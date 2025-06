Nowe filmy i seriale do obejrzenia od dziś. Wśród nich hit Agnieszki Holland

Na platformie TVP VOD właśnie pojawiła się świeża porcja filmów i seriali, która zadowoli zarówno miłośników wielkiego kina autorskiego, jak i fanów intrygujących historii kryminalnych. Od głośnych tytułów nagradzanych na międzynarodowych festiwalach po poruszające serialowe premiery — od dziś masz co oglądać. Oto sześć nowości, które warto sprawdzić w najbliższych dniach.

Od Almodóvara po Agnieszkę Holland. Nowości od dziś na TVP VOD

„Matki równoległe”

Dzieło Pedra Almodóvara o niezwykłej relacji dwóch kobiet. Doświadczona Janis (Cruz) i młoda Ana (Milena Smit) poznają się na oddziale położniczym. Pierwsza z nich spodziewa się dziecka z żonatym mężczyzną, a druga zaszła w ciążę z chłopakiem, o którym chciałaby zapomnieć. Kilka miesięcy po narodzeniu dzieci losy obydwu pań ponownie się splatają. To spotkanie na zawsze odmieni ich życie.

„Drive My Car”

Japoński dramat nagrodzony Oscarem dla najlepszego filmu międzynarodowego. Aktor i reżyser teatralny Yūsuke (Hidetoshi Nishijima) nie może pozbierać się po śmierci żony. Pomimo żałoby decyduje się wyjechać do Hiroszimy, aby wystawić na festiwalu teatralnym „Wujaszka Wanię". Główną rolę powierza młodemu aktorowi Kōji (Masaki Okada); znał on żonę Yūsuke i może odpowiedzieć na pytania dręczące jej męża. Reżyser poznaje również milczącą szoferkę Misaki (Tōko Miura), która w końcu otwiera się przed pasażerem. Są dla siebie ogromnym wsparciem po tragediach, jakie ich spotkały.

„Podejrzana”

Południowokoreański kryminał w reżyserii Parka Chan-wooka – twórcy kultowego „Oldboya". Policjant Jang Hae-joon (Park Hae-il) prowadzi śledztwo w sprawie śmierci zamożnego mężczyzny. Główną podejrzaną w sprawie jest żona zmarłego Song Seo-rae (Tang Wei). Śledczy zaczyna mieć obsesję na punkcie kobiety. Choć wiele wskazuje na to, że zabiła swojego męża, funkcjonariusz się w niej zakochuje. Ta miłość zaprowadzi go w różne mroczne rejony, a on już nigdy nie będzie taki jak dawniej.

„Szarlatan”

Dramat biograficzny Agnieszki Holland opowiadający o niezwykłym czechosłowackim zielarzu i uzdrowicielu. Produkcja ukazuje kilkadziesiąt lat z życia Jana Mikoláška (w tej roli Ivan Trojan), który z próbek moczu diagnozował, co dolega ludziom. Udzielał pomocy zarówno biednym, jak i bogatym, oficerom III Rzeszy, którzy najechali jego kraj, a później komunistycznym dygnitarzom. Choć Mikolášek cieszył się swego czasu ogromną popularnością i uznaniem, to z czasem zaczęły się pojawiać kolejne problemy, a on skrywał wiele tajemnic.

„Kwiat zła” (serial)

Na pozór są idealną rodziną: kochająca się para ze śliczną sześcioletnią córeczką uwielbiającą swoich rodziców. Ale tak naprawdę Baek Hee-sung to człowiek, który ukrywa prawdziwą tożsamość oraz mroczną przeszłość. Jego żona Cha Ji-won jest doświadczoną policjantką z wydziału zabójstw. Właśnie rozpoczęła kolejne śledztwo w niewyjaśnionej dotąd sprawie seryjnego mordercy. Jak sobie poradzi w sytuacji, kiedy kolejne fakty wskażą jej męża jako sprawcę? A co zrobi Baek Hee-sung, który może stracić wszystko? Czy oboje będą chcieli zachować chociaż pozory swojego idealnego życia? Serial dostał w Korei nagrodę dla najlepszego reżysera. Zagrali w nim bardzo często wyróżniani aktorzy: Lee Joon-Gi i Moon Chae-Won.

„Stranger” (serial)

Hwang Si Mok jest wzorowym i uczciwym prokuratorem, nigdy nie przyjął od nikogo łapówki. Cierpi na nadwrażliwość na dźwięki w niektórych częstotliwościach. W dzieciństwie przeszedł operację mózgu, której ubocznym skutkiem było pozbawienie go odczuwania emocji. Jako prawnik jest znany z przenikliwej inteligencji i logiki, jednak brakuje mu empatii i umiejętności społecznych. Hwang Si Mok łączy siły z pełną pasji policjantką, by wytropić nieuchwytnego seryjnego mordercę. Zagłębiając się w sprawę, odkrywają także coś innego – systemową korupcję w wymiarze sprawiedliwości. „Stranger" był jednym z pierwszych koreańskich seriali, które odniosły tak duży sukces na arenie międzynarodowej, torując drogę dla kolejnych hitów K-dram. Znalazł się na prestiżowej liście „The New York Times" jako jedna z najlepszych produkcji telewizyjnych 2017 roku.

