. rocznicy zamachów z 7 lipca wyróżnieni nagrodą BAFTA twórcy dokumentów „Gun No. 6” i „24 Hours in Police Custody” nakręcili ten przełomowy serial, który rzuca nowe światło na tamte bezprecedensowe tygodnie i ich wpływ na naszą współczesność.

Premiera 1 lipca



„Tour de France: W sercu peletonu” (program)



Zapraszamy na finałowy sezon „Tour de France: W sercu peletonu”. Największy wyścig kolarski świata zmienia się w prawdziwe pole bitwy dużych zespołów z potężnymi budżetami i małych, które wielkim pieniądzom mogą przeciwstawić tylko wielkie ambicje. Faworyci ścierają się z młodymi wilkami, outsiderzy ruszają do ataku, pojawiają się nowi bohaterowie, a zapalczywość rywalizacji rośnie z każdym etapem. Przez trzy tygodnie i setki kilometrów pewne jest tylko to, że w tym wyścigu nie ma pewniaków.

Premiera 2 lipca



„Kres niewinności” (serial)



Hania i Janek biorą udział w protestach w obronie zdjęcia z afisza "Dziadów". Niebawem w młodych ludziach rodzi się uczucie.

Premiera 9 lipca



„Wszystkie rekiny świata” (serial dokumentalny)



Ekscytujący nowy program, w którym cztery zespoły pełnych pasji ekspertów wyruszają na niezwykłą przygodę, aby odnaleźć i sfotografować jak najwięcej rekinów. Ścigając się z czasem — i ze sobą nawzajem — zespoły nurkują w najwspanialszych siedliskach rekinów na świecie, mając nadzieję na zdobycie nagrody w wysokości 50 000 dolarów dla wybranej przez siebie organizacji charytatywnej zajmującej się ochroną mórz. W sześciu pełnych akcji odcinkach uczestnicy przemierzą szlak od krystalicznie czystych wód Karaibów po tajemnicze głębiny Pacyfiku, gdzie staną oko w oko (a raczej szczęka w twarz) z niesamowitymi gatunkami, takimi jak krytycznie zagrożony głowomłot olbrzymi czy niezwykły epolet — rekin, który chodzi. Program łączy zapierające dech w piersiach ujęcia, fascynujące fakty i oszałamiające podwodne spotkania, oferując ekscytującą, dynamiczną podróż do wciąż niezrozumianego świata rekinów — i pokazując, dlaczego te niezwykłe stworzenia są dziś ważniejsze dla naszej planety niż kiedykolwiek wcześniej.

Premiera 4 lipca



„Lato, kiedy umarł Hikaru” (serial)



W pewnej wiosce w Japonii mieszkało dwóch najlepszych przyjaciół: Yoshiki i Hikaru. Gdy dorastali, byli nierozłączni… aż do dnia, gdy Hikaru wrócił z gór zupełnie odmieniony. „Coś” przejęło jego ciało, wspomnienia i uczucia… i nic już nie było tak jak przedtem.

Premiera 5 lipca



„W mroku słońca” (serial)



Młoda matka uciekająca przed przeszłością otrzymuje niespodziewaną szansę na nowy początek, gdy podejmuje pracę zbieraczki na prestiżowej farmie kwiatów w Prowansji. Jednak tajemnicza śmierć właściciela firmy rzuca na nią cień podejrzeń — staje się główną podejrzaną. W miarę jak narastają oskarżenia, odkrywa szokującą prawdę. To ona jest niespodziewaną spadkobierczynią majątku zmarłego, co ujawnia jej głęboko skrywane powiązania z tą zamożną rodziną.

Premiera 9 lipca



„Totalna katastrofa: Prawdziwy Projekt X” (dokument)



W 2012 r. pewna nastolatka z holenderskiego miasteczka Haren tworzy na Facebooku wydarzenie z okazji swoich szesnastych urodzin, ale przez pomyłkę ustawia je jako publiczne, a nie prywatne. Zainspirowani popularnym hollywoodzkim filmem „Projekt X” holenderscy nastolatkowie sprawiają, że wydarzenie staje się viralem, i już wkrótce dziesiątki tysięcy ludzi rejestrują się na imprezę.

Pomimo ostrzeżeń policja i lokalne władze nie spodziewają się, że ktokolwiek pojawi się na miejscu. Tymczasem do Haren przybywają tłumy młodzieży, a impreza szybko przeradza się w regularne zamieszki.

Premiera 8 lipca



„Łowcy gringo” (serial)



Ten zainspirowany działalnością prawdziwej elitarnej jednostki policji meksykańskiej, która łapie zbiegłych do Meksyku amerykańskich przestępców, serial pokazuje, jak wygląda rzeczywistość służb specjalnych — z licznymi sprawami do rozwiązania, ciągłym napięciem, zwrotami akcji oraz wyzwaniami i intrygami, przed którymi codziennie stają policjanci z tego wydziału.

Premiera 9 lipca



„Ziam” (film)



W spustoszonym świecie, gdzie każda sekunda to walka o przetrwanie, Singh, legenda ringu, postanawia zakończyć karierę i wrócić do rodzinnego miasta, żeby spędzić spokojne lata u boku Rin, lekarki i miłości swojego życia. Los ma jednak inne plany. Szpital Rin zostaje opanowany przez… hordy krwiożerczych zombie. Kierowany instynktem wojownika, Singh rzuca się w wir walki, by ochronić ukochaną i Buddy’ego, młodego chłopca przypadkiem spotkanego pośród chaosu. Gdy sytuacja wymyka się spod kontroli, bokser musi znaleźć w sobie odwagę, wytrzymałość i ducha walki, które dadzą jego ciosom siłę wystarczającą, żeby przedrzeć się przez morze nieumarłych.

Premiera 9 lipca



„Madea i ślub na Bahamach” (film)



Brian i jego była żona Debrah są zszokowani, gdy dowiadują się, że ich córka Tiffany zaręczyła się z raperem, którego poznała na jachcie — a ślub jest za dwa tygodnie. Madea i jej ekipa udają się na Bahamy, po drodze siejąc chaos i świetnie się bawiąc.

Premiera 11 lipca



„Apokalipsa w tropikach” (film)



Kiedy kończy się demokracja, a zaczyna teokracja? Petra Costa analizuje w tym dokumencie potężny wpływ, jaki główni chrześcijańscy ewangeliści wywierają na brazylijską politykę. Podczas realizacji nagrań twórczyni uzyskała dostęp do najważniejszych liderów państwa, jak prezydent Lula i były prezydent Bolsonaro, a także do najsłynniejszego brazylijskiego teleewangelisty: charyzmatycznego pastora, który pragnie z ukrycia sterować skrajnie prawicowym przywódcą. Film pokazuje, jak wielką rolę odegrał ruch ewangelizacyjny w niedawnym chaosie politycznym w Brazylii, oraz omawia apokaliptyczne przekonania, którymi kierują się liderzy tego ruchu. Podobnie jak w swoim nominowanym do Oscara dokumencie „Krawędź demokracji”, Costa prezentuje czas wielkiego zamętu i desperacji w sposób jednocześnie przejrzysty i poetycki. Łącząc przeszłość z teraźniejszością, wprowadza nas w tajniki wewnętrznie sprzecznej, wiszącej na włosku młodej demokracji, co dla nas może być okazją do krytycznego spojrzenia na własny kraj.

Premiera 14 lipca



„Co się stało z Amy Bradley?” (serial dokumentalny)



23 marca 1998 roku 23-letnia Amy Bradley znika bez śladu ze statku wycieczkowego, na którym spędzała wakacje z rodziną. Pomimo dokładnego przeszukania statku, Amy nigdzie nie można znaleźć, a statek już zacumował w kolejnym porcie, Curaçao, otwierając drzwi dla 2400 pasażerów, aby mogli zwiedzić wyspę i umożliwiając Amy potencjalne zniknięcie w tłumie. Kilka godzin później Amy nadal nigdzie nie można znaleźć, a pojawia się strach, że Amy mogła wpaść za burtę przed portem. Jednak ciało nigdy nie zostaje odnalezione. Poszukiwania Amy rozszerzają się, gdy FBI i lokalne władze rozpoczynają dochodzenie, w którym każdy staje się potencjalnym podejrzanym.

Premiera 16 lipca



„Porady Aminy” (serial)



Niedawno owdowiały pracoholik usiłuje wychowywać dzieci, kierując się filmami, które nagrała jego zmarła żona. Czy uda mu się zdać ten kurs z rodzicielstwa?

Premiera 17 lipca



„Jestem gwiazdą” (serial)



Na przełomie wieków kometa przecina hiszpańskie niebo, unieważniając przywileje związane ze sławą i sukcesem oraz zacierając granice między głównym i alternatywnym nurtem. Przez kilka lat na pierwszych stronach gazet królują celebryci z innego wymiaru – istoty do tej pory skazane na szyderstwa i pogardę, które przykuły uwagę świata bez przystosowywania się do jakiejkolwiek normalności. W tej magicznej opowieści znalazło się miejsce dla ezoterycznych spisków, wiecznych nocy, kwantowych cegieł, barwnych superzłoczyńców i gwiazdy stworzonej z nieprawdopodobieństwa — Tamary.

Premiera 18 lipca



„Delirium” (serial)



Kiedy wykładowca uniwersytecki wraca z podróży, zastaje swoją młodą żonę w stanie załamania nerwowego, które uniemożliwia jej zapamiętanie czegokolwiek. Profesor musi przeprowadzić śledztwo i odkryć, co wydarzyło się w weekend. Jak w kalejdoskopie na jaw wychodzą traumy z przeszłości rodziny, które doprowadziły jego żonę do szaleństwa.

Premiera 18 lipca



„Od ściany do ściany” (film)



Mężczyzna, któremu w końcu udaje się kupić mieszkanie, przeżywa koszmar z powodu tajemniczych hałasów dochodzących z sąsiednich pięter.

Premiera 18 lipca



„Totalna katastrofa: Mamy detektywki” (serial)



W 2010 roku kanał Lifetime zleca produkcję reality show o agencji detektywistycznej prowadzonej przez zaangażowane mamy. Wszyscy są przekonani, że właśnie rodzi się telewizyjny hit — aż do momentu, gdy ekipa zauważa, że coś tu mocno nie gra. Śledztwa coraz częściej kończą się fiaskiem i pojawiają się podejrzenia o sabotaż. W dodatku tajemniczy informator oskarża szefową agencji o handlowanie narkotykami przy cichym wsparciu skorumpowanego gliny. Zarówno program, jak i przestępczy interes to jednak tykające bomby — kwestią czasu jest, kiedy wszystko runie z hukiem.

Premiera 22 lipca



„Kwestia życia i śmierci: Londyński system ratunkowy” (serial dokumentalny)



W Londynie poważny uraz zdarza się co 60 minut, a dla NHS każde wezwanie to wyścig z czasem. Serial przedstawia kulisy pracy oddziałów ratunkowych, od których zależy nasze życie, gdy dochodzi do najgorszego.

Nagradzani twórcy serialu „24 Hours in A&E” zainstalowali 40 kamer w placówkach Londyńskiego Systemu Urazowego na 21 dni. Ten serial dokumentalny zagłębia się w szczegóły, pokazując nie tylko ratujące życie interwencje, ale także osobiste, emocjonalne, a czasami też traumatyczne powody inspirujące pracowników NHS pierwszej linii do wykonywania pracy, w której liczy się każda sekunda.

Premiera 23 lipca



„Palec na spuście” (serial)



Dotychczas wolna od podobnych problemów Korea zostaje zalana przez nielegalną broń i wciąż dochodzi tam do strzelanin. W tej sytuacji dwóch mężczyzn postanawia, że i oni muszą położyć palec na spuście — choć każdy z innego powodu.

Premiera 25 lipca



„Rozmowy z mordercą: Taśmy Syna Sama” (serial dokumentalny)



Jedno z największych polowań w historii Nowego Jorku ożywa w tej trzymającej w napięciu, trzyczęściowej serii. Conversations with a Killer: The Son of Sam Tapes zabiera widzów w desperacki wyścig nowojorskiej policji o złapanie niesławnego zabójcy Davida Berkowitza.

Premiera 30 lipca



„Szklane serce” (serial)



Serial o Akane Saijo (Yu Miyazaki), studentce i ambitnej perkusistce, która nagle zostaje wyrzucona ze swojego zespołu. Wkrótce w jej życiu zachodzi kolejna wielka zmiana, kiedy genialny muzyk Naoki Fujitani (Takeru Satoh) odkrywa jej talent i zaprasza ją do swojej nowej grupy. Ta produkcja wyznacza zupełnie nowe standardy w japońskich serialach – zachwyca filmowym rozmachem i scenami występów muzycznych z udziałem dziesiątek tysięcy statystów. Przygotuj się na ogrom wrażeń, pasji, muzyki i dramatów.

Premiera 31 lipca



„Wybór matki” (serial)



Aby uratować córkę, ochroniarka konwojów z gotówką zgadza się zostać „kretem” podczas napadu. Gdy jednak zostaje zdradzona, udowadnia, że jest groźniejsza niż wszyscy jej nowi wrogowie razem wzięci.

Premiera 31 lipca



„Leanne” (serial)



Życie Leanne zmienia się o 180 stopni, gdy jej mąż, z którym była związana przez 33 lata, zostawia ją dla innej kobiety. Trudno jest zaczynać od nowa, gdy jest się babcią w trakcie menopauzy i Leanne z pewnością nie miała tego w planach, ale z pomocą rodziny odnajdzie się w nowej sytuacji z godnością, wdziękiem i... galaretą jarzynową.

Premiera 31 lipca



„Uczciwe życie” (film)



Simon ma nadzieję, że wraz z przyjazdem do Lund zacznie naprawdę żyć, ale studia prawnicze szybko go rozczarowują. Podczas ostrego protestu poznaje młodą anarchistkę imieniem Max i zupełnie traci dla niej głowę. Dziewczyna wprowadza go do oszałamiającego świata pełnego ekscesów, kłamstw i ogromnego ryzyka. Gdy Simon dostrzega, że mleko się rozlało, jest już za późno na ucieczkę. „An Honest Life” to thriller o zdradzie, klasowości i nęcącym uroku życia poza prawem.

Premiera 31 lipca

