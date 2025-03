20+ nowości na Netflix, ale to polski thriller przyciągnie tłumy! Ma tylko 6 odcinków

W tym tygodniu Netflix postarał się, jeżeli chodzi o nowy repertuar. Już od poniedziałku na platformę wpadają nowości, wśród których znajdzie się zarówno coś dla dorosłych, jak i tych najmłodszych widzów.

Już dzisiaj obejrzycie thriller od M. Nighta Shyamalana, twórcy „Szóstego zmysłu” z takimi gwiazdami, jak Rupert Grint (czyli słynny Ron z serii „Harry Potter”) czy Davem Bautistą („Avengers”, „Strażnicy galaktyki”, „Blade Runner 2049”). Także od wtoreku 4 marca możecie poznać Meghan, księżną Sussexu, w nowej odsłonie w jej nowym programie lifestylowym na Netflix.

Największe emocje jednak wywoła z pewnością najnowsza ekranizacja powieści legendarnego Harlana Cobena „Tylko jedno spojrzenie”. Tym razem to polski serial, w którym w obsadzie znalazła się między innymi Maria Dębska, Piotr Stramowski, Cezary Łukaszewicz czy Mirosław Zbrojewicz. Thriller liczył będzie sześć odcinków i wszystkie trafią już w środę 5 marca na platformę Netflix.

Widzów, a szczególnie miłośników kostiumowych produkcji, przyciągnie też włoski „Lampart”, rodzinna saga, opowiadająca historię osadzoną w latach 60. XIX wieku na tle Powstania w Palermo.

Już kolejnego dnia miłośnicy netfliksowych reality show będą się mogli rozkoszować kolejną wersją „Miłość jest ślepa”. Tym razem single będą szukać uczucia w Szwecji. W tym tygodniu znajdzie się też coś dla fanów true crime, dobrych serii dokumentalnych czy trzymajacych w napięciu filmów oraz nowych seriali – dramatów i komedii. Dużo nowości pojawi się też dla dzieci – będą mogły obejrzeć całą serię filmów o Willym Wonce czy familijne klasyki oraz kontynuacje najukochańszych serii.

Sprawdźcie całą rozpiskę nowości na Netflix i poszukajcie czegoś, co umili wam ten tydzień!

Nowości na Netflix w tym tygodniu. Co warto obejrzeć?

„Hot Wheels – Na start!”, sezon 3. – poniedziałek 3 marca



Porywający serial oparty na popularnej serii zabawek, który obudzi w każdym ducha rajdowego współzawodnictwa! Opowiada o zawodnikach najmłodszego pokolenia, którzy biorą udział w niesamowitych wyścigach, ekstremalnych konkursach kaskaderskich oraz emocjonujących wyzwaniach.



„Pukając do drzwi” – wtorek 4 marca



Siedmioletnia Wen spędza wakacje z dwoma ojcami w domku na odludziu. Podczas łapania koników podchodzi do niej nieznajomy, wyjaśniajac, że potrzebuje ich pomocy, by ocalić świat.



„Z miłością, Meghan” – wtorek 4 marca



Ten inspirujący serial wyprodukowany przez Meghan, księżną Sussexu, to nowatorski program lifestylowy, który przeplata praktyczne porady z rozmowami z dawnymi i nowymi znajomymi. Meghan dzieli się w nim swoimi pomysłami i wskazówkami, zawsze stawiając przyjemność tworzenia ponad perfekcją, oraz pokazuje, jak łatwo jest wydobywać piękno nawet z rzeczy nieoczywistych. Razem ze swoimi gośćmi zabiera się do pracy w kuchni, domu i ogrodzie oraz zachęca widzów, żeby zrobili to samo.



„Tylko jedno spojrzenie” (polski serial na podstawie książki Harlana Cobena) – środa 5 marca



Świat szczęśliwie zamężnej projektantki biżuterii rozpada się na kawałki, gdy odkrywa tajemnicze stare zdjęcie swojego męża w towarzystwie nieznajomych. Zdeterminowana, by poznać prawdę, zagłębia się w sieć sekretów i kłamstw, które zagrażają jej bliskim i zmuszają ją do zakwestionowania wszystkiego, w co dotychczas wierzyła.



„Medusa” – środa 5 marca



Ktoś usiłuje zabić dyrektor Bárbarę Hidalgo, a bezlitosna walka o wpływy w kolumbijskim rodzinnym imperium nie ułatwia jej odkrycia tożsamości napastnika.



„Lampart” – środa 5 marca



Epicka opowieść oparta na jednej z najwspanialszych włoskich powieści wszech czasów, osadzona w latach 60. XIX wieku na tle Powstania w Palermo. Jej centralną postacią jest książę Salina, Don Fabrizio Corbera, który wiedzie piękne i uprzywilejowane życie. Jednak gdy dążenia do unifikacji Włoch rzucają cień na stary arystokratyczny układ, zdaje sobie on sprawę, że przyszłość jego rodziny stoi pod znakiem zapytania. Zmusza go to do zawarcia nowych sojuszy będących w sprzeczności z jego przekonaniami. Ostatecznie Don Fabrizio staje przed niemożliwym wyborem. Ma władzę, aby doprowadzić do małżeństwa między bogatą i piękną Angelicą i jego siostrzeńcem Tancredim, które zabezpieczyłoby przyszłość jego rodziny, ale złamałoby to serce jego ukochanej córki Concetty.



„Tyler Perry's Beauty in Black”, sezon 1., część 2. – czwartek 6 marca



„Beauty in Black” Tylera Perry’ego o dwóch kobietach wiodących zupełnie różne życie. Wyrzucona z domu przez matkę Kimmie z trudem zarabia na utrzymanie. Mallory prowadzi świetnie prosperującą firmę. Nieoczekiwanie ich losy zaczynają się splatać ze sobą.



„Miłość jest ślepa: Szwecja” – czwartek 6 marca



Eksperyment społeczny z udziałem singli, którzy chcą, żeby ktoś pokochał ich za to, jacy są, a nie za to, jak wyglądają. Uczestnicy poznają się, nie widząc się nawzajem, a pierwsze spotkanie twarzą w twarz czeka ich dopiero po ewentualnych zaręczynach. Przez kolejne 5 tygodni będą mieszkać razem i planować ślub oraz spróbują do więzi emocjonalnej dołączyć tę fizyczną. Czy kiedy nadejdzie dzień ślubu, zdecydują się związać na zawsze z osobą, w której się zakochali, nie znając jej wyglądu? Czy może fizyczność i inne czynniki przerwą ich związek? Ten wciągający 10-odcinkowy serial, który prowadzi Jessica Almenäs, odpowie na pytanie, czy wygląd, rasa i wiek mają znaczenie, czy też miłość naprawdę jest ślepa.



„Larissa: Druga twarz Anitty” – czwartek 6 marca



Wszyscy wiedzą, kim jest sławna piosenkarka Anitta. Ale Larissa, która ją stworzyła, jest nadal tajemnicą, a dostęp do niej mają tylko jej najbliżsi. Gdy Anitta wznosi się na szczyt, to Larissa radzi sobie z presją żeglugi po wodach wzburzonych przez liczne sukcesy. Film nakręcony z perspektywy intymnego spojrzenia jej dziecięcej sympatii pokazuje pełną niespodzianek Larissę i śledzi jej podróż ku samopoznaniu, gdy stawia czoła fizycznym i emocjonalnym wyzwaniom, które zmuszają ją do przemyślenia priorytetów w życiu i karierze.



„Dobra robota” – piątek 7 marca



Rozgrywająca się na wyspie Czedżu, rozciągnięta na cztery tętniące życiem sezony opowieść o losach „niepospolitej buntowniczki” Ae-sun i „twardego jak żelazo” Gwan-sika.



„Apetyt” – piątek 7 marca



Niemiecka rodzina spędza letnie wakacje w swojej francuskiej willi. Z pozoru idealne życie jej członków zaczyna się sypać pewnego wieczora, gdy na bocznej drodze ich auto potrąca młodą kobietę, która ostatecznie trafia do ich domu. Początkowa chęć pomocy zaczyna schodzić na dalszy plan i ustępować miejsca zgoła całkiem innym motywom. Każdy z członków rodziny poszukuje w kobiecie czegoś innego i pragnie ją wykorzystać. Za ten błąd wszystkim im przyjdzie jednak wkrótce zapłacić — i to naprawdę słono.



„Chłopak na niby” – piątek 7 marca



Diwa z Południowego Delhi, nadambitny chłopak z klasy średniej i śmiały plan: on ma udawać jej chłopaka, by ocalić jej ekipę. Czy gdy pojawią się prawdziwe uczucia, będą potrafili się im oprzeć?



„Chaos: Morderstwa Charlesa Mansona” – piątek 7 marca



Film w reżyserii Errola Morrisa rozplątuje sieć spisku z udziałem CIA, Jacka Ruby’ego, grupy Mansona i Vincenta Bugliosiego, rzucając przesycony LSD cień na oficjalną wersję najbardziej niesławnej serii zabójstw z lat 60. XX wieku.



„Formuła 1: Jazda o życie” – piątek 7 marca



Fani po raz kolejny zajrzą za kulisy, aby zobaczyć, jak kierowcy i ich zespoły przygotowują się do walki o zwycięstwo w sezonie 2023 Formula 1. W nowych odcinkach znajdą się niepublikowane wcześniej nagrania i wywiady z największymi gwiazdami sportu. Producentami wykonawczymi serialu są laureat Oscara James Gay-Rees („Amy”, „Senna”) i Paul Martin („Diego”) z firmy Box to Box Films.



„Tomek i przyjaciele: Naprzód Lokomotywy!” – czwartek 6 marca



Wszyscy do pociągu! Tomek i przyjaciele ciężko pracują i świetnie się bawią na wyspie Sodor.



„Stażyści” – piątek 7 marca



Dwóch bezrobotnych kumpli po czterdziestce podejmuje staż w firmie internetowej, której właściciele mogliby być ich synami, co owocuje konfliktem pokoleń.



„Pajęczyna Charlotty” – piątek 7 marca



Prosiaczek imieniem Wilbur zawiera przyjaźń z pajęczycą Charlottą. Ona i pozostałe zwierzęta chcą uchronić małego od śmierci.



„Plankton: Film” – piątek 7 marca



Życie Planktona staje na głowie, gdy jego plan dominacji nad światem zostaje udaremniony.



„Charlie i fabryka czekolady” – sobota 8 marca



Ubogi Charlie Bucket znajduje jeden z pięciu złotych biletów, który umożliwia mu zwiedzenie ogromnej fabryki czekolady.



„Willy Wonka i fabryka czekolady” – sobota 8 marca



Charlie Bucket odnajduje złoty bilet w batoniku, który pozwala mu zwiedzić tajemniczą fabrykę słodyczy Willy'ego Wonki.



„Wonka” – sobota 8 marca



Młody Willy Wonka poznaje Oompa-Loompas w czasie jednej ze swoich przygód.Czytaj też:

