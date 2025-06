Dobre polskie seriale na weekend. Co na Netflix i Max?

Polskie seriale jeszcze nie tak dawno walczyły o swoją pozycję wśród zagranicznych tytułów, ale dziś coraz częściej to właśnie rodzime produkcje królują na platformach streamingowych. I nic dziwnego – są coraz lepiej napisane, zagrane i zrealizowane. Widzowie to dostrzegają, a ich oceny na Filmwebie coraz częściej nie odstają od tych, jakie zwykle zbierają popularne tytuły z USA, Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii.

Dlatego jeśli szukacie czegoś na weekend – mocnej historii, nieoczywistych bohaterów albo po prostu dobrze opowiedzianej opowieści z polskim kontekstem – ta lista może okazać się strzałem w dziesiątkę. Zebraliśmy seriale dostępne wyłącznie na Netfliksie i Max, posegregowane według ocen widzów. Od kryminałów po dramaty obyczajowe, od miniseriali po wieloodcinkowe opowieści z ciągiem dalszym – jest z czego wybierać.

Nie brakuje tytułów głośnych i nagradzanych, często starszych, ale też nowości, jednak znajdą się tu też produkcje, które nie były na pierwszych stronach serwisów, a mimo to zyskały wierne grono odbiorców. Jeśli więc szukasz czegoś sprawdzonego, co naprawdę wciąga – sprawdź, co według widzów warto obejrzeć w ten weekend.

Dobre, bo polskie. Te seriale warto nadrobić na Netflix i Max

„Kontrola” (Max)



To historia spotkania dwóch dziewczyn, które kiedyś były razem. Wpadają na siebie przypadkiem podczas kontroli bezpieczeństwa na lotnisku. Świat na chwilę się zatrzymuje, wspomnienia wracają, rozpoczyna się walka o stare uczucie. Walka z góry skazana na porażkę, czy może tym razem będzie inaczej?



„Pati” (Max)



Główna bohaterka zanim została pozbawiona wolności, nie miała najłatwiejszej sytuacji życiowej, głównie za sprawą kompletnie niepoukładanej i nieodpowiedzialnej matki – Julity. To na „Pati” spada obowiązek zajmowania się młodszym rodzeństwem – Natalką i Natankiem oraz matką uwikłaną w przestępczy światek i narkotyki. Pomimo przeciwności, nie rezygnuje jednak z walki o marzenia.



„Odwróceni. Ojcowie i córki” (Max)



Sielankowe życie Sikory i „Blachy” zakłóca sprawa dotycząca brutalnych morderstw, którą prowadzi córka jednego z nich. Mężczyźni, bojąc się o swoje dzieci, ponownie łączą siły.



„Nieobecni” (Max)



Mila Gajda wraca do rodzinnego miasteczka na święta gdzie odkrywa, że jej najbliżsi zniknęli w tajemniczych okolicznościach.



„Erynie” (Netflix)



Wyrzucony z policji kontrowersyjny komisarz Popielski, zaczyna prowadzić prywatne śledztwa, ale po kilku rozwiązanych sprawach udaje mu się wrócić do służby. Z powodu padaczki, aktywowanej przez światło słoneczne, funkcjonuje głównie nocą. działa poza prawem, którego jest oficjalnym stróżem.



„Otwórz oczy” (Netflix)



Cierpiąca na amnezję nastolatka próbuje odzyskać swoje życie w klinice zaburzeń pamięci, jednak zaczyna nabierać podejrzeń co do niekonwencjonalnych metod leczenia.



„Paradoks” (Netflix)



Do zespołu inspektora Marka Kaszowskiego dołącza funkcjonariuszka Joanna Majewska, która ma przeprowadzić śledztwo w sprawie swojego przełożonego.



„Krucjata” (Netflix)



Komisarz Jan Góra (pseudomin Mandżaro) usiłuje rozwikłać zagadkę serii zabójstw i porwań ludzi z pierwszych stron gazet. Wkrótce okazuje się, że kolejne odsłony doskonale zaplanowanej akcji "terrorystów" coraz bardziej koncentrują się wokół samego Mandżaro, a "swoim" nie można już ufać.



„Absolutni debiutanci” (Netflix)



Dwoje przygotowujących się do studiów przyjaciół z dzieciństwa poznaje podczas wakacji nad morzem początkującego sportowca, który budzi w nich nieznane dotąd pragnienia.



„Prokurator” (Netflix)



Prokurator Kazimierz Proch wraz z policjantem Witoldem Kielakiem postanawia rozgryźć zagadkę dotyczącą swojej rodziny.



„Służby specjalne” (Netflix)



Kiedy WSI zostaje zlikwidowane, powstaje nowa organizacja, do której dołączają pułkownik SB, podporucznik oraz kapitan. Niebawem zastanawiają się, dla kogo tak naprawdę pracują.



„Matki pingwinów” (Netflix)



Zawodniczka MMA, której siedmioletni syn zostaje wydalony ze szkoły, zdaje sobie sprawę z tego, że najtrudniejszą walkę stoczy nie w oktagonie, ale na polu rodzicielstwa.



„Misja Afganistan” (Netflix)



Opowieść o żołnierzach drugiego plutonu pierwszej kompanii piechoty zmotoryzowanej, którzy zostają wysłani z Polski do Afganistanu. Dowódcą zostaje młody oficer, Paweł Konaszewicz.



„Bez tajemnic” (Max)



Psychoterapeuta Andrzej Wolski pomaga swoim pacjentom rozwiązywać problemy, z którymi nie potrafią sobie poradzić samodzielnie.



„Skazana” (Max)



Sędzia Alicja Mazur znana ze swojej surowości wobec przestępców zostaje oskarżona o zabójstwo, którego nie popełniła. Trafia do więzienia, gdzie musi przetrwać wśród kobiet, na które sama wydała wcześniej wyrok.



„Chyłka” (Max)



Kiedy znika trzyletnie dziecko mecenas Chyłka postanawia rozwikłać tę sprawę.



„Prawo Agaty” (Max)



Serial o trzydziestoparoletniej prawniczce, która z powodu utraty pracy staje przed wyzwaniem stworzenia własnej kancelarii, zmagając się z wieloma problemami i trudnościami.



„Krew z krwi” (Netflix)



Po śmierci męża-gangstera Carmen zostaje zmuszona do przejęcia jego interesów i walki o bezpieczeństwo swojej rodziny.



„Idź przodem, bracie” (Netflix)



Zwolniony z pracy policjant z oddziału specjalnego usiłuje odnaleźć się w roli sklepowego ochroniarza. Pewnego dnia odkrywa sposób na swoje problemy finansowe.



„Informacja zwrotna” (Netflix)



Były rockman, który z powodu alkoholizmu stracił kontakt z rodziną i ma problemy z pamięcią, wyrusza w szaleńczą podróż w poszukiwaniu zaginionego syna.



„Odwróceni” (Max)



Policjanci rozpracowujący gang pruszkowski próbują pozyskać informatora z wewnętrznego kręgu. Okazja nadarza się, gdy stojący wysoko w mafijnej hierarchii „Blacha” zostaje oskarżony o gwałt.



„Ranczo” (Netflix)



Losy Amerykanki Lucy Wilskiej, która po przyjeździe do małej wioski na Podlasiu dostaje w spadku dworek. Z biegiem czasu jej życie zaczyna się coraz bardziej komplikować.



„Pakt” (Max)



Dziennikarz Piotr Grodecki odkrywa spisek na wysoką skalę, a sprawa jest bardziej zawiła, niż myślał.



„Wielka woda” (Netflix)



Wrocław, rok 1997. Naukowcy i lokalne władze muszą podjąć szereg niewyobrażalnie trudnych decyzji, gdy do miasta zbliża się potężna fala powodziowa.



„Rodzinka.pl” (Netflix)



Ludwik i Natalia Boscy zmagają się z wychowaniem dorastających synów.



„Rojst” (Netflix)



Podczas powodzi stulecia w lesie na powierzchnię wypływa kolejne ciało, a wraz z nim korupcja, przekręty z lat 90. i długo skrywane tajemnice z czasów II wojny światowej.



„1670 sezon” (Netflix)



Satyryczna komedia, w której zdziwaczały szlachcic, pragnący zostać najsławniejszą osobą w Polsce, musi stawić czoło kłótniom w rodzinie i konfliktom z chłopami.



„Wataha” (Max)



Kapitan Wiktor Rebrow próbuje rozwikłać zagadkę zamachu bombowego, w którym zginęli jego przyjaciele ze Straży Granicznej w Bieszczadach.



„Ślepnąc od świateł” (Max)



Perfekcyjnie poukładane życie dilera kokainowego Kuby zmienia się w chaos, gdy z więzienia wychodzi Dario, gangster starej daty.



„Wiedźmin” (Netflix)



Wiedźmin Geralt, zmutowany łowca potworów, szuka swojego miejsca w świecie, gdzie ludzie często okazują się gorsi niż najstraszniejsze monstra.Czytaj też:

