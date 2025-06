Miss Supranational 2025 wybrana! To modelka, influencerka i działaczka społeczna

W piątkowy wieczór Nowy Sącz zamienił się w światową stolicę piękna. Podczas gali Miss Supranational 2025 na scenie zaprezentowało się aż 66 kandydatek z całego świata. Tytuł Miss Supranational 2025 zdobyła Eduarda Braum, reprezentantka Brazylii, która tym samym zapewniła swojemu krajowi pierwsze zwycięstwo w historii konkursu. Polka, Kasandra Zawal, znalazła się poza finałową dwunastką.

Spektakularny finał Miss Supranational 2025

Finałowa gala była naprawdę widowiskowym wydarzeniem. Kandydatki pojawiły się w strojach kąpielowych od marki Relleciga, kreacjach narodowych przygotowanych specjalnie na ten występ, a także sukniach zaprojektowanych przez By Shenobia oraz Rogowskie Bridal. Galę poprowadzili aktorka i Miss Nowego Jorku Davina Reeves i prezenter z RPA Nico Panaggio. Wieczór uświetnili swoimi występami Natalia Nykiel, Grzegorz Hyży, Kalina Levvsk oraz Izabela Płóciennik, finalistka ostatniej edycji The Voice of Poland. Polskę reprezentowała Kasandra Zawal, Miss Polski 2024.

Tytuł i korona Miss Supranational 2025 dla Eduardy Braum

W gronie finałowej dwunastki znalazły się reprezentantki Ukrainy, Czech, Islandii, Kostaryki, Filipin, Boliwii, Curacao, Wielkiej Brytanii, Niemiec, USA, Brazylii oraz Portoryko. To z tego grona jury wybrało najpiękniejsze kobiety świata. Wicemiss została Anna Valencia Lakrini (Niemcy), II Wicemiss Quishantely Leito (Curacao), III Wicemiss Tarah Valencia (Filipiny), IV Wicemiss Valerie Klepadlo (Portoryko). Miss Supranational 2025 zdobyła Eduarda Braum, reprezentantka Brazylii, której koronę przekazała ubiegłoroczna laureatka konkursu – Harashta Haifa Zahra z Indonezji.

Kim jest najpiękniejsza kobieta świata Eduarda Braum?

Eduarda da Silva Braum to 23-letnia modelka, absolwentka literatury i pedagogiki, działaczka społeczna. Mierzy 186 cm wzrostu. Eduarda pochodzi z Afonso Cláudio w brazylijskim stanie Espírito Santo, jest najmłodszą córką w rodzinie. Zanim zaczęła brać udział w konkursach piękności, Miss Brazylii pracowała jako sprzedawczyni w lokalnym sklepie. „Właśnie tam nauczyłam się wielu umiejętności, które ukształtowały moje życie — komunikacji, odporności, empatii i życzliwości” -mówi królowa piękności.

Eduarda Braum jest nie tylko zjawiskowo piękną modelką, ale i działaczką. Założyła społeczny projekt „Protagonistas do Amanhã” („Bohaterowie Jutra”), w ramach którego motywuje młodzież do walki o lepszą przyszłość. Prowadzi prelekcje w szkołach publicznych, zachęcając do rozwoju poprzez edukację i budowanie samoświadomości. Jej działalność zdobywa uznanie nie tylko w Brazylii, ale i na świecie. Braum jest także prezenterką i influencerką, a swoją medialną popularność wykorzystuje do działań na rzecz młodego pokolenia.

