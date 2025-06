15 najlepszych miniseriali według Collidera. To wydarzyło się naprawdę

Prawdziwe wydarzenia od zawsze inspirują twórców seriali – ale to miniseriale najczęściej potrafią wydobyć z nich największą intensywność. Dzięki ograniczonej liczbie odcinków, historie te opowiadane są bez zbędnych dygresji, z odpowiednim tempem i głębią, która pozwala lepiej zrozumieć ludzi i mechanizmy stojące za najgłośniejszymi dramatami współczesności. Od katastrof przemysłowych i skandali korporacyjnych, przez sprawy sądowe, aż po osobiste dramaty rozgrywające się w cieniu wielkiej polityki – to właśnie te krótkie formy coraz częściej zdobywają uwagę widzów i krytyków.

Miniseriale takie jak „Lekomania” czy „Czarnobyl” nie tylko rekonstruują fakty z godną podziwu dokładnością, ale też stawiają pytania o moralność, odpowiedzialność i cenę prawdy. Te opowieści o upadku, walce o sprawiedliwość czy sile jednostki w starciu z systemem pozostają z widzem na długo po seansie.

Oto 15 wyjątkowych tytułów, które – według redakcji Collidera – najlepiej wykorzystały potencjał prawdziwej historii w formacie miniserialu.

Oparte na faktach, zrealizowane bezbłędnie. Top 15 miniseriali według Collidera

„Kim jest Anna?”



Historia ambitnej dziennikarki badającej sprawę Anny Delvey – podającej się za spadkobierczynię ogromnej niemieckiej fortuny królowej Instagrama, która bogatym nowojorczykom skradła nie tylko serca, lecz także portfele. Czy jednak Anna to rzeczywiście największa oszustka w historii Nowego Jorku, czy też po prostu współczesne ucieleśnienie wizji amerykańskiego snu? Reporterka nawiązuje z oczekującą na proces Anną słodko-gorzką relację i ściga się z czasem, by odpowiedzieć na pytanie, które stawia sobie cały Nowy Jork – kim tak naprawdę jest Anna Delvey? Serial został zainspirowany opublikowanym w „New York Magazine” artykułem Jessiki Pressler „How Anna Delvey Tricked New York's Party People”.



„Candy: Śmierć w Teksasie”



Candy Montgomery jest gospodynią domową i matką z lat osiemdziesiątych, która wszystko robiła dobrze, dobry mąż, dwójka dzieci, ładny dom, kiedy narasta w niej presja konformizmu, jej działania domagają się odrobiny wolności.



„Zepsuta krew”



Zafascynowana sukcesami milionerów z Doliny Krzemowej, Elizabeth Holmes rzuca studia w Stanfordzie i postanawia założyć firmę w branży Bio-Tech. Okazuje się jednak, że dla Elizabeth wymagania stawiane przez przedstawicieli nauki są tylko drobną przeszkodą na drodze do sukcesu.



„Skandal w angielskim stylu”



Koniec lat 60. ubiegłego wieku. Jeremy Thorpe (Hugh Grant) – lider Partii Liberalnej i najmłodszy od stu lat przywódca brytyjskiej partii politycznej – skrywa mroczną tajemnicę, którą za wszelką cenę stara się ukryć. Dopóki Norman Scott (Ben Whishaw), jego były i bardzo niedyskretny kochanek żyje, jego błyskotliwa kariera polityczna jest zagrożona. Thorpe widzi tylko jedno wyjście z tej sytuacji - Scott musi zostać raz na zawsze uciszony.



„Czarny ptak”



Jimmy Keene, który właśnie rozpoczyna dziesięcioletnią odsiadkę, otrzymuje niezwykłą ofertę – jeśli zdoła zdobyć informacje od podejrzanego o zabójstwo Larry'ego Halla, będzie wolny. Wypełnienie tej misji staje się dla Jimmy'ego życiowym celem.



„Pod sztandarem nieba”



Serial limitowany inspirowany bestsellerowym kryminałem autorstwa Jona Krakauera, opowiadającym o wydarzeniach, które doprowadziły do zamordowania w 1984 roku Brendy Wright Lafferty i jej córeczki na przedmieściach Salt Lake Valley w stanie Utah. Detektyw Jeb Pyre, badając wydarzenia, które miały miejsce w rodzinie Lafferty, odkrywa zakopane prawdy o początkach religii mormonów i brutalnych konsekwencjach nieugiętej wiary. To, co odkrywa Pyre, gorliwy mormon, prowadzi go do zakwestionowania własnej wiary.



„The Spy”



Fabuła serialu „The Spy” jest zainspirowana autentyczną historią byłego agenta Mosadu, Eliego Cohena, któremu w latach 60. XX wieku udało się incognito przeniknąć do Syrii. Cohen zdobył zaufanie tamtejszych ambitnych przywódców wojskowych i ich zamożnych przyjaciół, dzięki czemu poznał najważniejsze tajne plany Syrii wymierzone przeciwko Izraelowi.



„Griselda”



Serial fabularny osadzony w latach 70. i 80. ubiegłego wieku w Miami, inspirowany życiem przebiegłej i ambitnej Griseldy Blanco, która stworzyła jeden z najpotężniejszych karteli w historii. Blanco charakteryzowała się zabójczą mieszanką uroku osobistego i niespodziewanej gwałtowności, dzięki czemu była w stanie odnaleźć się zarówno w sprawach rodzinnych, jak i w biznesie, co zapewniło jej przydomek „matki chrzestnej”.



„Lekomania”



Serial opowiada o tym, jak pewna firma wywołała największą epidemię lekomanii w historii USA i przybliża widzom kulisy walki z opanowującym kraj uzależnieniem od opiatów. Bohaterowie wbrew wszelkim przeciwnościom stoczą zaciekłą, pasjonującą i zwycięską walkę z korporacją, której chciwość doprowadziła kraj do kryzysu, oraz z jej stronnikami.



„Reniferek”



Serial na podstawie wielokrotnie nagradzanego spektaklu w konwencji teatru jednego aktora, który był hitem festiwalu Edinburgh Fringe, opowiada o wypaczonej relacji komika Donny'ego Dunna (Richard Gadd) z jego prześladowczynią i o tym, jak ta relacja wpływa na niego, gdy musi stawić czoła głęboko skrywanej traumie.



„Niewiarygodne”



Nastoletnia Marie Adler (Kaitlyn Dever) zgłasza policji napaść na tle seksualnym, której w jej domu dokonał włamywacz. Od prowadzących sprawę detektywów oraz bliskich słyszy jednak, że jej wersja wydarzeń nie brzmi wiarygodnie. Tymczasem w oddalonym o setki kilometrów mieście śledcze Grace Rasmussen i Karen Duvall (nagrodzone Emmy Toni Collette i Merritt Wever) wspólnie prowadzą śledztwo w sprawie zaskakująco podobnych gwałtów. Prawdopodobnie stoi za nimi seryjny gwałciciel.



„Schody”



Żona znanego pisarza umiera po nieszczęśliwym upadku ze schodów. Policja zaczyna jednak podejrzewać, że nie był to wypadek.



„Jak nas widzą”



Oparty na prawdziwej historii, która wstrząsnęła Ameryką, miniserial przedstawia szczegóły słynnej sprawy „Piątki z Central Parku”, czyli grupy czarnoskórych nastolatków skazanych za gwałt, którego nie popełnili. Czteroczęściowa produkcja przybliży widzom historię pięciu chłopaków z Harlemu: Antrona McCraya, Kevina Richardsona, Yusefa Salaama, Raymonda Santany i Koreya Wise’a. Twórcy miniserialu prześledzą wydarzenia z 25 lat, od wiosny 1989 r., kiedy to nastolatkowie zostali po raz pierwszy przesłuchani przez policję, przez uniewinnienie niesłusznie skazanych w 2002 r., aż po ugodę, jaką zawarli z miastem Nowy Jork w 2014 roku.



„Kompania braci”



Zrealizowany na podstawie bestsellerowej powieści Stephena E. Ambrose'a serial TV „Kompania braci” opowiada historię Kompanii E 506 pułku piechoty spadochronowej 101 Dywizji Powietrznodesantowej Armii Stanów Zjednoczonych. Fabuła została oparta na wywiadach z ocalałymi żołnierzami Kompanii E, a także ich dziennikach i listach, Kompania braci relacjonuje losy ludzi, którzy wykazali się niezwykłą odwagą i pokonali wielki strach. Służyli w elitarnej kompanii strzelców. Wraz z aliantami wylądowali w Normandii, walczyli w bitwie o Ardeny i zdobyli Orle Gniazdo Hitlera w Berchtesgaden. Ich oddział poniósł ciężkie straty, a oni sami stali się legendą.



„Czarnobyl”



Porywający mini serial HBO opowiadający przerażającą historię najgorszej w dziejach katastrofy, do której doprowadził człowiek – potężnego wybuchu z 1986 roku w czarnobylskiej elektrowni atomowej na terenie ówczesnego ZSRR. Serial przedstawia to, co się działo od porannej eksplozji, chaos, śmierć w następnych dniach, tygodniach i miesiącach...Czytaj też:

QUIZ. Rozpoznaj kadr z serialu PRL! Wspomnień czar!Czytaj też:

Zatrzęsienie nowości na Netflix! Finał megahitu i polski akcent na zakończenie miesiąca!