W wakacje będzie co oglądać! Platforma ogłasza kapitalne nowości

W najbliższym czasie na platformę wróci z kolejną odsłoną uwielbiany serial z równie uwielbianą Natashą Lyonne, znaną z „Orange Is The New Black” w głównej roli. Przed nami seans uwielbianego musicalu w nowej wersji z Arianą Grande i Cynthią Erivo w głównych rolach oraz kolejna odsłona ubóstwianej od kilkudziesięciu lat franczyzy. Przed nami również finał nowiutkiego gangsterskiego serialu, który w sieci zbiera od czasu premiery same pochwały. Sprawdźcie wszystkie nowości w lipcu i sierpniu na SkyShowtime i zapiszcie sobie tytuły, których będziecie najbardziej wyczekiwać.

Lipiec i sierpień pełen dobrych premier. To obejrzymy

„Poker Face”, sezon 2.

Obdarzona nadprzyrodzoną zdolnością wykrywania kłamstw Charlie (Natasha Lyonne) ponownie rusza w drogę swoją Barracudą i mimowolnie wikła się w rozwiązywanie kolejnych kryminalnych zagadek. W każdym nowym odcinku dziwnym zbiegiem okoliczności natrafia na kolejny „śmiertelny wypadek”, który niekoniecznie był wypadkiem... W drugim sezonie gościnnie wystąpią Awkwafina, Cynthia Erivo, John Mulaney, Jason Ritter, John Cho, Justin Theroux, Katie Holmes, Kumail Nanjiani, Melanie Lynskey, Sam Richardson i inni.

Premiera: 17 lipca

„W garniturach”

Szybki, pełen wyzwań świat wiodącej kancelarii prawnej na Manhattanie. Cieszący się renomą Harvey Specter (Gabriel Macht) decyduje się na ryzykowny ruch, zatrudniając Mike'a Rossa (Patrick J. Adams), niezwykle błyskotliwego, ale nie lubiącego się przepracowywać studenta wyrzuconego z uczelni. W meandry prawniczego światka wprowadza go najlepsza asystentka prawna Rachel (Meghan Markle) i mocno stąpająca po ziemi Donna (Sarah Rafferty), osobista asystentka Spectera. Dzięki niespotykanej fotograficznej pamięci i wrodzonemu sprytowi Mike okazuje się prawniczym geniuszem, mimo braku rzeczywistych kwalifikacji.

Premiera: 17 lipca

„Star Trek: Strange New Worlds”, sezon 3.

W trzecim sezonie ponownie spotykamy się z załogą U.S.S. Enterprise pod dowództwem kapitana Pike'a, tuż przed zakończeniem przerażającego starcia z Gornami, które widzieliśmy w finale drugiego sezonu. Teraz czekają na nich nowe formy życia, cywilizacje, a także złoczyńca, który wystawi na próbę wytrwałość i determinację załogi.

Premiera: 4 sierpnia

„Prawo i porządek”, sezon 4.

Wielki telewizyjny klasyk powraca. Law & Order (Prawo i porządek), klasyczny dramat kryminalny nagrodzonego nagrodą Emmy® scenarzysty i producenta Dicka Wolfa powraca z nowym sezonem, inspirowanym aktualnymi wydarzeniami z pierwszych stron gazet. W obsadzie znalazły się nowe nazwiska, między innymi Tony Goldwyn, Hugh Dancy, Odelya Halevi, Mehcad Brooks, Reid Scott i Maura Tierney, jak również powracający ulubieńcy widzów. Nagrodzony Emmy serial pozostaje wierny swojej dwuczęściowej formule odcinków, ukazując zarówno prowadzone przez policję śledztwo, jak i przebieg procesu sądowego.

Premiera: 14 sierpnia

„Suits LA”

Ted Black, były prokurator federalny z Nowego Jorku, rozpoczyna nowy rozdział kariery jako adwokat wpływowych klientów w Los Angeles. Trudna sytuacja zmusza go do przekwalifikowania się i objęcia roli, którą dotychczas tak pogardzał. Ted otoczony jest współpracownikami, których relacje zawodowe zaczynają przeradzać się w prywatne, wystawiając na próbę ich lojalność zarówno wobec niego, jak i siebie nawzajem. Jednocześnie stopniowo wychodzi na jaw, co wydarzyło się przed laty i sprawiło, że Ted zdecydował się porzucić wszystko i wszystkich, których kochał. W serialu występują: Stephen Amell, Lex Scott Davis, Josh McDermitt i Bryan Greenberg. Scenarzystą i producentem wykonawczym jest twórca serialu Suits (W garniturach), Aaron Korsh.

Premiera: 28 sierpnia

„Sonic 3: Szybki jak błyskawica”

Jeż Sonic powraca na wielki ekran i rusza na jeszcze bardziej ekscytującą przygodę. Sonic, Knuckles i Tails ponownie łączą siły przeciwko potężnemu nowemu przeciwnikowi, Shadowowi, tajemniczemu złoczyńcy z mocami niepodobnymi do niczego, z czym mieli do czynienia wcześniej. Drużyna Sonica musi szukać nieprawdopodobnego sojuszu w nadziei na powstrzymanie złoczyńcy i ochronę planety.

Premiera: 2 lipca

„Wicked”

Nagrodzona Oscarami historia czarownic z Krainy Oz. Ceniony wizjoner kina Jon M. Chu zabiera widzów do magicznego świata Oz i opowiada na nowo poruszającą historię dwóch czarownic, które zaprzyjaźniają się pomimo dzielących je różnic. Dowiadujemy się, w jaki sposób Elphaba stała się Złą Czarownicą z Zachodu, a Glinda – Dobrą Czarownicą z Północy. W rolach głównych występują laureatki nagrody Grammy Ariana Grande i Cynthia Erivo, laureatka Oscara® Michelle Yeoh, Jeff Goldbum, Jonathan Bailey i nominowany do nagrody Tony Ethan Slater.

Premiera: 6 lipca

„Flight 149: Hostage of War”

2 sierpnia 1990 roku Saddam Hussein zaskoczył cały świat, dokonując inwazji na Kuwejt. Cztery godziny później samolot wykonujący lot BA 149 z Londynu Heathrow do Kuala Lumpur z 400 osobami na pokładzie wylądował w Kuwejcie na planowanym postoju. Kiedy Hussein ogłosił światu, że pasażerowie i załoga są teraz jego zakładnikami, rozpoczął się szybko eskalujący kryzys międzynarodowy, który trwał cztery miesiące. Nieświadomi pasażerowie i załoga stali się pionkami w bezwzględnej grze dyktatora – włącznie z obecnością szpiegów na pokładzie, tuszowaniem sprawy przez brytyjski rząd i zaskakującym epizodem Richarda Bransona. Przez trzydzieści lat władze Wielkiej Brytanii wciąż zaprzeczały temu, co wydarzyło się na pokładzie tego lotu – prawda wychodzi na jaw dopiero teraz.

Premiera: 27 lipca

„Wolf Man”

Jest pełnia. I zaczyna się koszmar. Twórcy współczesnej kinowej wersji Niewidzialnego człowieka powracają z nową, mrożącą krew w żyłach interpretacją kolejnego klasyku wytwórni Universal. Nominowany do Złotego Globu Christopher Abbott (Biedne istoty) wciela się Blake'a, który za wszelką cenę jest gotów chronić rodzinę przed groźnym drapieżnikiem.

Premiera: 25 lipca