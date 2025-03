Najlepsze miniseriale na Disney+. Wytypowaliśmy 14 perełek serwisu

Do 30 marca nowi oraz powracający klienci Disney+ mogą skorzystać z oferty specjalnej i wykupić subskrypcję pakietu „Standard” w cenie 7,99 zł miesięcznie przez 4 miesiące. Promocja zbiega się z premierą długo wyczekiwanych serialowych nowości, ale też daje szansę na obejrzenie wielu filmowych hitów, w tym np. „Prawdziwego bólu”, za rolę w którym Kiernan Culkin odebrał Oscara na tegorocznej gali.

Wiele osób wykupi subskrypcję, mając na uwadze takie hity, jak zeszłoroczny „Szogun” czy świeżutki tytuł „Tysiąc ciosów” od twórców kultowego „Peaky Blinders”. W marcu muzyka i fantazja spotkają się w filmie „O'Dessa”, tętniącej życiem rock-operowej przygodzie, podczas gdy serial „Deli Boys” zaoferuje świeże spojrzenie na trudy prowadzenia nie do końca legalnego rodzinnego interesu.

My jednak mamy dla was tym razem listę najlepszych miniseriali od Disney+. To świetne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie intensywne i dobrze opowiedziane historie, ale nie mają czasu na wielosezonowe produkcje. Disney+ posiada szeroki wybór takich tytułów – od thrillerów i dramatów, przez historie inspirowane prawdziwymi wydarzeniami, aż po produkcje science fiction i superbohaterskie.

Najlepsze miniseriale na Disney+. Te tytuły wbiją was w fotel

Poniżej znajdziesz listę 14 najwyżej ocenianych przez widzów miniseriali dostępnych na Disney+, które warto obejrzeć w ramach aktualnej promocji. Każdy z nich to zamknięta historia, pełna emocji, zwrotów akcji i znakomitego aktorstwa. Sprawdź, które z nich przypadną ci do gustu i ciesz się seansami w świetnej cenie.

„Małe wielkie historie”



Miniserial opowiada o kobiecie, Clare (Kathryn Hahn), która staje się wielbioną felietonistką piszącą rubrykę z poradami, gdy jej własne życie się rozpada. Kiedy poznajemy Clare, jej małżeństwo z mężem Dannym ledwo zipie, jej córka Rae prawie z nią nie rozmawia, a jej niegdyś obiecująca kariera pisarska nie istnieje. Kiedy więc dawna przyjaciółka z branży pisarskiej proponuje jej przejęcie roli felietonistki poradniczej, kobieta uważa, że jest ostatnią osobą, która mogłaby przyjąć to stanowisko. Lecz po tym, jak niechętnie się zgadza, uświadamia sobie, że może jednak ma zupełnie odpowiednie kwalifikacje. W miarę jak kolejne listy od czytelników zmuszają Clare do przypomnienia sobie najbardziej przełomowych momentów w życiu – śmierci matki, konfliktu z bratem, a nawet okropnego seksu na zapleczu domu pogrzebowego – wydobywa piękno, zmagania i humor z własnego życia, by pokazać nam, że nie jesteśmy nie do uratowania, że to nasze historie mogą nas ostatecznie uratować… a może nawet wyprowadzić nas na prostą.



„Zepsuta krew”



Zafascynowana sukcesami milionerów z Doliny Krzemowej, Elizabeth Holmes rzuca studia w Stanfordzie i postanawia założyć firmę w branży Bio-Tech. Okazuje się jednak, że dla Elizabeth wymagania stawiane przez przedstawicieli nauki są tylko drobną przeszkodą na drodze do sukcesu.



„Lekomania”



Serial opowiada o tym, jak pewna firma wywołała największą epidemię lekomanii w historii USA i przybliża widzom kulisy walki z opanowującym kraj uzależnieniem od opiatów. Bohaterowie wbrew wszelkim przeciwnościom stoczą zaciekłą, pasjonującą i zwycięską walkę z korporacją, której chciwość doprowadziła kraj do kryzysu, oraz z jej stronnikami.



„Pam i Tommy”



Osadzony w pionierskich czasach Internetu serial „Pam & Tommy” opowiada wręcz niewiarygodną, lecz prawdziwą historię o sekstaśmie Pameli Anderson (Lily James) i Tommy'ego Lee (Sebastian Stan). Niezadowolony fachowiec (Seth Rogen) skradł z ich domu kasetę, która z ciekawostki w świecie pirackich VHS-ów zmieniła się w globalną sensację, gdy w 1997 roku trafiła do Internetu. Serial przedstawia jednocześnie historię miłosną i łotrzykowską opowieść ku przestrodze.



„Candy. Śmierć w Teksasie”



Candy Montgomery jest gospodynią domową i matką z lat osiemdziesiątych, która wszystko robiła dobrze, dobry mąż, dwójka dzieci, ładny dom, kiedy narasta w niej presja konformizmu, jej działania domagają się odrobiny wolności.



„Mrs. America”



Miniserial z dwukrotną zdobywczynią Oscara Cate Blanchett w roli radykalnej konserwatystki Phyllis Schlafly, której przyszło żyć w czasach rozkwitu drugiej fali feminizmu.



„WandaVision”



Wanda Maximoff i Vision wiodą idealne życie w domu na przedmieściach, jednak z czasem zaczynają podejrzewać, że nie wszystko jest takie, jakim się wydaje.



„Fosse/Verdon”



Produkcja śledzi pięć dekad wyjątkowej prywatnej i zawodowej współpracy Boba Fosse’a (Sam Rockwell) i Gwen Verdon (Michelle Williams). On jest wizjonerem, twórcą filmowym i jednym z najbardziej wpływowych choreografów i reżyserów teatralnych. Ona największą broadwayowską tancerką. Tylko Bob jest w stanie tworzyć przełomowe musicale, które w pełni eksponują jej talent. Gwen jako jedyna jest w stanie urzeczywistnić wizję Boba. Razem zmieniają oblicze amerykańskiej rozrywki. Cena tego jest jednak bardzo wysoka… Kapitalnie zagrany miniserial opowiadający o życiu niezwykłego amerykańskiego duetu kreatywnego – Boba Fosse'a oraz Gwen Verdon. Para przez pół wieku dominowała w świecie nowojorskiej rozrywki.



„Nauczycielka”



Młoda nauczycielka z teksańskich przedmieść nawiązuje związek ze swoim uczniem, co ma ogromne konsekwencje.



„Stumptown”



Ekranizacja powieści graficznych, których bohaterką jest Dex Parios, silna i asertywna weteranka z Portland, mająca skomplikowane życie miłosne, długi z hazardu oraz młodszego brata pod opieką. Dzięki doświadczeniom wywiadowczym z wojska jest świetnym detektywem, ale bezkompromisowy styl działania naraża ją na ciągłe zagrożenia ze strony przestępców i konflikty z policją.



„Pod sztandarem nieba”



Detektyw Jeb Pyre, prowadząc śledztwo w sprawie morderstwa Brendy Wright Lafferty i jej córeczki na przedmieściach Salt Lake Valley, odkrywa ukryte prawdy o początkach religii mormonów i brutalnych konsekwencjach nieugiętej wiary.



„High Fidelity”



Fanka muzyki, popkultury i listy Top Five prowadzi lokalny sklep z płytami w swoim rodzinnym mieście.



„Ta druga dziewczyna”



Nella, pracująca jako sekretarz redakcji, ma dosyć tego, że jest jedyną czarną dziewczyną w swojej firmie, więc cieszy się, kiedy zatrudniona zostaje Hazel. Gdy jednak Hazel daje się lepiej poznać, Nella traci entuzjazm i odkrywa, że w firmie dzieje się coś niedobrego.



„Devs”



Lily Chan (Sonoya Mizuno) jest młodą programistką, która bada działania tajnego działu rozwoju w swojej firmie, będącej jedną z najnowocześniejszych spółek technologicznych z Doliny Krzemowej. Dziewczyna wierzy, że komórka stoi za zniknięciem jej ukochanego chłopaka. Serial dramatyczny z elementami kina science fiction. Główna bohaterka obrazu bada spisek w jednej z najpotężniejszych firm technologicznych z Doliny Krzemowej.

Standardowa cena pakietu Disney+ Standard to 29,99 zł miesięcznie. Oferta specjalna wygasa 30 marca i skierowana jest do nowych i powracających klientów.

