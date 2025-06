„Brzydka siostra” – odważna reinterpretacja baśni o Kopciuszku. W kinach od 4 lipca

Baśń na miarę naszych czasów

Główna bohaterka filmu, Elwira, żyje w cieniu swojej pięknej przyrodniej siostry. W świecie, gdzie uroda stała się walutą, a królewski bal przypomina igrzyska bez reguł, dziewczyna za wszelką cenę pragnie zdobyć serce księcia – nawet jeśli oznacza to walkę z Kopciuszkiem. Film nie boi się zadawać trudnych pytań o dyktat piękna, społeczną presję i transformację ciała – fizyczną i psychiczną.

Kino gatunkowe z ambicjami

„Brzydka siostra” idealnie wpisuje się w nurt nowoczesnego kina gatunkowego reprezentowanego przez takie tytuły jak „Titane” czy „Substancja”. Reżyserka czerpie również z estetyki Davida Cronenberga, łącząc kino kostiumowe z brutalną cielesnością i emocjonalną intensywnością. Za zdjęcia odpowiada uznany operator Marcel Zyskind, a na ekranie zobaczymy m.in. norweskie gwiazdy – Leę Myren i Theę Sofie Loch Næss – oraz polskie aktorki: Katarzynę Herman i Agnieszkę Żulewską.

Polska premiera i festiwalowe sukcesy

Polska premiera filmu odbyła się podczas 17. edycji Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA. Film został zaprezentowany w Konkursie Głównym „Wytyczanie Drogi”, a reżyserka spotkała się z widzami w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Film powstawał częściowo w Polsce, co czyni go szczególnie bliskim lokalnej publiczności. To produkcja, która nie tylko zaskakuje formą, ale też prowokuje do refleksji – nad współczesnymi baśniami, kobiecą tożsamością i rolą społecznych oczekiwań.

